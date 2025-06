MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Pour l'exercice financier se terminant le 29 mars 2025, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré des ventes totales de 741,5 M$, par rapport à 662,1 M$ l'année précédente, pour un résultat global s'élevant à 118,0 M$, comparativement à 104,1 M$ en 2023-2024. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous formes de taxes à la consommation et d'accise évalués à 249,5 M$ (177,9 M$ versés au Québec et 71,6 M$ au fédéral). La contribution de la SQDC à l'État québécois se chiffre donc à 295,9 M$.

Le dividende de 118,0 M$ ainsi que la portion québécoise de la taxe d'accise sont entièrement versés au ministre des Finances du Québec, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi qu'à la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives. Ce sont donc 221,9 M$ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances.

En 2024-2025, la SQDC a offert 381 produits portant la mention « Cultivé Québec », ce qui représente environ 61 % de l'offre totale dans les catégories des fleurs séchées, des préroulés, du cannabis moulu, du haschich et du kief, comparativement à 47 % l'année précédente. Parmi ses 52 fournisseurs, 37 étaient québécois. Conformément à la loi, l'ensemble du cannabis vendu à la SQDC est cultivé au Canada.

Faits saillants

Toujours guidée par sa volonté de mieux servir sa clientèle, tout en respectant les lois qui l'encadrent, la SQDC a déployé de nombreux efforts afin de poursuivre sa mission de convertir les consommateurs et consommatrices de cannabis vers le marché légal et de demeurer une destination de confiance pour l'achat de cannabis au Québec.

L'année 2024-2025 a été marquée par l'accroissement de son efficacité organisationnelle grâce à l'implantation de deux systèmes technologiques structurants, la mise en œuvre de la deuxième année de son Plan stratégique 2024-2026, l'expansion de son réseau, le déploiement de nouveaux concepts de succursale, la planification de la commercialisation des produits de vapotage du cannabis, ainsi que l'élargissement de la zone de couverture de la livraison en 90 minutes.

Ventes en hausse

Les ventes globales en dollars ont augmenté de 12,0 % grâce à l'ouverture de sept nouvelles succursales ainsi qu'à une saison estivale et une période des Fêtes fort achalandées.

Le volume de ventes s'est établi à 149 223 kg de cannabis, soit une augmentation de 21,8 % par rapport à 2023-2024 (122 478 kg) en raison de la conversion de consommateurs et consommatrices, principalement dans les segments des concentrés (haschich et préroulés infusés).

La différence dans la progression des ventes en volume et en dollars s'explique par la façon dont Santé Canada calcule le volume de ces concentrés en grammes équivalents de cannabis séché.

La SQDC a enregistré 18,8 millions de transactions à travers ses 104 succursales et son site Web et le prix de vente moyen s'est établi à 5,71 $ le gramme, toutes taxes incluses et tous produits de cannabis confondus, comparativement à 16,1 millions et 6,22 $ respectivement en 2023-2024. Il est à noter que l'exercice financier 2024-2025 compte 52 semaines, soit une de moins comparativement à l'exercice financier précédent.

Responsabilité sociale

Conformément à son Plan de responsabilité sociale 2024-2026, la SQDC a agi sur quatre fronts cette année : l'environnement, la gouvernance, la communauté et les équipes. Elle a notamment franchi une étape majeure au niveau de la gestion des matières résiduelles, en adhérant au programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC. La Société a récupéré plus de 27 tonnes d'emballages de plastiques rigides et souples qui ont été revalorisées, et 79 % des contenants et emballages des produits vendus sont considérés écoresponsables, dépassant ainsi l'objectif initialement établi par la SQDC de 50 % pour l'année.

Perspectives

La direction de la SQDC est satisfaite des résultats financiers de l'exercice se terminant le 29 mars 2025 et compte poursuivre le déploiement de son Plan stratégique 2024-2026, qui repose sur trois piliers, soit l'engagement de ses équipes, l'optimisation de l'accompagnement offert à sa clientèle et le rayonnement de sa mission au sein de la société québécoise.

« Dans la perspective d'élargir sa couverture de marché et d'être encore plus accessible, la Société prévoit l'ouverture de nouveaux points de vente au cours du prochain exercice financier. La satisfaction de la clientèle étant au cœur de ses priorités, la SQDC continuera de profiter de l'ouverture de ses nouvelles succursales pour optimiser l'expérience avec des parcours clients mieux adaptés et une offre de produits améliorés », soutient la présidente et cheffe de la direction, Suzanne Bergeron.

D'ailleurs, la SQDC poursuit l'introduction de produits qui répondront à l'évolution de la demande tout en se conformant à sa mission d'offrir des produits à moindre risque dans une perspective de protection de la santé. C'est dans cette optique que la SQDC se prépare à commercialiser des produits de vapotage à l'automne 2025.

De plus, la SQDC s'est distinguée en remportant le Prix Molière du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) pour une deuxième année consécutive, pour la qualité de son français en ligne, et s'est retrouvée lauréate aux Prix d'excellence dans le commerce de détail 2025 dans lacatégorie service omnicanal pour l'élargissement de son service de livraison 90 minutes. Ce service de livraison lui a aussi permis de se hisser parmi les finalistes du concours Les Mercuriades 2025 de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Le Rapport annuel 2025 est disponible dès maintenant sur SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

