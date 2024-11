WINNIPEG, MB, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens de Mediacorp Canada Inc (Mediacorp). C'est la quatrième fois que le groupe de sociétés d'IGM obtient cette reconnaissance de Mediacorp.

Ce classement, compilé et publié annuellement, reconnaît les 100 meilleurs employeurs au Canada en se basant sur le milieu de travail exceptionnel qu'ils offrent à leurs employé(e)s.

La Société financière IGM et son groupe de sociétés, incluant IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, se sont engagés à améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes en leur offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent au moyen de solutions de gestion de patrimoine et de portefeuille de premier plan. Comptant plus de 3 600 employé(e)s à temps plein et environ 3 100 conseillers et conseillères IG Gestion de patrimoine dans tout le Canada, IGM tire une grande fierté de l'importance qu'elle accorde à ses employé(e)s en leur offrant un environnement de soutien qui leur permet d'exceller dans leurs fonctions et d'aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers.

« C'est un honneur pour nous que le groupe de sociétés d'IGM ait été reconnu par Mediacorp parmi les meilleurs employeurs au Canada au cours des quatre dernières années, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Nous nous efforçons d'offrir un milieu de travail où le personnel se sent valorisé, appuyé et respecté. »

IGM a continué de miser sur une stratégie globale qui intègre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) ainsi que d'autres éléments fondamentaux, comme l'engagement communautaire et la durabilité, au sein de son milieu de travail.

« Notre approche axée sur les gens privilégie la collaboration et contribue à un milieu de travail productif où tous et toutes peuvent aspirer au succès », a déclaré Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, Société financière IGM.

Fermement convaincue que la diversité se bâtit au sein même de l'entreprise, IGM incite ses sept groupes-ressources à offrir des occasions de perfectionnement et de leadership à leurs membres en appuyant les employé(e)s et en leur donnant les moyens d'agir.

Soutenir les collectivités dans lesquelles travaillent et vivent les employé(e)s est au cœur des valeurs d'IGM. L'entreprise appuie les organismes de bienfaisance dans le cadre de nombreuses campagnes et initiatives tout au long de l'année, dont la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine, la Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie dirigée par nos employé(e)s et la campagne annuelle de dons IGM.

IGM a pris un engagement ferme pour un avenir durable et elle déploie des efforts continus pour favoriser l'investissement responsable et appuyer les initiatives de durabilité. En 2024, Placements Mackenzie a été sélectionnée en tant que commanditaire en titre de l'événement PRI in Person, la plus importante conférence sur l'investissement responsable au monde. Dans le cadre de son groupe-ressource vert, IGM continue d'appuyer les initiatives de durabilité à l'échelle de l'entreprise, incluant la plantation d'arbres à Toronto et Winnipeg et des corvées de nettoyage du voisinage dans cinq localités au Canada.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 264 milliards de dollars au 31 octobre 2024. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]