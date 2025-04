La Société VIA : une entente à la saveur de l'inclusion sociale

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Société VIA s'est vue confier les opérations d'un centre de tri qui étaient réalisées par Ricova jusqu'en 2022. Puisque la Société VIA est un organisme à but non lucratif dont la mission est orientée vers l'inclusion sociale, la convention collective en place devait être adaptée et le Syndicat des cols bleus regroupés (SCFP 301) a relevé le défi.

« Je suis fier de l'équipe de négociation qui a su trouver des solutions novatrices pour répondre aux besoins particuliers qui se présentent dans un environnement de travail comme ce centre de tri de Lachine. J'espère qu'on pourra continuer de travailler ensemble afin de faire fleurir la mission de cet organisme et d'assurer le bien-être au travail de ces personnes pour qui l'accès à un emploi n'était pas toujours facile » de dire Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

La Société VIA vise à créer des opportunités d'emploi pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, tout en contribuant activement à la préservation de l'environnement en promouvant des pratiques de recyclage responsables.

« Pour répondre aux besoins des personnes salariées vivant avec des limitations fonctionnelles, un nouveau statut d'emploi à temps partiel a été créé. Les personnes bénéficiant de ce statut pourront avoir accès au régime d'assurances collectives une fois leur période de probation terminée » d'expliquer le représentant syndical.

À l'échelle salariale, pour 2024, l'augmentation est de 3,5 %. Pour les années suivantes, c'est IPC (écart entre l'IPC moyen de janvier à décembre de l'année précédente) + 0,5 % avec un minimum de 2,5 %. Pour 2025, ça équivaut à 3,2 %.

Le Syndicat a aussi obtenu, à terme, une augmentation de la participation de l'Employeur au programme de RÉER à participation volontaire totalisant 2 % supplémentaire du salaire cotisable.

De plus, notons l'ajout d'une semaine de vacances après 10 années de service et d'un congé de jour férié à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La convention collective échoue au 31 décembre 2028.

