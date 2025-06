La Société d'habitation du Québec agira désormais aussi comme prêteur financier dans des projets de construction de logements abordables qu'elle finance

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Désireuse d'accroître et d'accélérer la construction de logements sociaux et abordables dans le respect des budgets disponibles, la Société d'habitation du Québec (SHQ) met en place un nouvel outil financier qui lui permet d'octroyer des prêts pour des projets d'habitation abordables subventionnés par le gouvernement.

Les montages financiers des projets d'habitation, notamment ceux réalisés par les développeurs qualifiés, pourront ainsi inclure un prêt (à capital patient ou à taux avantageux) offert par l'entremise du Programme de financement en habitation (PFH). Grâce à cette option, on peut envisager qu'avec un même investissement gouvernemental, il pourrait être possible de créer, par exemple, jusqu'à 20 % de plus de logements abordables sur une période de 10 ans.

Un volet Développeurs qualifiés intégré au Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ)

Des modifications ont été apportées au PHAQ afin d'y ajouter un quatrième volet destiné aux projets réalisés par les développeurs qualifiés. Celles-ci s'inscrivent dans la volonté de mettre à profit l'expérience et l'expertise de ces développeurs et de collaborer de façon récurrente avec eux en vue d'augmenter rapidement l'offre de logements.

Un outil de plus dans un coffre déjà bien garni…

Le PFH est le plus récent d'une gamme d'outils mis en place par la SHQ au cours des dernières années pour accélérer la construction de logements abordables au Québec. La liste inclut les fonds fiscalisés (avec Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction), l'entente avec Mission Unitaînés ainsi que le PHAQ avec ses divers volets (volet 1 : projets pour ménages à revenu faible ou modeste, volet 2 : projets pour des clientèles avec des besoins particuliers, volet 3 : projets concernant le développement d'habitations hautement préfabriquées, volet 4 : projets des développeurs qualifiés pour des ménages à revenu faible ou modeste). Ces outils jouent un rôle déterminant dans le fait que l'on compte présentement plus de 10 000 logements abordables en construction au Québec, un nombre inédit.

Citations

« Il faut avoir le courage de repenser nos façons de faire si on veut répondre efficacement à la crise du logement. Le logement abordable ne peut plus être tenu à l'écart des leviers financiers qui soutiennent le développement immobilier. En innovant avec ce nouvel outil de financement, on lui donne enfin accès aux moyens qui ont fait leurs preuves ailleurs. C'est une approche audacieuse, mais nécessaire, pour accélérer la construction tout en respectant la capacité financière de l'État. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Grâce à ce nouveau levier qui lui est confié, la SHQ jouera un rôle encore plus étendu dans la construction de logements abordables destinés à des ménages à faible revenu. En ajoutant à notre gamme d'outils la possibilité d'agir comme prêteur financier, nous miserons sur un atout supplémentaire important qui confirme le rôle clé que la SHQ est appelée à jouer pour contrer la crise du logement. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

Consultez le site Web de la SHQ pour en savoir plus sur : le PFH; le PHAQ.



À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

