TORONTO, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (« SCRP ») vient d'accorder l'agrément ARP à 16 de ses membres, après que ceux-ci aient complété avec succès le programme d'agrément 2023 de la Société.

La Société canadienne des relations publiques présente 16 nouveaux membres agréés (Groupe CNW/Société canadienne des relations publiques)

« Les candidats et candidates de 2023 ayant sollicité avec succès le titre ARP doivent être félicités, car ils ont complété un des programmes d'agrément professionnel jugé par les pairs les plus complets et les plus exigeants qui soit dans le monde entier, déclare Tom Ormsby, ARP, président du Conseil national d'agrément de la SCRP. Ces nouveaux professionnels agréés se joignent à un groupe qui se distingue par ses connaissances, son expertise et son fort engagement envers l'éthique, qui améliore leurs organisations et l'ensemble de la profession des relations publiques. »

« Il faut aussi adresser un grand merci aux membres du Conseil national d'agrément ainsi qu'aux nombreux bénévoles agréés de tout le pays qui ont donné des centaines d'heures de leur temps afin que le programme 2023 connaisse le succès », ajoute M. Ormsby.

« Je félicite du fond du cœur tous les candidats à l'agrément ARP. Ce fut un plaisir que de travailler avec la cohorte de cette année, dit l'examinateur en chef national de l'agrément ARP. Merci à notre équipe du Bureau national de la SCRP et aux évaluateurs bénévoles de tous les coins du pays. Le titre ARP est un merveilleux témoignage des capacités des professionnels à traiter de façon éthique les défis d'affaires au sein des secteurs public, privé et à but non-lucratif. Nous avons fait évoluer le titre ARP afin qu'il reflète les défis et possibilités en émergence pour les communicateurs, comme les facteurs ESG et l'intelligence artificielle. Le titre ARP est une véritable mesure pour le communicateur professionnel moderne. Je le recommande à tous les communicateurs de partout au Canada. »

Décerné pour la première fois en 1969 à titre de témoignage de la compétence et des réalisations personnelles dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est maintenant un symbole d'excellence reconnu internationalement dans l'industrie. Afin d'obtenir le titre agréé, les candidats se soumettent à une rigoureuse évaluation des compétences, de l'expérience et de la réflexion stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques au plus haut niveau. Ils doivent aussi faire preuve d'une compréhension approfondie de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code de conduite professionnelle de la SCRP.

Cette année, 16 nouveaux membres agréés ARP seront reconnus formellement par leurs pairs au premier jour d'ÉLEVER 2024, la Conférence nationale de la SCRP, qui se déroulera à Mont-Tremblant, Québec, du 9 au 11 juin 2024.

À propos de la CPRS

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association à but non-lucratif qui regroupe les professionnels à l'œuvre dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 13 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à développer une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement professionnel et l'agrément, la collaboration avec les maitres à penser, l'engagement envers l'éthique et un code de conduite professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

