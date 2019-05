La STL offre un tarif spécial à 1 $ lors des journées de smog

LAVAL, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Du 1er juin au 2 septembre, chaque fois qu'Environnement Canada décrétera un avertissement de smog avant 18 h, la Société de transport de Laval (STL) réduira pour le lendemain le droit de passage unitaire à 1 $ sur l'ensemble de son réseau régulier d'autobus et de taxis collectifs.

Avec ce programme, la STL souhaite encourager l'utilisation du transport en commun à Laval dans le but de réduire le nombre de voitures en circulation, lesquelles sont en grande partie responsables de la pollution atmosphérique durant la saison estivale.

« Pour une 11e année consécutive, nous relançons avec grande fierté le programme Alerte au smog. Avec cette initiative unique au Canada, la STL contribue concrètement à l'amélioration de la qualité de l'air et encourage plus de Lavallois et Lavalloises à prendre le transport collectif », affirme M. Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL.

Rappelons que le tarif spécial de 1 $ accordé lors des journées de smog correspond à une réduction de près de 70 %, sur le tarif régulier au comptant.

Surveillez les alertes au smog !

La STL diffuse un bulletin spécial sur son site Web, sur les médias sociaux, sur les panneaux à messages variables du ministère des Transports (MTQ), lesquels sont situés le long des principaux axes autoroutiers de la région en plus de communiquer l'information auprès des différents médias.

