La Société d'habitation du Québec et ses partenaires lancent la construction de 18 logements supplémentaires à l'Accueil Notre-Dame de Magog

MAGOG, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Magog ont souligné aujourd'hui la construction de 18 logements supplémentaires pour aînés en légère perte d'autonomie à l'Accueil Notre-Dame de Magog. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 3 M$.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, investit plus de 1,2 M$ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'Accueil Notre-Dame.

De plus, les locataires de 14 de ces 18 logements bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 241 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Magog.

La Ville verse aussi 150 000 $ pour la construction de ces logements supplémentaires.

Citations :

« Je salue tout le travail réalisé par les administrateurs de l'Accueil Notre-Dame qui, avec la collaboration de nombreux partenaires, dont la Société d'habitation du Québec, ont décidé d'ajouter 18 logements abordables à cet établissement. Ces nouveaux logements permettront à des aînés de notre région de demeurer dans leur communauté. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je me réjouis de cette annonce qui permettra bientôt à des aînés en légère perte d'autonomie d'avoir un logement abordable et sécuritaire. Ce projet a d'ailleurs bénéficié des nouvelles mesures que notre gouvernement a mises en place et qui bonifient de 260 M$ le programme AccèsLogis Québec. Cela démontre que nous déployons beaucoup d'efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Ville de Magog est soucieuse de s'investir dans des projets qui font une différence pour la communauté. Nous avons toujours été fiers d'appuyer l'Accueil Notre-Dame dans ses divers projets, car nous sommes conscients de l'importance d'un tel établissement dans une communauté comme la nôtre. Merci à l'Accueil Notre-Dame pour les nombreux efforts que vous déployez au quotidien pour améliorer les services que vous offrez à votre clientèle, et par le fait même pour améliorer leur qualité de vie au moment où cette dernière se fait plus fragile. »

Vicki-May Hamm, mairesse de Magog

Fait saillant :

À la suite de cette quatrième phase d'agrandissement qui sera complétée au début de l'automne 2020, l'Accueil Notre-Dame comptera un total de 81 logements.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100, benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, Tél. : 418 643-4035, poste 1113, sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

