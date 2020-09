Le président sortant Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, gestionnaire principal, affaires corporatives et développement des affaires chez 7-Eleven Canada, demeure au sein du Conseil d'administration jusqu'au terme de son mandat.

Les nouveaux élus pour des mandats de trois ans sont Peggy Kulmala, MBA, ARP, chef des communications chez BC Transit and Highways (North), ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique et Guy Versailles, ARP, FSCRP , président de Versailles Communications. En plus de Cam McAlpine, Vincent Power, ARP, FSCRP, de Power Messaging Inc., a également été réélu pour un second mandat de trois ans.



À la suite de l'AGA, le Conseil d'administration national de la SCRP est composé de :

Président du Conseil d'administration national

Wayne Knorr, ARP

Gestionnaire des communications, ville de Fredericton

Vice-président et trésorier

Cam McAlpine, ARP

Associé principal, Earnscliffe Strategy Group

Administrateurs

Kim Blanchette, ARP, FSCRP

Vice-présidente principale et directrice générale (Ouest canadien), Argyle Public Relationships

Lisa Covens, MA

Vice-présidente, Communications et Affaires publiques, Leger

Michelle James, MA

Gestionnaire des affaires, Pharmacy Association of Saskatchewan

Peggy Kulmala, MBA, ARP

Chef des communications chez BC Transit and Highways (North), ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Vincent C. Power, ARP

Power Messaging Inc.

Brigitte Stock, MA, ARP

Communications aux donateurs, École de technologie supérieure

Natalie Tomczak

Secrétaire de presse, ministère des Aînés et du Logement, Gouvernement de l'Alberta

Matt Wood, ARP

Directeur, Communications et marketing, University of Northern British Columbia

Guy Versailles, ARP, FSCRP

Président, Versailles Communications

Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP

Gestionnaire principal, Affaires corporatives et développement des affaires, 7-Eleven Canada

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, Gestionnaire, marketing et communications, Société canadienne des relations publiques, 416-239-7034 poste 246, [email protected]