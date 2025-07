WINNIPEG, MB, le 22 juill. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui un changement à l'heure de la webémission sur ses résultats du deuxième trimestre de 2025. La webémission en direct aura maintenant lieu à 9 h (HE) le jeudi 7 août 2025, une heure plus tard que prévu à l'origine.

Comme annoncé précédemment, la Société financière IGM Inc. annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2025 le mercredi 6 août 2025, après la clôture des marchés.

Veuillez vous inscrire d'avance à la webémission (S'inscrire) et obtenir une réservation de calendrier avec vos numéros d'accès et votre NIP unique. Vous serez en mode écoute seulement.

Si vous manquez la webémission, vous pourrez l'écouter en différé, du 7 août 2025 à 17 h (HC)/18 h (HE) au 7 septembre 2025, en composant le 1-855-669-9658. Le code d'accès sera le 7389730. Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société financière IGM Inc.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 284 milliards de dollars au 30 juin 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

