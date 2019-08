La Société immobilière du Canada nomme Neil Jones au poste de premier vice-président, Attractions

La Société immobilière du Canada a fait ses preuves en démontrant des résultats financiers soutenus dans la gestion et l'exploitation de certains des lieux d'intérêt les plus emblématiques et importants sur le plan historique au Canada : la Tour nationale du Canada à Toronto, le Vieux-Port de Montréal, le Centre des sciences de Montréal et le Parc Downsview à Toronto.

« Au fil des ans, la Société a effectué des investissements dans des programmes innovants et des dirigeants de premier ordre afin de s'assurer que son portefeuille d'attractions reste concurrentiel et continue à attirer des millions de visiteurs du monde entier », a déclaré John McBain, président-directeur général de la Société immobilière du Canada. « Le bagage d'expérience en accueil et en tourisme que possède M. Jones sera très utile à la Société pour lui permettre de continuer à offrir des expériences mémorables qui instruisent et divertissent des millions de visiteurs. »

M. Jones a amassé de nombreux succès pendant son mandat à la Tour CN, et son expérience de gestion d'une des attractions les plus emblématiques et les plus achalandées au pays sera maintenant utilisée à l'échelle nationale. En tant que nouveau premier vice-président, Attractions, M. Jones mettra l'accent sur la planification stratégique, tirant parti des compétences et des pratiques exemplaires dans tous les sites, et recherchera des solutions innovantes qui inciteront des millions d'invités à continuer à visiter les attractions de la SIC.

M. Jones compte plus de 30 ans dans l'industrie de l'accueil, et il a travaillé pour différents groupes d'hôtels et de restaurants au Canada, aux Bermudes, en Angleterre et en Écosse.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État commerciale fédérale autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Sa mission est d'obtenir la meilleure valeur économique et communautaire quant aux anciennes propriétés gouvernementales. Elle est également une chef de file reconnue en matière de gestion des attractions. À titre d'exemple, elle exploite la Tour CN, le Vieux-Port de Montréal, le Centre des sciences de Montréal et le parc Downsview à Toronto. Pour en savoir plus, consultez le site www.clc.ca

