MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors du deuxième trimestre de son présent exercice financier, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net global de 22,3 M$. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux liés à son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 47,1 millions de dollars, dont 33,6 millions de dollars au gouvernement du Québec. C'est donc un total de 69,4 millions de dollars qui est versé aux gouvernements, dont 55,9 millions de dollars à l'État québécois. Rappelons que le résultat net est remis en totalité sous forme de dividende au ministre des Finances du Québec et réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis, ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

Les résultats en bref

Les ventes totales de la SQDC réalisées entre le 19 juin 2022 et le 10 septembre 2022 ont atteint 139,1 millions, comparativement à 142 M$ durant le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ainsi 25 095 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre. On constate ainsi une stagnation des ventes, due notamment à la grève qui perdure dans 22 des 90 succursales qui opèrent, mais à horaire réduit.

Le réseau de succursales a vendu 23 864 kg de cannabis pour un montant total de 132,5 M$.



Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1 231 kg de cannabis, pour un total de 6,6 M$.

3,2 millions de transactions, issues du SQDC.ca et du réseau de succursales, ont été enregistrées.

Les charges nettes ont totalisé 21,5 M$, pour un ratio de 15,5 % des ventes.

Faits saillants du trimestre

La Société a introduit son service de livraison en 90 minutes desservant la grande région de Québec et certaines localités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le service est présentement en phase test, mais pourrait faire l'objet d'un déploiement plus large dans les prochains mois. Plus de détails sont disponibles dans le SQDC.ca.

La SQDC a introduit quelques nouveaux produits comestibles solides au sein de son offre qui respectent notre mission de capter le marché illégal, sans toutefois favoriser la consommation.

Le 1er août dernier, la Société a ouvert une nouvelle succursale dans la ville de Piedmont . Elle a ainsi atteint le cap des 90 succursales en activité, en comparaison à 77 succursales lors du second trimestre de l'année précédente.

Au 10 septembre 2022, la SQDC comptait 1036 employés au sein de son réseau et de son siège social.

L'organisation est toujours en négociation avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 28 de ses 90 succursales. 22 d'entre elles sont en grève depuis le 20 mai dernier, et sont opérées par les gestionnaires selon un horaire réduit. La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée entre les deux parties.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca

