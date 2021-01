La Société canadienne des relations publiques annonce l'agrément de 12 membres

Mark Bernhardt, APR Dynacare Brampton, Ont. CPRS Toronto Andrea Chrysanthou, APR Global Public Affairs Toronto, Ont. CPRS Toronto Lawrence Esso, ARP Kelart Communications

Mont-Royal, Que.

Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Erin Girouard, APR Victoria General Hospital Foundation Winnipeg, Man. CPRS Manitoba Shelby Kailey, MA, APR

Halton Regional Police Service

Burlington, Ont. CPRS Hamilton Geneviève Laforest, PRP, ARP A plus Transition Montréal, Que. Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Ann Lamanes, APR Joseph Brant Hospital Burlington, Ont. CPRS Hamilton Laura Mousseau, APR

City of Guelph

Guelph, Ont. CPRS Hamilton Émilie Novales, ARP HEC Montréal Montréal, Que. Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Stephen Piazza, APR Canadian Cancer Society Toronto, Ont. CPRS Toronto Vanessa Roland, ARP Société québécoise du cannabis

(SQDC) Montréal, Que. Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Nicole Sendey, APR

Coulson Group of Companies

Port Alberni, B.C. CPRS Vancouver Island

« Ses candidats méritent nos félicitations après avoir réussi le processus d'agrément de la Société d'une durée d'un an, surtout quand on songe aux défis présentés par la pandémie mondiale, dit Margaret Pearcy, ARP LM, présidente du Conseil national d'agrément de la SCRP. Afin de mériter ce titre ARP très prisé et reconnu mondialement, chaque candidat a fait preuve d'un sens aigu de la stratégie et d'un fort engagement envers la pratique éthique et conforme au Code de déontologie de la SCRP. »



Décerné pour la première fois en 1969 en tant que marque de compétence et de réalisations personnelles dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est maintenant un symbole d'excellence internationalement reconnu dans l'industrie. Afin de mériter l'agrément, les candidats doivent réussir une rigoureuse évaluation des compétences, de l'expérience et de la réflexion stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques au plus haut niveau. Ils doivent également démontrer une compréhension approfondie de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code de déontologie de la SCRP.



Les 12 nouveaux membres agréés de cette année seront reconnus par leurs pairs lors de la première journée de Cultivate 2021, la Conférence nationale de la SCRP qui se déroulera à Whistler, en Colombie-Britannique, du 12 au 14 septembre 2021.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 13 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.



Cision est le partenaire distributeur exclusive de la Société canadienne des relations publiques nationale.



SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, gestionnaire, Marketing et communications, Société canadienne des relations publiques (SCRP), [email protected], 416 239 7034, poste 246