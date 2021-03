OTTAWA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - La sous-traitance au gouvernement aggrave l'iniquité entre les sexes dans la fonction publique canadienne, selon un nouveau rapport de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

« Il y a deux classes de sous-traitants au gouvernement fédéral, selon la présidente de l'IPFPC, Debi Daviau. En première classe, les contrats de TI les plus payants reviennent à un secteur d'activité à prédominance masculine, reconnu pour résister à l'équité entre les sexes. En seconde classe, on trouve le personnel temporaire, en majorité des femmes, qui sont payées 21 % de moins que les titulaires d'un poste permanent effectuant le même travail ».

L'analyse de l'IPFPC montre une croissance quatre fois plus rapide des emplois temporaires par rapport aux emplois permanents depuis 2011. La majorité des travailleurs temporaires sont des femmes, et elles sont prises au piège des contrats de travail toujours temporaires, mal payés, sans avantages sociaux ou avec très peu d'avantages, et elles risquent fortement de se retrouver au chômage et de sortir de la population active.

Des contrats lucratifs de consultants en informatique sont cependant accordés à des géants technologiques à prédominance masculine comme IBM, Veritaaq ou Randstad. Pour la région d'Ottawa-Gatineau, seuls 2 postes sur 10 de contractuels en TI sont occupés par des femmes, et elles sont payées environ 13 000 $ de moins par année que leurs homologues masculins. En moyenne, les membres des groupes en quête d'équité qui travaillent en TI pour le gouvernement sont payés 9 700 $ de moins que les autres.

Malgré les engagements pris pour instaurer une économie féministe et les promesses de contrôler le coût exorbitant de la sous-traitance, le gouvernement a créé une fonction publique fantôme qui suit ses propres règles : elle n'est pas embauchée au mérite ni dans un souci de représentativité, d'équité ou de transparence. Elle n'est pas soumise à des restrictions budgétaires ni à un gel des embauches, et elle n'a pas de comptes à rendre à la population canadienne.

« La sous-traitance coûte plus cher et fait baisser la qualité des services à la population canadienne. Elle réduit la transparence et la responsabilisation et entraîne une perte de compétences et de connaissances organisationnelles, poursuit la présidente Daviau. Le rapport d'aujourd'hui nous montre que la sous-traitance compromet également l'engagement du Canada à promouvoir la représentativité dans la fonction publique. Il n'y a qu'une seule solution : mettre fin à la dépendance excessive du gouvernement à l'égard de la sous-traitance ».

Lisez le rapport Sous-traitance et équité entre les sexes ici : https://ipfpc.ca/fr/nouvelles-et-enjeux/la-sous-traitance/deuxieme-partie

