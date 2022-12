LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC A AIDÉ 468 000 PERSONNES EN 2021-2022

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - De concert avec ses partenaires, la Société d'habitation du Québec (SHQ) continue de répondre aux divers besoins en habitation de la population, et elle l'a démontré une fois de plus en 2021-2022 en soutenant 468 000 personnes grâce à l'un ou l'autre des vingt programmes qu'elle administre. Ce constat est tiré du Rapport annuel de gestion 2021-2022 de la SHQ, qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau.

La SHQ représente un levier important du développement économique du Québec et de ses régions en garantissant près de 2,2 G$ de prêts aux organismes sans but lucratif qui réalisent des projets AccèsLogis Québec, en plus de gérer un parc de 7 708 immeubles comportant 74 339 logements à loyers modiques (HLM).

Les ménages aidés par la SHQ se composent notamment de 49 % de personnes âgées, 33 % de familles et 8 % de personnes seules. Finalement, 86 % des ménages soutenus ont un faible revenu.

En 2021-2022, voici les principales interventions de la SHQ en fonction de ses différents secteurs d'activité :

Loger des citoyens : 134 747 logements sociaux ou abordables mis à la disposition des ménages

Aider au paiement du loyer : 62 203 ménages aidés dans le parc de logements privés

Soutenir la rénovation et l'adaptation de domiciles : 3 121 logements rénovés ou adaptés

Soutenir les ménages lors de situations d'urgence ou de sinistres : 130 ménages soutenus

Appuyer les priorités régionales et municipales en matière d'habitation : 6 041 ménages aidés

Développer l'habitation au Nunavik : 112 ménages supplémentaires soutenus

Soutenir les acteurs du milieu : 116 organismes ou projets soutenus

De plus, afin d'éviter que des locataires ne se retrouvent à la rue faute d'avoir trouvé un logement, la SHQ et ses partenaires mettent en œuvre différentes actions chaque année. Grâce à l'important travail acharné des partenaires sur le terrain, les ménages sans domicile sont rapidement pris en charge et soutenus. La SHQ a également mis de l'avant en 2021-2022 une première campagne publicitaire à la radio et sur les médias sociaux pour mieux faire connaître aux locataires québécois les services qu'elle offre en collaboration avec son réseau de partenaires, notamment pour l'aide à la recherche de logement et pour le paiement du loyer.

Les résultats présentés dans le Rapport annuel de gestion 2021-2022 de la SHQ sont de bon augure pour la suite, puisque la SHQ souhaite accélérer la création de logements au cours des prochaines années. Avec ses partenaires et les différents acteurs du domaine de l'habitation, elle entend évaluer tous les moyens d'atteindre ses objectifs et d'encore mieux servir la population, que ce soit en faisant les choses autrement, en simplifiant ses programmes ou en innovant dans ses pratiques.

Faits saillants

La SHQ participe activement à la construction de bâtiments d'habitation au Québec et mobilise les acteurs de l'industrie québécoise en habitation autour des pratiques d'excellence. Pour un aperçu de ses réalisations au cours des dernières années, consultez le document Réalisations structurantes pour les collectivités.

Rapport annuel de gestion 2021-2022 de la Société d'habitation du Québec

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

