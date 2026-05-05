OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le mois de mai marque le Mois de la santé visuelle, une occasion de souligner l'importance de la santé oculaire et les mesures que les Canadiens peuvent prendre pour préserver leur vision. La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) encourage les Canadiens à mieux comprendre l'expertise qui sous-tend les soins qu'ils reçoivent -- particulièrement lorsque des interventions oculaires sont envisagées.

La vision joue un rôle central dans la façon dont les Canadiens travaillent, se déplacent et maintiennent leur autonomie. Pourtant, de nombreuses maladies oculaires évoluent progressivement, souvent sans signes précoces. Des changements liés à l'âge à des affections plus graves telles que le glaucome et la dégénérescence maculaire, un diagnostic précoce et un traitement approprié sont essentiels pour préserver la santé oculaire à long terme et prévenir une perte de vision évitable.

Les avancées en soins oculaires permettent aujourd'hui de traiter efficacement de nombreuses affections -- souvent grâce à des interventions hautement spécialisées. Qu'il s'agisse de la chirurgie de la cataracte, de la réparation de la rétine ou de traitements au laser, ces interventions exigent précision, jugement clinique rigoureux et capacité d'adaptation en temps réel. Les ophtalmologistes sont les seuls professionnels de la vue formés à la fois comme médecins et chirurgiens, avec une formation approfondie consacrée à l'œil et à ses structures.

« Les Canadiens doivent pouvoir avoir pleinement confiance dans les soins qu'ils reçoivent pour leur vision », a déclaré Dre Mona Harissi-Dagher, présidente de la SCO. « Les ophtalmologistes allient expertise médicale et formation chirurgicale afin de diagnostiquer les maladies oculaires, d'orienter les décisions thérapeutiques et de réaliser des interventions de façon sécuritaire et efficace. Cette approche globale est essentielle pour protéger la vision et assurer les meilleurs résultats possibles pour les patients. »

Dans le cadre du Mois de la santé visuelle, la SCO met également en valeur sa ressource Rencontrez l'ophtalmologiste, qui aide les Canadiens à mieux comprendre le rôle des ophtalmologistes au sein du système de soins oculaires ainsi que l'étendue de leur formation.

La SCO encourage les Canadiens à adopter une approche proactive en matière de santé oculaire : planifier des examens oculaires complets réguliers, consulter rapidement en cas de changement visuel et poser des questions éclairées -- particulièrement lorsque des interventions sont envisagées. Des décisions éclairées demeurent au cœur de la préservation de la vision à toutes les étapes de la vie.

Propos de la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO)

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens de l'œil, nous nous engageons à assurer à tous les Canadiens des soins médicaux et chirurgicaux oculaires de la plus haute qualité, en favorisant l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services visant à soutenir nos membres dans leur pratique. Notre organisation regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie.

SOURCE La Société canadienne d’ophtalmologie (SCO)

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