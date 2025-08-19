En route vers la rentrée avec la STL : de nouveaux horaires d'autobus dès le 23 août

LAVAL, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - À l'approche de la rentrée scolaire, la Société de transport de Laval (STL) invite la clientèle à consulter dès maintenant les nouveaux horaires d'autobus pour l'automne, qui entrent en vigueur à compter du samedi 23 août. Les heures de passage ont été revues en fonction de la demande et de l'achalandage, afin de refléter les habitudes de déplacements des Lavalloises et Lavallois.

Clientèle STL sur le réseau lavallois (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Nouveauté : Prenez rendez-vous pour renouveler votre carte OPUS avec photo

La plupart des cartes OPUS étudiantes expirent le 31 octobre, mais vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous à la billetterie du terminus Montmorency pour obtenir ou renouveler votre carte avec photo et ainsi éviter les longues files d'attente. Choisissez une date et une heure, préparez vos documents, puis présentez-vous au moment choisi. Vos titres de transport déjà achetés seront automatiquement transférés sur votre nouvelle carte OPUS.

En tout temps, vous pouvez acheter et recharger des titres sur votre carte OPUS à partir de votre téléphone intelligent grâce à l'application Chrono. Téléchargez-la gratuitement.

Le retour des bonnes habitudes

Profitez du retour en classe pour adopter de bons comportements sur le réseau. Arrivez à l'avance à l'arrêt, préparez votre mode de paiement avant de monter à bord et portez des écouteurs dans l'autobus. Chaque action contribue à une expérience plus fluide et agréable pour tous. Pour en savoir plus : stlaval.ca/bonnes-habitudes

La STL a lancé cet été une série de capsules Web intitulée Un flotteur avec un chauffeur. Par cette initiative, la STL espère sensibiliser la clientèle à l'importance du respect à bord et souhaite témoigner de son soutien envers son personnel chauffeur. Visionnez ou revisionnez nos capsules sur notre chaîne YouTube.

Jours fériés

Les horaires de service sont modifiés lors des jours fériés. Voici les changements à retenir cet automne :

1er septembre (fête du Travail) : service du dimanche

13 octobre (Action de grâce) : service du samedi

L'arrivée du REM à Laval

La mise en service du Réseau express métropolitain (REM) à Laval est prévue à l'automne 2025. Pour en savoir plus, visitez le rem.info.

Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]