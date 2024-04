JERICHO, New York, 19 avril 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement 50 ans de transformation, annonce la promotion de 93 spécialistes de renom provenant de plusieurs pratiques et régions géographiques. Ces promotions bien méritées de spécialistes chevronnés couvrent les domaines d'expertise de l'entreprise. De plus, elles incarnent nos valeurs fondamentales et notre engagement à offrir une expertise et un service à la clientèle hors pair et à servir de catalyseurs de changement au sein de notre industrie.

Les experts techniques et scientifiques sont des conseillers de confiance pour les entreprises confrontées à des situations où les enjeux sont importants et nécessitent un savoir-faire spécialisée. Nos experts en construction, environnement, santé et en sécurité (ESS), ingénierie, reconstruction d'accident, équipement, analyse des matériaux et essais en laboratoire, ainsi qu'en dommages aux biens et aux infrastructures, offrent une gamme complète de services qui permettent aux clients de s'y retrouver dans des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques partout dans le monde.

Les spécialistes chevronnés de J.S. Held fournissent une expertise financière pour tous les actifs et toutes les valeurs à risque : en dévoilant la vérité derrière les chiffres dans les conflits d'ordre financier, en clarifiant l'évaluation des actifs corporels et incorporels et en fournissant des stratégies efficaces pour redresser les entreprises en difficulté. Les juricomptables et les économistes sont des chefs de file reconnus de l'industrie dans le domaine des enquêtes financières, de la quantification des dommages économiques, de la valorisation des entreprises et de leurs actifs, et de la prestation de témoignages d'experts et de soutien aux litiges dans les conflits d'ordre financier. Les experts en finances d'entreprise offrent des services de redressement et de restructuration, d'analyse de données, de consultation en matière de conformité et de réglementation, de production de rapports financiers, de gestion intérimaire (au niveau de la direction), de mise sous séquestre et de services-conseils en matière de transactions.

Les experts en gestion des risques et en services-conseils de J.S. Held se sont vu confier certains des mandats les plus importants et les plus complexes au monde, donnant des conseils sur des questions touchant la propriété intellectuelle, les enquêtes et les suivis d'entreprise, la conformité réglementaire, le risque politique, les renseignements d'affaires, la cybersécurité, la fraude, la corruption et de vastes quantités de données. Les experts multidisciplinaires se spécialisent dans la réduction des risques, la conformité réglementaire, la prestation de services spécialisés dans les différends commerciaux et la réalisation de la valeur commerciale.

Fermement convaincue que le service à la clientèle et l'engagement des employés sont synonymes, J.S. Held demeure déterminée à offrir un environnement de travail de premier ordre et à favoriser un sentiment d'appartenance au sein de son équipe. « En 2023, nous avons lancé J.S. Held Academy pour le perfectionnement continu des membres de l'équipe à l'appui de nos experts« », a déclaré Jonathon Held , directeur général. « Je suis fier de nos employés qui continuent de faire preuve d'un dynamisme incroyable et d'offrir des solutions intégrées à des situations complexes partout dans le monde. »

Marjan Panah , la nouvelle cheffe du personnel de l'entreprise, a ajouté : « À J.S. Held, nous reconnaissons l'importance de la diversité de pensée et de l'expérience pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Ces promotions reflètent notre engagement à favoriser une culture qui valorise et récompense l'expertise, la collaboration et l'innovation. »

J.S. Held demeure déterminée à offrir une expertise hors pair à des clients confrontés à des événements où les enjeux sont importants et qui exigent une attention immédiate, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels.

Pour en savoir plus sur les experts dévoués et à l'esprit d'entrepreneuriat qui aident à transformer J.S. Held, découvrez notre histoire , et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

