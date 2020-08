La Société canadienne des relations publiques (SCRP) et le Chartered Institute of Public Relations (CIPR) présentent le tout premier guide d'utilisation éthique de l'intelligence artificielle en relations publiques

TORONTO, le 26 août 2020 /CNW/ - Une première mondiale, le tout premier guide AI in PR Ethics Guide vient d'être publié aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat transatlantique entre le Chartered Institute of Public Relations (CIPR), la table ronde AIinPR Panel et la Société canadienne des relations publiques (SCRP). Ce nouveau guide a comme objectif d'améliorer la prise de décision éthique d'algorithmes et d'autres outils automatisés afin d'éviter les impacts nocifs sur les personnes causés par des systèmes mal conçus.

À l'aide d'exemples et d'outils réels, comme l'Arbre de décision de la SCRP et le Canevas éthique de données de l'Open Data Institute, ce guide soutient les communicateurs et les conseillers principaux en leur permettant de comprendre les utilisations et applications de l'IA, ce qui les munit des connaissances dont ils ont besoin pour poser les difficiles questions éthiques auxquelles des spécialistes de l'IA ne penseraient pas nécessairement. Le Guide encourage les professionnels des relations publiques à désormais prendre part à toutes les équipes de développement et de déploiement de l'IA.

Les auteurs du guide, les membres de la table ronde AIinPR Jean Valin, ARP, FSCRP, Hon. FCIPR et Anne Gregory, PhD, Hon. FCIPR, déclarent :

« Il est déjà suffisamment difficile de comprendre l'éthique, les pièges et défis éthiques associés à l'IA rendent la chose encore plus difficile. Nous souhaitions atteindre deux buts : d'abord entrainer les professionnels des relations publiques dans un cadre de décision qui leur enseignera ce qu'est l'IA et les grands enjeux qu'elle génère. Ensuite, les guider au fil de défis éthiques spécifiques, comme l'utilisation du marqueur LinkedIn Insight et de logiciels de reconnaissance faciale. La rédaction de ce guide était pour nous un territoire inexploré et une tâche à la fois gigantesque et complexe. Nous sommes très reconnaissants à nos collègues de la table ronde AIinPR d'avoir mis à l'épreuve notre réflexion et de nous avoir fourni d'excellents exemples. »

Le président national de la SCRP Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP ajoute :

« L'intelligence artificielle devient rapidement une technologie essentielle en relations publiques et pour la prise de décision organisationnelle. Comme toute technologie émergente, l'IA crée de nouveaux outils et de nouvelles possibilités de travailler plus intelligemment et plus rapidement, mais elle est aussi porteuse de ses propres risques et dilemmes. Le guide Ethics Guide to Artificial Intelligence in PR définit les pièges de l'IA et présente des principes de pratique professionnelle destinés à vous aider à prendre les bonnes décisions face à toute application d'IA. Bravo à la table ronde d'AIinPR d'avoir saisi ce concept complexe qu'est l'éthique face à l'IA, et de l'avoir distillé pour produire ce manuel très pratique à l'intention des gens actifs en relations publiques et en gestion de la communication. »

Tout comme avec la SCRP et le CIPR, le guide a reçu l'appui des chefs de file représentant les organisations suivantes : Global Alliance for Public Relations and Communication Management; the Arthur W. Page Society; Copenhagen Business School; Women Leading in AI; Open Data Institute; Leeds Becket University; Omnicom; We and AI; et Awaken AI.

Le guide Ethics Guide to Artificial Intelligence in PR de 19 pages est offert au public sur les pages Web de la SCRP nationale Artificial Intelligence Research and Resources for Communications Professionals et la page d'information Artificial Intelligence Panel du CIPR.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

À propos du Chartered Institute of Public Relations

Fondé en 1948, le Chartered Institute of Public Relations (CIPR) est le seul organisme professionnel royal accrédité de professionnels des relations publiques au monde et compte près de 10 000 membres.

Le CIPR fait progresser le professionnalisme en relations publiques en rendant ses membres redevables envers leurs employeurs et le public par un code de déontologie et un registre public indexé, en définissant des normes par la formation, les qualifications, les distinctions et la production de guides de pratiques et de compétences optimales, l'animation de formation professionnelle continue (FPC) et l'octroi du titre de professionnel accrédité en relations publiques (Chart.PR).

