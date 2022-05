La SQDC maintient ses opérations dans toutes ses succursales

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La SQDC maintient son service à la clientèle pour la durée de la grève déclenchée vendredi dernier par les employés de 22 succursales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Soulignons que les 67 autres succursales du réseau à travers le Québec ne sont pas touchées par ce mouvement de grève. La Société entend ainsi poursuivre sa mission de migrer les consommateurs de cannabis vers le marché légal et de les y maintenir en leur offrant un accès sécuritaire à des produits de qualité. Les 22 succursales en grève, demeurent ouvertes à la clientèle, avec un horaire allégé et le service est assuré par les gestionnaires de ces dernières. L'horaire d'ouverture de chaque succursale apparaît sur le site sqdc.ca.

La clientèle SQDC peut également commander comme à l'habitude ses produits en ligne sur le sqdc.ca et choisir parmi les différentes options de livraison à domicile et de ramassage qui sont toujours en vigueur: livraison standard, livraison express et le ramassage en succursale.

Code vestimentaire

Depuis quelques semaines, certains salariés ne respectent pas la politique vestimentaire de la SQDC en guise de moyen de pression. Cette politique préconise le port de vêtements noirs (polo, chemise et pantalons noirs). La SQDC respecte le droit des salariés d'exercer des moyens de pression. Elle a toléré le port des vêtements de couleur, par exemple, et n'a imposé aucune mesure disciplinaire. Toutefois, la SQDC ne permet pas aux salariés en succursale de travailler en sandales et en bermudas et ce, pour respecter les règles et obligations en matière de santé et sécurité au travail. Les employés qui se présentent vêtus de bermudas et de sandales sont invités à se vêtir adéquatement par mesure de sécurité et porter des pantalons et des chaussures fermées. Les salariés pourront revenir au travail avec des pantalons et des souliers fermés, même s'ils ne respectent pas la politique vestimentaire, et ce, à n'importe quel moment, dès que leur syndicat déterminera que la grève est terminée.

Le processus de négociations se poursuit et des rencontres entre les parties sont prévues. Pour la SQDC, la priorité demeure de convenir le plus rapidement possible d'une entente négociée à la satisfaction des parties concernées.

Voici la liste des 22 succursales concernées par la grève:

Rimouski

Montréal -- Saint-Hubert

Drummondville

Québec - Lebourgneuf

Lévis -- Président-Kennedy

Joliette

Gatineau -- de la Gappe

-- de la Gappe Sainte-Agathe-des-Monts

Saint-Jean-sur-Richelieu

Brossard -- boulevard Matte

-- boulevard Matte Châteauguay

Sherbrooke - King Ouest

- King Ouest Montréal -- Métro Snowdon

Saint-Jérôme

Shawinigan-Sud

Mont-Tremblant

Saint-Hyacinthe

Québec -- Les Saules

Magog

Lachute

Mirabel

Longueuil -- Greenfield Park

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

