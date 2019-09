La Société financière IGM choisit CIBC Mellon pour fournir des services de fonds d'investissement

WINNIPEG et TORONTO, le 20 sept. 2019 /CNW/ - La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (CIBC Mellon) et la Société financière IGM Inc. (IGM) (IGM à la Bourse de Toronto) ont annoncé aujourd'hui qu'IGM avait choisi CIBC Mellon pour assurer la plupart des fonctions associées à ses services de fonds d'investissement. Ainsi, CIBC Mellon offrira des solutions de services d'administration de fonds à IGM, en plus des services de garde et des services connexes qu'elle offre déjà.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de transformation sur cinq ans en cours déjà annoncée par IGM pour moderniser ses plateformes numériques et son infrastructure technologique. Cette modernisation permettra à l'entreprise d'améliorer ses opérations, son efficacité et l'expérience de ses clients en matière de service.

« Puisqu'elle nous fournit déjà des services d'actifs, nous avons retenu les services de CIBC Mellon en raison de sa capacité éprouvée et de son expertise sur le marché, » a déclaré Jeff Carney, président et directeur général de la Société financière IGM Inc. « Le soutien apporté par CIBC Mellon à nos opérations de services de fonds d'investissement nous permettra de tirer profit de sa portée et de sa technologie et de mettre l'accent sur nos activités de base, c'est-à-dire collaborer avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à réaliser leurs aspirations financières. »

Lorsque les ententes définitives seront conclues, la plupart des employés des services des fonds d'investissement d'IGM à Toronto et à Winnipeg intégreront CIBC Mellon. En outre, CIBC Mellon ouvrira un bureau à Winnipeg, au Manitoba. Il s'agira du huitième bureau de la Société au Canada.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation déjà solide en matière de services d'actifs avec IGM, et nous sommes fiers de soutenir l'entreprise tandis qu'elle prend de l'ampleur, modernise sa technologie et atténue ses risques opérationnels, » a ajouté Steve Wolff, président-directeur général de CIBC Mellon. « Nous sommes également impatients d'accueillir au sein de l'équipe de CIBC Mellon un groupe d'employés expérimentés en services de fonds d'investissement à Toronto et à Winnipeg. »

La transaction devrait être conclue en novembre. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 30 juin 2019, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 trillion $CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2019, avait 35,5 trillions $US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique pour faire référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'approximativement 162 milliards de dollars au 31 août 2019. Le réseau de conseillers de la Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

