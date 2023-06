La STL passe en mode estival dès le 24 juin

LAVAL, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Du 24 juin au 25 août, la Société de transport de Laval (STL) sera en mode estival. Au programme : nouveaux horaires d'autobus, ajustements tarifaires et offres exclusives pour la clientèle du transport collectif à Laval.

Ajustements de service

Compte tenu de l'accroissement d'achalandage dans la dernière année et des besoins changeants de la clientèle, la STL offrira un service amélioré en journée. Ce seront un peu plus de 30 voyages qui seront ajoutés comparativement à l'été 2022. Plus particulièrement, les lignes 43, 45 et 222 bénéficieront de cette amélioration pendant les jours de semaine. En contrepartie, certains voyages seront retirés en période de pointe en adéquation avec la demande moins grande en cette période estivale.

Saison des travaux routiers

On s'ajuste! Les lignes qui croisent des travaux routiers majeurs, comme les lignes 52 et 252 sur le pont Pie-IX ou encore la ligne 925 sur le boulevard des Galeries-d'Anjou, verront leur temps de parcours ajusté pour éviter les retards.

Nouveaux titres et ajustement de tarifs

À compter du 1er juillet, deux nouveaux titres de transport seront disponibles dans la grande région métropolitaine :

Le titre 3 jours (Bus, Tous modes AB et Tous modes ABC) qui permettra des déplacements illimités sur une période de 3 jours consécutifs

Le titre 24 h (Bus, Tous modes AB et Tous modes ABC) pour des déplacements illimités sur une période de 24 heures

D'autre part, une légère augmentation de certains titres entre en vigueur à compter du 1er juillet : le passage unitaire sera de 3,75 $ au lieu de 3,50 $. Les titres Tous modes AB (1, 2 ou 10 passages) demeurent quant à eux aux mêmes tarifs. Pour en savoir plus → artm.quebec

Avec la STL, l'été c'est Xtra

Avec le titre XTRA, les détenteurs d'une carte Opus avec photo bénéficiant du tarif réduit (12-17 ans) voyagent tout juillet et août pour seulement 73 $. Cette offre exclusive au réseau d'autobus de la STL est en vente jusqu'au 19 juillet.

Navette 360 : le centre-ville sans tracas

La population lavalloise est invitée à se déplacer au centre-ville de Laval avec la navette 360 gratuite, en service 7 jours sur 7, et ce, tout l'été. Départs toutes les 20 minutes du quai n°8 du terminus Montmorency. Visitez le navette360.com pour consulter la carte et l'horaire.

Les jours de smog, le bus est à 1 $

Cette année encore, la STL poursuit une de ses initiatives phares pour l'environnement. Jusqu'à la fête du Travail, chaque jour où Environnement Canada émet un avis de smog, le transport du lendemain est offert au tarif spécial de 1 $. Petite nouveauté : en plus d'avoir la possibilité de payer en argent comptant ou par carte de crédit, les clients peuvent maintenant utiliser leur carte de débit dans tous les autobus.

Jours fériés

Avec l'approche de la Fête nationale, la clientèle du transport est invitée à bien planifier ses déplacements en utilisant le planificateur de trajet disponible au STLaval.ca. Pour connaître l'horaire de passage des autobus en temps réel, les clients peuvent aussi texter leur numéro d'arrêt au 511785.

Horaires des jours fériés :

Fête nationale du Québec le 24 juin : service du dimanche

Pour bien terminer les célébrations, la STL offre d'ailleurs le raccompagnement à bord de ses navettes depuis le Centre de la nature (à l'angle du boulevard de la Concorde et de l'avenue du Parc) vers le terminus Montmorency.

Fête du Canada le 1er juillet : service du samedi

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

