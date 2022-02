La SQDC déclare un résultat net de 26,4 M$ au troisième trimestre de son exercice 2021-2022

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré des ventes de 190,5 M$ au cours de son troisième trimestre clos le 1er janvier 2022, soit une augmentation de 17,5 M$ par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. La SQDC a ainsi dégagé un résultat net de 26,4 M$ en comparaison à 23,3 M$ au même trimestre lors de l'année financière 2020-2021.

Au terme des trois premiers trimestres de son exercice financier 2021-2022, la Société présente un résultat net de 60,2 M$ comparativement à 48,1M$ à la fin de la même période de l'année précédente. Ce montant sera remis en totalité au gouvernement et notamment réinvesti en prévention et en recherche en matière de cannabis.

À ce résultat net s'ajoutent les revenus gouvernementaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation, perçue pour les deux paliers de gouvernements, ainsi que de la taxe d'accise. Ces taxes s'élèvent à environ 56,3 M$ pour le troisième trimestre.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes de la Société ont atteint 190,5 M$ du 12 septembre 2021 au 1 er janvier 2022. Cela représente 34 582 kg de cannabis vendus légalement au cours de ce trimestre.

janvier 2022. Cela représente 34 582 kg de cannabis vendus légalement au cours de ce trimestre. Le réseau de succursales a vendu 32 846 kg de cannabis pour un montant total de 180,9 M$. Le nombre de transactions en succursale est d'environ 4,3 M .

. Les ventes en ligne, quant à elles, ont atteint 1 736 kg de cannabis, pour un total de 9,6M$. Le nombre de transactions sur le web est de 117 554 transactions.

Les charges nettes ont totalisé 27,6 M$, pour un ratio de 14,5 % des ventes.

Faits saillants du trimestre

Le 12 octobre 2021, Jacques Farcy a rejoint la Société en tant que nouveau président et chef de la direction de la SQDC.

Au cours du trimestre, la Société a poursuivi son plan de déploiement avec l'ouverture de quatre nouvelles succursales, totalisant ainsi, au 1 er janvier 2022, 81 succursales et 989 employés dans son réseau.

janvier 2022, 81 succursales et 989 employés dans son réseau. Avec l'ouverture d'une succursale à Chibougamau , le 15 octobre 2021, la Société est désormais présente dans chacune des régions administratives de la province, contribuant ainsi à l'un des trois axes de son plan stratégique, soit d'assurer une plus grande accessibilité au marché licite par le déploiement de son réseau. Il s'agit d'un élément central à la réalisation de sa mission de conversion du marché illicite dans une perspective de protection de la santé.

COVID-19

Les mesures sanitaires en place pour limiter la propagation de la COVID-19 ont permis aux succursales de continuer d'offrir un environnement sécuritaire aux employés et à la clientèle. Les succursales de la SQDC sont demeurées ouvertes de façon ininterrompue tout au long de ce trimestre, ainsi que depuis le début de la pandémie.

Le rapport financier intermédiaire pour le trimestre de 16 semaines allant du 12 septembre 2021 au 1er janvier 2022 est disponible dès maintenant dans SQDC.ca

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis.

