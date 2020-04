La SQDC refuse de payer les salarié-es aux prises avec des symptômes de la COVID-19 - La santé du public et du personnel à risque

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les deux syndicats représentant les employé-es des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC), le SCFP-5454 et le SEE-SQDC-CSN, dénoncent le refus de la SQDC de maintenir le salaire des syndiqué-es qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui doivent se mettre en isolement. Ils reprochent ainsi à la direction de la SQDC de ne pas se conformer à l'ensemble des directives du Conseil du trésor en lien avec la crise sanitaire. En tant que société d'État qui a comme mission la protection de la santé publique, la SQDC devrait être un employeur exemplaire, estiment-ils.

À moins de recevoir un diagnostic positif à la COVID-19, les employé-es se voient donc contraints d'épuiser leur banque de journées de maladie de l'année en cours et de l'année à venir, ce qui va à l'encontre de la convention collective. La directive crée beaucoup d'inquiétude chez les employé-es; elle est aussi clairement injuste, soulignent les deux syndicats, car elle n'est pas en vigueur dans d'autres sociétés d'État.

« Ces salarié-es travaillent au service du public dans des circonstances exceptionnelles. On interpelle directement le premier ministre, François Legault, pour que les directives gouvernementales soient respectées et que la situation se règle rapidement », explique David Clément, président du SCFP-5454.

« On ne veut pas que les employé-es se sentent forcés de se présenter au travail par peur d'amputer leurs congés de maladie de l'année prochaine ! » s'exclame la présidente du SEE-SQDC-CSN, Stéphanie Martel Gill. « En ne renvoyant pas automatiquement les gens à la maison, notre employeur se déleste de ses responsabilités. Ce traitement est injuste par rapport aux mesures prises par d'autres sociétés d'État, notamment par la SAQ, et frustre les travailleuses et les travailleurs dans les succursales.

Les deux organisations syndicales croient fermement que la prévention de la propagation du virus doit primer en ce moment, notamment dans les milieux où la distanciation physique entre salarié-es est difficile, voire impossible.

« Avec l'achalandage et la proximité des salarié-es en succursale, il m'apparaît irresponsable de voir l'employeur refuser de maintenir le salaire des personnes qui se croient atteintes de la COVID-19, durant l'attente de leurs résultats. De plus, le refus de l'employeur de maintenir le salaire normal des personnes qui ne sont pas malades, mais qui doivent s'isoler pendant 14 jours, est tout simplement contraire aux directives gouvernementales », ont rappelé les deux présidents syndicaux.

Tant le SEE-SQDC-CSN que le SCFP-5454 espèrent faire entendre raison à la SQDC afin de permettre aux employé-es qui présentent des symptômes, qui sont malades ou qui doivent s'isoler en vertu des directives de la Santé publique, de rester à la maison avec rémunération.

Le SCFP-5454 et le SEE-SQDC-CSN représentent plus de 700 salariés-es de la SQDC qui sont à l'œuvre quotidiennement afin d'assurer un service décrété essentiel et qui souhaitent voir leur employeur agir adéquatement dans cette situation exceptionnelle.

