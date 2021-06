La SQDC réussit à capter 53 % du marché illicite au terme de son exercice financier 2020-2021

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de son exercice 2020-2021, clos le 27 mars 2021, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a converti presque 53 % du marché illicite, et ce, après seulement deux ans et demi d'activité. Elle dépasse ainsi la cible de son Plan stratégique 2020-2023 et répond à sa mission d'intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis. Cette donnée s'appuie sur une récente estimation de la demande annuelle québécoise de cannabis, évaluée à 173 tonnes par le ministère des Finances du Québec.

De plus, la Société a continué à déployer son réseau de succursales, ce qui lui a permis de générer un bénéfice net global de 66,5 M$, soit plus du double de celui de l'exercice précédent. Ce résultat net, rendu possible grâce à l'efficacité opérationnelle et au modèle d'affaires flexible de l'entreprise, est entièrement remis sous forme de dividende au ministre des Finances et réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

À cela s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise, évalués à 171,4 M$ (121,8 M$ au Québec et 49,6 M$ au fédéral). Ce sont donc près de 238 M$ qui ont été versés aux gouvernements, dont environ 188 M$ à l'État québécois.

Ces résultats démontrent que le modèle québécois axé sur la protection de la santé de la SQDC est avantageux pour la santé et la sécurité publiques, en plus d'être profitable pour la société québécoise.

Ventes en hausse et juste prix

Pour l'exercice 2020-2021, les ventes totales de la SQDC ont atteint 537,2 M$, soit 91 529 kg de cannabis comparativement à 311,6 M$ et 46 863 kg au cours de son exercice précédent. Les ventes enregistrées dans le réseau de succursales se sont élevées à 486,7 M$, soit 82 837 kg de cannabis. Et le site transactionnel de la SQDC a quant à lui généré des ventes de 50,5 M$, soit 8 692 kg de cannabis.

La Société a enregistré 10,6 millions de transactions dans l'ensemble de son réseau, pour une moyenne de 58,41 $, toutes taxes incluses (TTI) par transaction, tandis que le prix de vente moyen de 1 gr de cannabis tous produits confondus se situe à 6,74 $ (TTI), soit 12 % inférieur à celui de l'exercice précédent. Depuis sa mise en place, la SQDC continue ainsi d'offrir le prix moyen le plus bas au Canada.

Grâce à sa stratégie d'approvisionnement, à ses choix logistiques et à l'efficience globale de ses opérations, la Société assure sa compétitivité par rapport au marché illicite et sa rentabilité sans pour autant offrir des prix qui incitent à la consommation.

Croissance soutenue et développement responsable

Avec un volume de ventes de 91 529 kg de cannabis pour un marché annuel total de 173 000 kg au Québec, la SQDC a poursuivi sa captation du marché illicite, évaluée aujourd'hui à environ 53 %, en misant sur des ventes responsables, un service-conseil adapté et une offre concurrentielle. Cette croissance repose notamment sur le déploiement de nouvelles succursales, vecteur important de son Plan stratégique. Ainsi, 25 nouveaux points de vente, bien distribués dans plusieurs régions administratives du Québec, se sont ajoutés au cours de l'année, portant à 66 le nombre total des succursales SQDC en activité. Il est à noter que les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 mises en place durant les travaux d'aménagement des succursales ont permis d'offrir des chantiers sécuritaires tout au long des travaux.

Des améliorations au site Internet de la Société et au commerce en ligne ont été réalisées au cours de la dernière année, parmi lesquelles un programme de livraison express le jour même. Au départ circonscrit à l'île de Montréal, ce programme a progressivement été étendu à Laval et couvre maintenant une partie de la Rive-Sud. Depuis, 70 % des ventes en ligne effectuées sur ces territoires le sont par l'intermédiaire de ce nouveau service.

Impact de la COVID-19 sur les activités de la SQDC

La pandémie de COVID-19, qui touche le monde entier, a amené la SQDC à s'adapter tout au long de l'année. Pendant la pause des activités économiques du printemps 2020, la Société a été identifiée par le gouvernement parmi les commerces devant rester ouverts. Elle a donc continué d'assurer la sécurité de ses clients en évitant que ceux-ci ne se tournent vers le marché illicite du cannabis et en offrant un environnement d'achat sécuritaire répondant aux normes de santé publique. Les employés de la SQDC ont ainsi maintenu un service efficace et un accompagnement responsable auprès de la clientèle.

La SQDC a renforcé les mesures sanitaires déjà en place pour la santé de ses employés et de ses clients, telles que le contrôle de l'achalandage à l'entrée, le port du masque et le lavage de mains obligatoires, ainsi que l'installation de panneaux de plexiverre (plexiglass) devant les caisses. Elle a également ajusté la capacité maximale d'accueil de ses succursales en fonction des recommandations de la santé publique. Les changements de zone par régions ainsi que l'imposition d'un couvre-feu par le gouvernement du Québec ont aussi forcé les équipes à revoir les horaires d'ouverture des succursales pour répondre aux mesures en vigueur. Les équipes ont fait preuve d'agilité en s'adaptant chaque fois aux directives en moins de 24 heures.

Au cours du prochain exercice financier, la SQDC continuera de déployer ses succursales et d'appliquer une saine gestion de ses coûts dans l'ensemble de ses activités.

Le Rapport annuel 2021 est disponible dès maintenant dans SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en éducation, en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter sqdc.ca .

