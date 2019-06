La Société en commandite Airbus Canada se réjouit de la conclusion des négociations de convention collective avec le syndicat des employés de l'A220 à Mirabel, suite à la ratification de la nouvelle offre patronale

MIRABEL, QC, le 15 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société en commandite Airbus Canada se réjouit de la ratification du nouveau contrat de travail par ses travailleurs syndiqués de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) à Mirabel, au Québec, suite aux négociations des dernières semaines.

Le Partenariat a très hâte d'officiellement finaliser avec le syndicat, dans un avenir rapproché, cette entente valable pour les cinq prochaines années.

Les travailleurs qualifiés et dévoués de Mirabel qui assemblent l'A220, un aéronef à la fine pointe de la technologie, sont essentiels au succès du programme d'avions et de la Société en commandite Airbus Canada, composée d'Airbus, de Bombardier et d'Investissement Québec.

Le Partenariat a hâte de continuer à bâtir une relation forte et durable avec ses employés. C'est grâce à cette collaboration que l'A220 est un succès croissant sur le marché global de l'aviation.

