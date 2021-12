« Bien que la plupart des blessures oculaires soient évitables, des accidents peuvent toujours se produire », affirme le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Si un enfant utilise mal un jouet, il pourrait causer de graves blessures aux yeux, notamment une abrasion de la cornée, un décollement de la rétine et, dans les cas les plus extrêmes, une perte complète de la vision. »

Selon un récent sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie, seulement 29% des Canadiens ont déclaré qu'ils recherchent spécifiquement des jouets sécuritaires pour les yeux lorsqu'ils magasinent pour leurs enfants. Il est recommandé aux consommateurs de suivre les recommandations sur l'âge figurant sur les étiquettes et de choisir des cadeaux qui conviennent à l'âge et aux capacités de l'enfant, et d'inclure des lunettes de protection s'il s'agit de jouets sportifs.

« Lorsque nous magasinons des cadeaux pour des enfants, nous recommandons d'éviter les jouets qui présentent un risque élevé de blessures aux yeux, comme les lasers, les jouets tranchants, les aérosols et les jouets volants ou à projectiles », déclare le Dr Mann. « Alors que nous entrons dans une autre période des Fêtes en pandémie, il est important de bien lire les descriptions de produits lorsque nous faisons des achats en ligne, et de lire la boîte une fois que le produit arrive pour s'assurer que la description est exacte et sécuritaire. Il est également important de se rappeler que les décorations des Fêtes, en particulier ceux qui ont des bords tranchants, doivent également être tenus hors de la portée des jeunes enfants. »

Une autre façon de s'assurer que les jouets sont sécuritaires est de savoir si l'emballage a été inspecté et approuvé par les organismes de réglementation appropriés, y compris la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American Society for Testing and Materials (ASTM).

Le traitement des lésions oculaires dépend de la nature de la blessure et de sa gravité. La Société canadienne d'ophtalmologie a décrit certaines des blessures aux yeux qui peuvent résulter de jouets dangereux et comment déterminer les prochaines étapes :

Égratignures et abrasions de la cornée - La plupart des égratignures et des abrasions de la cornée sont mineures et guériront d'elles-mêmes en quelques jours, mais c'est quand même une bonne idée de consulter un ophtalmologiste. Si vous avez beaucoup de douleur ou si vous avez de la difficulté à voir, il est important de faire évaluer votre œil le plus tôt possible.

Recevoir un coup dans l'œil - Un oeil au beurre noir, une douleur ou tout changement de vision - même après un léger coup - justifie une visite à un médecin ophtalmologiste ou à la salle d'urgence.

Coupe ou ponction oculaire - Si l'œil a été coupé ou ponctionné, consultez votre ophtalmologiste ou consultez un médecin immédiatement. Entre-temps, placez soigneusement un écran de protection sur l'œil et veillez à ne pas appuyer directement sur celui-ci.

Pour en savoir plus sur les lésions oculaires, y compris leur diagnostic et leur traitement, consultez le site seethepossibilities.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels et de la vue au Canada. En tant que ophtalmologistes et chirurgiens, nous sommes déterminés à assurer la prestation de soins oculovisuels médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans la pratique. Nous comptons parmi nos membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos milieux universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et affiliés et d'autres professionnels des soins oculovisuels et groupes de patients pour promouvoir les politiques en matière de santé au Canada dans le domaine de la santé oculovisuelle et visuelle. COS est un fournisseur accrédité et primé en développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est affilié à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour en savoir plus, visitez cos-sco.ca.

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Renseignements: Bojana Duric, [email protected], 289.981.7710, BlueSky Communications