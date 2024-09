La nouvelle association réduit les frais de réseautage jusqu'à 80 %, offrant ainsi une solution de recharge de VÉ rentable et évolutive pour les multilogements.

KITCHENER, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - FractalEV , un important fabricant canadien de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques, et AXSO , une filiale d'Hydro-Québec reconnue pour ses solutions novatrices de gestion de l'énergie, ont annoncé un nouveau partenariat stratégique visant à transformer la recharge des véhicules électriques (VÉ) dans les immeubles résidentiels à multilogements. Cette collaboration ingénieuse associe les bornes fiables de FractalEV à la plateforme Eddie d'AXSO pour offrir une solution OCPP qui réduit les coûts de logiciel-service (SaaS) jusqu'à 80 %. Ce partenariat permet non seulement de diminuer significativement les dépenses pour les propriétaires d'immeubles, mais aussi d'améliorer l'expérience de recharge pour les conducteurs.

AXSO Eddie and FractalEV now a bundled solution

Avec l'augmentation constante du nombre de véhicules électriques en circulation, les enjeux liés à la recharge dans les multilogements continuent de se multiplier. La nouvelle offre de FractalEV et d'AXSO relève ces défis en proposant une solution évolutive et efficace, intégrant des équipements de premier choix et une gestion intelligente de l'énergie. En simplifiant le déploiement, en optimisant la distribution de l'énergie et en assurant un suivi complet, cette collaboration établit une nouvelle norme pour la recharge des véhicules électriques dans les immeubles résidentiels à multilogements. Elle contribue également de manière significative à l'atteinte de l'objectif de 600 000 nouvelles places de stationnement électrifiées au Québec d'ici 2030.

« Avec cette collaboration, nous souhaitons rendre la recharge des véhicules électriques aussi fluide et rentable que possible pour les propriétaires d'immeubles et les conducteurs », a affirmé Chris Mendes, président et directeur général chez FractalEV. « Les bornes FractalEV sont conçues pour être fiables et faciles à gérer, et grâce à la plateforme Eddie d'AXSO, ces avantages sont décuplés. Ensemble, nous simplifions l'expansion de l'infrastructure de recharge dans les immeubles et facilitons l'accès des conducteurs à l'énergie dont ils ont besoin. »

Eddie , la plus récente innovation d'AXSO, est un système avant-gardiste de gestion d'énergie pour véhicules électriques (SGÉVÉ) spécialement conçu pour répondre aux complexités de la recharge de VÉ en multilogements. Développé entièrement au Québec, Eddie a recours à une gestion intelligente de puissance pour accueillir un grand nombre de VÉ sans dépasser la capacité maximale de l'immeuble. Cette fonctionnalité novatrice permet d'éviter des mises à niveau électriques coûteuses tout en réalisant des économies d'énergie significatives, notamment pendant les périodes de pointe.

« La croissance exponentielle des véhicules électriques présente à la fois des possibilités et des défis, en particulier dans les immeubles multilogements », a déclaré Alexandre Bérubé, président et directeur général d'AXSO. « Avec Eddie, nous avons créé une solution qui optimise la consommation d'énergie et simplifie le processus de recharge pour les résidents et les propriétaires d'immeubles. Ce partenariat avec FractalEV nous permet de mettre cette innovation à la portée d'un plus grand nombre de personnes, en rendant la recharge des VÉ plus accessible et plus efficace partout au Canada. »

L'association entre FractalEV et Eddie mise sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la fiabilité. Les bornes de recharge de FractalEV, fabriquées à partir de matériaux de qualité commerciale, sont équipées d'écrans tactiles couleur, de lecteurs RFID intégrés et d'indicateurs de fonctionnement visuels, ce qui les rend conviviales et efficaces. Eddie complète cette offre avec un modèle de tarification transparent, une localisation des bornes simplifiée, et des options de facturation personnalisées pour répondre à l'ensemble des besoins.

La solution propose également des outils avancés d'équilibrage de charge et de gestion de l'énergie, permettant ainsi aux propriétaires d'immeubles d'éviter les frais associés à la demande de pointe tout en accueillant davantage de véhicules sur des infrastructures électriques limitées. De plus, les bornes sont mises en service dès leur livraison grâce à Eddie, ce qui facilite et accélère leur déploiement.

« Cette collaboration avec FractalEV surpasse la simple réduction des coûts - il s'agit de fournir une solution fiable et évolutive qui répond aux besoins réels de nos clients », a ajouté M. Bérubé. « En intégrant la solution intelligente d'Eddie aux bornes robustes de FractalEV, nous créons une expérience harmonieuse qui favorise la transition actuelle vers la mobilité électrique. »

L'association de FractalEV et d'Eddie profite d'une assistance de premier plan. Les conducteurs peuvent facilement demander de l'aide via l'application Eddie, tandis que les bornes de FractalEV sont équipées d'outils de diagnostic avancés et de capacités de récupération hors ligne, garantissant ainsi un temps de fonctionnement optimal. Pour les propriétaires d'immeubles, la plateforme offre des fonctions de gestion des accès, des rapports détaillés quant aux revenus générés par la recharge, ainsi qu'une plateforme qui facilite la mise en service des bornes et de l'infrastructure de recharge.

Cette association est désormais offerte et constitue une solution complète, évolutive et rentable pour la recharge des VÉ en multilogements. Pour en savoir plus sur les avantages que ce partenariat peut apporter à votre immeuble, communiquez avec FractalEV ou avec l' équipe d'Eddie directement.

À propos de FractalEV

FractalEV est une jeune entreprise de recharge de véhicules électriques financée de manière indépendante, fondée par Chris Mendes, ancien vice-président de ChargeLab. L'entreprise conçoit des bornes de recharge de niveau 2 fiables et réparables, destinées aux multilogements, aux parcs de véhicules et aux entreprises. FractalEV propose des bornes intelligentes complètes sans frais d'abonnement, soutenues par un portail infonuagique pour l'exploitation et l'entretien, assurant ainsi un déploiement fluide. Pour plus d'informations, visitez le site www.fractalev.com .

À propos d'AXSO

AXSO, une filiale d'Hydro-Québec, soutient les exploitants de bornes de recharge en maximisant la rentabilité de la recharge des véhicules électriques tout en simplifiant l'expérience pour les conducteurs. Sa plus récente innovation, Eddie, est un système avant-gardiste de gestion de l'énergie pour véhicules électriques (SGÉVÉ), conçu pour optimiser la recharge dans les immeubles multilogements et au-delà. Pour en savoir plus sur AXSO, visitez axso.io et pour découvrir Eddie, consultez eddie.eco .

