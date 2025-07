Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - Plus de 200 nouveaux logements sociaux et abordables pour les familles et les personnes seules de Québec

QUÉBEC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et le Fonds de solidarité FTQ, sont fiers d'avoir procédé à la première pelletée de terre du projet de 204 logements abordables Le Boisé Lebourgneuf. Cette initiative, portée par l'organisme Socialim et la société de développement Eximm, voit le jour dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. Une fois la construction terminée, l'entretien et la gestion de ce nouveau milieu de vie destiné aux familles et personnes seules de Québec seront confiés à l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ).

Le montage financier de près de 60 M$ regroupe des investissements du gouvernement du Québec de 25,5 M$ dans le cadre de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 250 logements abordables au Québec. La Ville de Québec investit 10,2 M$. Le Fonds de solidarité FTQ alloue une somme de 1,5 M$ en capital patient au projet et un prêt hypothécaire complète le montage. Situé au 2030, boulevard Lebourgneuf, à Québec, l'immeuble de 13 étages devrait accueillir ses premiers locataires au printemps 2027. Le Boisé Lebourgneuf comprendra une salle communautaire, deux ascenseurs, 96 espaces de stationnement, des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que des espaces de rangement individuel et pour les vélos.

L'activité a eu lieu en présence du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Il était accompagné de l'adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, du maire de Québec, M. Bruno Marchand, de la directrice de l'immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Marie-Claude Cantin, du dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'OMHQ, M. Dany Caron, ainsi que du président-directeur général de la société de développement Eximm, M. Jean Morency.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 250 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets sont majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajoutent, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. Je suis résolue à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la mise en chantier du Boisé Lebourgneuf en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« C'est une grande fierté de voir émerger des espaces aussi inspirants et accessibles pour nos citoyens. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui renforcent le tissu social dans notre communauté et qui rehaussent la qualité de vie. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« J'accueille avec enthousiasme ce projet de 204 nouveaux logements dans la circonscription de Vanier-Les Rivières. Ce projet vient contribuer à augmenter l'offre de logements abordables pour se loger convenablement et c'est une excellente nouvelle pour notre communauté. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Boisé Lebourgneuf est le premier projet réalisé en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Nous espérons qu'il soit le premier d'une longue série. Les besoins en logement social et abordable à Québec sont grands. L'an dernier, 906 unités en logement social et abordable ont été mises en chantier. Cette année on en prévoit près de 800. Cette cadence doit se maintenir si nous voulons mettre fin à la crise du logement et ainsi permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir accès à un logement qui répond à leur budget. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Ce projet témoigne de notre engagement avec le gouvernement du Québec à accélérer la réalisation de plus de logements hors marché pour desservir les besoins de tous les types de ménages. Nous sommes fermement en action avec les organismes porteurs des projets dans plusieurs régions au Québec. Ces nouveaux logements à Québec sont portés par Socialim et Eximm qui ont uni leurs forces et dont je salue le dynamisme notamment par leur capacité à mobiliser plusieurs partenaires. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Eximm est fier de contribuer à l'effort collectif en apportant des solutions à la crise du logement sévissant actuellement. En donnant le coup d'envoi à la construction rapide du projet Le Boisé Lebourgneuf, à Québec, nous voulons démontrer que le secteur privé de l'immobilier peut devenir un partenaire important dans la construction de logements abordables et ce, avec agilité et rapidité. Une fois livré aux ménages, Le Boisé Lebourgneuf deviendra un milieu de vie de grande qualité pour les ménages de Québec. »

Jean Morency, président-directeur général d'Eximm

« Le Boisé Lebourgneuf est issu d'un partenariat novateur qui rassemble l'expertise et les forces de chaque partenaire impliqué. Grâce au travail de la société de développement Eximm ainsi qu'au financement du Fonds de solidarité FTQ, du Gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, Socialim pourra offrir, avec l'appui de l'Office municipal d'habitation de Québec, un logement social ou abordable à plus de 200 ménages à revenus faibles ou modestes de Québec. »

Dany Caron, dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'Office municipal d'habitation du Québec

Faits saillants :

La société de développement Eximm est reconnue dans son domaine d'affaires, notamment pour la réalisation de projets d'habitation innovants, comme Le Philippe 1, La Klé et la tour Fresk, dans la ville de Québec. Il a obtenu le statut de développeur qualifié de la part de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en février 2025 dans le cadre de la réalisation du projet de logements abordables Le Phillipe 2.

1, La Klé et la tour Fresk, dans la ville de Québec. Il a obtenu le statut de développeur qualifié de la part de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en février 2025 dans le cadre de la réalisation du projet de logements abordables 2. Socialim est un organisme à but non lucratif appuyé par l'OMHQ. Il œuvre dans le secteur du développement immobilier social sur le plan de l'administration, de la gestion, du développement, de la construction et de la rénovation de projets d'habitation.

L'architecte du projet est CMM 2.

Les travaux de construction devraient se terminer en avril 2027.

40 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ. S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

