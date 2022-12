QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - AXSO, filiale technologique d'Hydro-Québec spécialisée en logiciels de gestion de réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques, annonce une nouvelle entente avec l'opérateur de réseau de bornes de recharge Stay-N-Charge.

Stay-N-Charge utilise maintenant le logiciel développé par AXSO pour les opérations de son réseau de bornes de recharge. (Groupe CNW/AXSO)

Alors qu'AXSO opère déjà le Circuit électrique, le réseau exclusif d'Hydro-Québec, dans l'ensemble de la province de Québec, ce nouveau déploiement par l'entremise de Stay-N-Charge lui permet de consolider sa présence en Amérique du Nord. Établie en Géorgie (États-Unis), la société Stay-N-Charge positionne sa stratégie de déploiement dans le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement.

Cette entente, qui représente le premier déploiement d'AXSO aux États-Unis, donne à l'entreprise l'occasion d'adapter sa plateforme logicielle au cadre législatif de ce marché. Elle ouvre ainsi la porte à de futures occasions d'affaires aux États-Unis et consolide la position d'AXSO en tant que chef de file des solutions logicielles pour les réseaux de bornes de recharge.

« Cette entente avec Stay-N-Charge s'est conclue grâce à une collaboration optimale. Nous étions prêts à commencer notre déploiement aux États-Unis, et l'ambition de croissance de l'équipe de direction nous a convaincu d'unir nos forces. De plus, cet opérateur de bornes de recharge sera en mesure de cibler des améliorations logicielles spécialement conçues pour le domaine hôtelier », a déclaré Kevin Martel, directeur du développement de logiciels d'AXSO.

Pour sa part, Stay-N-Charge amorce sa conquête des États-Unis en consolidant sa présence auprès des propriétaires d'établissements hôteliers. « Le fait d'avoir AXSO comme fournisseur de logiciels est un gage de fiabilité dans le secteur. De plus, avec la solution d'AXSO, nous avons la capacité d'étendre nos activités et de créer une expérience client optimisée sur un nouveau réseau en Amérique du Nord », a affirmé Tony Booth, chef de la direction de Stay-N-Charge.

À terme, Stay-N-Charge offrira des solutions clés en main de recharge dans l'ensemble des États-Unis continentaux. Les gestionnaires d'établissements pourront déléguer en toute quiétude cette partie de leurs activités à l'équipe de Stay-N-Charge en se prévalant d'une offre de services personnalisée et complète. Celle-ci inclut par ailleurs l'intégration du logiciel de gestion immobilière (PMS) de chaque établissement, une caractéristique distinctive qui convient parfaitement à la réalité de l'industrie hôtelière.

À propos de Stay-N-Charge

Stay-N-Charge travaille avec des établissements d'hébergement partout en Amérique du Nord pour leur permettre d'offrir des services de recharge de véhicules électriques à leur clientèle sans alourdir la tâche du personnel. Les propriétaires et les gestionnaires d'établissements peuvent déléguer en toute confiance la recharge des véhicules électriques à l'équipe de Stay-N-Charge grâce à des solutions complètes et à des garanties de disponibilités pour les visiteurs. Enfin, la capacité d'intégration des composantes du système de gestion immobilière (PMS) et d'autres fonctionnalités se traduit par une expérience globale améliorée pour les clients et clientes. Pour en savoir plus : https://www.stayncharge.com/ .

À propos d'AXSO

Filiale d'Hydro-Québec, un chef de file mondial en matière d'énergie propre, AXSO aide les exploitants de stations et de bornes de recharge à monétiser l'expérience de recharge des véhicules électriques, tout en la simplifiant pour les électromobilistes. Pour en savoir plus : https://www.axso.co/.

