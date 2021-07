La Société du Plan Nord octroie 5 M$ à Transport ferroviaire Tshiuetin

Cette action du Plan d'action nordique permettra de faciliter l'accès au territoire nordique québécois

SEPT-ÎLES, QC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord (SPN) octroie une aide financière de 5 millions de dollars à Transport ferroviaire Tshiuetin pour la réhabilitation de son chemin de fer qui complète la liaison terrestre entre Sept-Îles et Schefferville. Ce soutien financier remboursable permettra d'assurer la pérennité d'une entreprise et d'une infrastructure multiusager qui revêtent une importance stratégique pour le maintien de l'accès au territoire et pour la vitalité économique de la région de la Côte-Nord.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui à Sept-Îles, au siège social de Transport ferroviaire Tshiuetin, avec le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière.

Le gouvernement du Québec s'est engagé à assurer un accès multiusager à la fosse du Labrador dans son Plan d'action nordique 2020-2023, lancé le 7 décembre 2020. Il s'agit d'une des 49 actions prévues pour le territoire québécois au nord du 49e parallèle. Le chemin de fer Tshiuetin permet d'offrir des services essentiels de transport aux communautés et à l'industrie, que ce soit pour le transport de passagers, de marchandises ou de minerai.

L'aide financière de la SPN contribuera à la réalisation des deux premières années du plan d'investissement 2021-2026 de Transport ferroviaire Tshiuetin, lequel est évalué à plus de 25 millions de dollars. Transport ferroviaire Tshiuetin bénéficiera aussi de l'aide financière de la Banque de l'infrastructure du Canada et de Transports Canada, par l'entremise de son Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs.

Rappelons que la Société du Plan Nord a déjà octroyé un prêt de 1,9 million de dollars à Transport ferroviaire Tshiuetin pour des travaux de réfection urgents amorcés à l'été 2019.

Transport ferroviaire Tshiuetin est la propriété à parts égales de la communauté naskapie de Kawawachikamach et des communautés innues de Uashat Mak Mani-Utenam et de Matimekush-Lac John. Les investissements réalisés avec le soutien financier de la SPN permettront à l'entreprise de consolider ses activités en améliorant sa capacité à générer des revenus.

« Je suis fier d'annoncer aujourd'hui cette aide financière à Transport ferroviaire Tshiuetin afin d'assurer la qualité de ses services. Avec notre Plan d'action nordique, nous voulons faciliter l'accès au territoire nordique tout en nous assurant que nos actions répondent aux besoins et aux enjeux de chaque région. Transport ferroviaire Tshiuetin est l'unique entreprise autochtone au Québec qui offre des services de transport ferroviaire entre Schefferville et Sept-Îles. Sa présence sur la Côte-Nord est cruciale. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Transport ferroviaire Tshiuetin est un modèle en matière de prise en charge du développement économique local par le milieu. Il est également un bel exemple de collaboration entre les communautés innues et naskapie du territoire nordique. Pour habiter notre Nord et le faire vivre, comme le souligne notre Plan d'action nordique, nous continuerons de soutenir les initiatives issues du territoire et de ses communautés. »

M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Assurer un accès multiusager à la fosse du Labrador fait partie des 49 mesures du Plan d'action nordique 2020-2023. Elle s'inscrit sous l'orientation 1 : Améliorer l'accès au territoire .

fait partie des 49 mesures du Plan d'action nordique 2020-2023. Elle s'inscrit sous l'orientation 1 : . Le Plan d'action nordique 2020-2023 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord en assure la réalisation.

