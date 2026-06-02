Une affection qui touche plus de 2,5 millions de personnes au Canada

OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Juin marque le Mois de la sensibilisation à la cataracte. À cette occasion, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) invite la population canadienne à accorder une attention particulière à sa santé visuelle, à reconnaître les changements de vision associés à la cataracte, à protéger leurs yeux contre les rayons ultraviolets et à consulter rapidement un professionnel de la santé oculaire lorsque la vision commence à nuire aux activités quotidiennes.

La cataracte constitue la principale cause de perte de vision au Canada et touche plus de 2,5 millions de personnes. Bien qu'elle survienne le plus souvent chez les personnes de plus de 60 ans, elle peut également apparaître plus tôt en présence de facteurs de risque tels que le diabète, le tabagisme, des traumatismes oculaires, certains médicaments ou une exposition prolongée aux rayons UV.

Les symptômes les plus fréquents incluent une vision floue ou voilée, une sensibilité accrue à l'éblouissement, des difficultés à conduire la nuit et une altération de la perception des couleurs. Comme ces changements surviennent graduellement, la cataracte peut progresser de façon insidieuse et affecter les activités quotidiennes avant même que les patients en prennent pleinement conscience. Sans prise en charge, elle peut entraîner une diminution de l'autonomie, de la mobilité et de la qualité de vie.

« Plusieurs patients ne réalisent pas l'ampleur des changements visuels qu'ils vivent jusqu'à ce que ceux-ci commencent à interférer avec des activités essentielles comme la lecture, la conduite ou la reconnaissance des visages », souligne la Dre Mona Harissi-Dagher, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Les examens oculaires réguliers demeurent essentiels, puisqu'ils permettent de détecter la cataracte tôt et de déterminer le moment approprié pour envisager un traitement. »

Avec l'arrivée de la saison estivale et l'augmentation de l'exposition au soleil, la SCO rappelle également l'importance de protéger ses yeux contre les rayons UV. Le port de lunettes de soleil offrant une protection à 100 % contre les UVA et UVB contribue à réduire les dommages cumulatifs associés à l'exposition solaire, lesquels peuvent favoriser le développement de la cataracte au fil du temps.

« Lorsque la cataracte commence à limiter les activités quotidiennes, la chirurgie constitue une intervention sûre et efficace permettant de rétablir la vision chez un grand nombre de patients », ajoute la Dre Harissi-Dagher. « Comme il s'agit d'un acte médical, il est important que les patients soient bien informés des options thérapeutiques, posent des questions et bénéficient d'un suivi approprié tout au long de leur prise en charge. »

La SCO encourage enfin les Canadiennes et les Canadiens, en particulier les personnes de plus de 50 ans, à effectuer des examens oculaires réguliers et à consulter sans délai un professionnel de la santé oculaire en cas de changement de vision.

Pour en savoir plus sur la cataracte: Voir les possibilités - Cataractes

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) : La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. En tant que médecins et chirurgiens spécialistes des yeux, nous nous engageons à assurer à toute la population canadienne l'accès à des soins oculaires médicaux et chirurgicaux de la plus haute qualité en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services qui soutiennent nos membres dans leur pratique. La SCO compte plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie parmi ses membres.

SOURCE La Société canadienne d’ophtalmologie (SCO)

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