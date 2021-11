La SQDC annonce un résultat net de 19 M$ à son deuxième trimestre

MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a clos son deuxième trimestre de l'exercice financier 2021-2022 le 11 septembre 2021 en réalisant des ventes de l'ordre de 142 M$, soit 21,8 M$ de plus qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent. La SQDC a ainsi enregistré un résultat net de 19 M$ pour ce trimestre, ce qui représente une augmentation de 3,9 M$ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette somme sera remise en totalité sous forme de dividende au ministre des Finances et réinvestie notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

À ce montant s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation (fédérale et provinciale) et de taxe d'accise évalués à 48,4 millions de dollars. Cela représente donc un total de 67,4 millions de dollars versés aux gouvernements du Québec et du Canada, dont 53,5 millions de dollars à l'État québécois.

Ces résultats sont attribuables à la stratégie de captation du marché illicite axée sur une vente responsable, un service-conseil adapté et une offre concurrentielle ainsi qu'au déploiement du réseau de succursales. La Société comptait d'ailleurs 77 points de vente à la fin du deuxième trimestre, une croissance significative par rapport aux 45 qui étaient en opérations à pareille date l'an dernier.

Les résultats en bref

Les ventes de la Société ont totalisé 142 M$ du 20 juin au 11 septembre 2021. Ce sont ainsi

25 857 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre.

25 857 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre. Le réseau de succursales a vendu 24 464 kg de cannabis pour un montant total de 134,4 M$.



Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1 393 kg de cannabis, pour un total de 7,6 M$.

Le nombre de transactions s'élève à 3,2 millions, à un prix de vente moyen de 6,32 $ le gramme (toutes taxes incluses).

Les charges nettes ont totalisé 19 M$, pour un ratio de 13,3 % des ventes.

La Société a franchi le cap des 1 000 employés en poste au cours de ce trimestre.

La SQDC demeure attentive à l'évolution de la situation entourant la COVID-19. Elle continue de se conformer à toutes les directives émises par la Santé publique et poursuit ses opérations de façon sécuritaire et responsable.

La Société demeure axée sur sa mission qui est d'assurer la distribution et la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé, et d'intégrer les consommateurs au marché licite sans favoriser la consommation du cannabis. Elle est confiante de pouvoir atteindre ses objectifs pour cette année financière.

Le Rapport financier intermédiaire pour le trimestre de 12 semaines clos le 11 septembre 2021 est disponible dès maintenant sur SQDC.ca

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignements: Fabrice Giguère, Relations médias, 514 262-2437, [email protected]

Liens connexes

https://www.sqdc.ca/