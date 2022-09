La SQDC déclare un résultat net de 20,5 M$ pour son premier trimestre clos le 18 juin 2022

MONTRÉAL, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les activités de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont généré 54 M$ à l'État québécois pour son premier trimestre clos le 18 juin 2022. La Société a réalisé un résultat net de 20,5 M$. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux liés à son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 33,5 M$ pour le Québec, portant à 54 M$ la contribution versée à l'État québécois. Rappelons que le résultat net est remis en totalité sous forme de dividende au ministre des Finances du Québec et réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis, ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

Les résultats en bref

Les ventes totales de la SQDC réalisées entre le 27 mars et le 18 juin 2022 ont atteint

139 M$, comparativement à 136,5 M$ durant le premier trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ainsi 25 050 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre.

Le réseau de succursales a vendu 23 802 kg de cannabis pour un montant total de 132,3 M$.

Le nombre de transactions réalisées en succursale est de l'ordre de 3,15 M .

. Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1 703 kg de cannabis, pour un total de 9,3 M$.

Les charges nettes ont totalisé 6,7 M$, pour un ratio de 16,6 % des ventes.

Faits saillants du trimestre

Un nouveau service de ramassage en succursale instauré progressivement à partir du mois d'avril est maintenant offert dans l'ensemble du réseau. Ce service, permettant aux clients de compléter leurs achats sur le SQDC.ca et de ramasser le tout gratuitement en succursale, est un moyen pour la SQDC de répondre à sa promesse d'accessibilité.

Au cours du trimestre, la Société a ouvert deux nouvelles succursales au sein des villes de Montréal et de Gaspé, totalisant ainsi, au 18 juin 2022, 89 succursales et 1051 employés au sein de l'entreprise. Notons que la SQDC comptait 68 succursales à pareille date l'an passé.

La SQDC a poursuivi ses négociations avec les deux syndicats qui représentaient, en date du 18 juin dernier, les employés de 44 de ses 89 succursales. Une entente a été conclue avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et a été entérinée par les employés le 26 juin dernier. En ce qui a trait aux 28 succursales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 22 d'entre elles sont en grève depuis le 20 mai dernier. Toutes ces succursales demeurent ouvertes à l'exception d'une, et sont opérées par les gestionnaires selon un horaire allégé. La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée entre les deux parties.

