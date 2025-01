JERICHO, New York, 23 janvier 2025 /CNW/ -- Le premier jour de la nouvelle administration présidentielle aux États-Unis, le cabinet de conseil international J.S. Held dévoile son rapport annuel axé sur les domaines critiques ayant un impact sur les secteurs et les économies du monde entier. Découvrez le rapport 2025 sur les risques mondiaux J.S. Held ici.

Le rapport 2025 sur les risques mondiaux J.S. Held donne un aperçu des questions cruciales et des enjeux majeurs auxquels les entreprises sont confrontées cette année. Dans la vidéo, Greg Esslinger, vice-président exécutif, en dit plus sur les risques et les occasions mentionnés dans le rapport pour aider les clients à anticiper, à s’adapter et à progresser en 2025.

Dans un contexte mondial de plus en plus incertain et volatil, les entreprises, les gouvernements et les investisseurs sont confrontés à un nombre croissant de défis qui exigent une attention immédiate et des solutions innovantes. Le rapport 2025 sur les risques mondiaux J.S. Held aborde cinq thèmes interconnectés que les entreprises doivent prendre en compte pour gérer les risques et les opportunités au cours de l'année à venir. Ces thèmes sont les suivants :

Investissements durables et obstacles : Compte tenu des diverses réglementations ESG en vigueur dans les différentes juridictions et de l'attention croissante portée aux pratiques environnementales et sociales des entreprises, les experts étudient la manière dont les entreprises peuvent se conformer à l'évolution des cadres tout en stimulant l'innovation. Défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale : Des conflits géopolitiques aux perturbations climatiques, le rapport analyse comment les entreprises peuvent construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et durables. Croissance des cryptomonnaies et des actifs numériques : Alors que le paysage des cryptomonnaies évolue au gré des changements réglementaires et des avancées technologiques, le rapport souligne à la fois les risques et les occasions d'affaires pour les entreprises et les investisseurs. Intelligence artificielle, données et réponse réglementaire numérique : Alors que les systèmes d'intelligence artificielle (IA) redéfinissent les secteurs, les experts se penchent sur les défis réglementaires, éthiques et opérationnels, ainsi que sur les avantages concurrentiels pour les entreprises qui exploitent cette technologie transformatrice de manière responsable. Complexité de la cybersécurité : Des cyberattaques alimentées par l'IA à l'évolution des lois sur la protection des données, le rapport donne un aperçu de la façon dont les entreprises peuvent protéger leurs opérations et maintenir la confiance de leurs clients dans un environnement numérique en évolution rapide.

Le rapport 2025 sur les risques mondiaux J.S. Held comprend une analyse de ces catégories de risques et des possibilités d'action qui permettent aux entreprises d'acquérir un avantage concurrentiel tout en palliant les vulnérabilités critiques.

« Les 25 experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques qui ont contribué au rapport sur les risques mondiaux J.S. Held ont collaboré non seulement à l'analyse de chaque risque indépendamment, mais aussi à leurs croisements uniques, afin de créer un cadre pour soutenir la prise de décision des entreprises », a déclaré Greg Esslinger, vice-président exécutif et responsable de la pratique d'investigation mondiale.

« La connaissance approfondie qu'ont nos experts des facteurs externes liés aux sujets qui préoccupent les chefs d'entreprise, les directeurs financiers, les directeurs de l'exploitation, les directeurs des opérations et les conseils d'administration est à l'origine des informations présentées dans le rapport et aide les clients à gérer les risques et à tirer parti des occasions qui se présenteront au cours de l'année à venir », a ajouté John Peiserich, vice-président exécutif et responsable de la pratique en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité.

La profondeur et l'étendue du travail de J.S. Held sur le marché de l'assurance fournissent une base solide pour l'évaluation des risques, l'analyse des données, la sensibilisation mondiale, la conformité à la réglementation, l'adaptabilité technologique et l'atténuation des risques. Collectivement, ces compétences permettent aux experts du cabinet d'évaluer les risques d'entreprise dans des régions géographiques, paysages géopolitiques, cadres de conformité et progrès numériques divers. « Dans un monde où l'incertitude est la seule constante, nous avons besoin de quelque chose de solide auquel nous pouvons nous raccrocher, a fait remarquer Jonathon Held, chef de la direction de J.S. Held. Notre nom est notre promesse. Notre rôle de conseiller stratégique représente cette promesse : même face aux risques les plus redoutables, les clients disposent de l'expertise et des conseils nécessaires pour agir en toute confiance. »

« Des équipes agiles, collaboratives et créatives axées sur le client fournissent des conseils prospectifs sur les solutions à nos clients partout dans le monde, peu importe la portée ou la complexité d'un projet; le rapport sur les risques mondiaux J.S. Held reflète le rôle de conseiller de confiance que nous avons acquis au cours des 50 dernières années », a souligné le président et chef de la direction de J.S. Held, Jonathon Held.

L'expertise de J.S. Held en matière de conseil stratégique repose sur 50 ans d'expérience dans les instances les plus rigoureuses, qu'il s'agisse de tribunaux étatiques, fédéraux ou internationaux, et couvre plus de 150 secteurs d'activité différents.

Si vous avez des questions ou souhaitez discuter davantage des risques et des possibilités décrits dans le rapport, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

