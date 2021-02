La majorité des organismes sportifs communautaires craignent une fermeture définitive en raison de la pandémie

TORONTO, le 11 févr. 2021 /CNW/ - En raison des besoins absolus démontrés par les organismes sportifs communautaires à l'échelle du pays, la Société Canadian Tire s'est engagée à verser une somme additionnelle de 12 millions de dollars au Fonds d'aide au sport de Bon départ.

La Société Canadian Tire soutient les communautés à l'échelle du pays depuis près d'un siècle et a acquis une profonde compréhension du rôle important que remplit le sport dans la vie des gens d'ici. L'an dernier, grâce au soutien de la Société Canadian Tire, la Fondation Bon départ a versé 8 millions de dollars par le biais de son Fonds d'aide au sport, ce qui a permis à près de 700 organismes de poursuivre leurs activités en 2020. Cela dit, en raison de la suspension continue des activités sportives et récréatives et compte tenu des résultats d'un récent sondage Ipsos, nous avons à peine effleuré la question. Nous pouvons faire plus pour aider à rétablir le sport récréatif et amateur.

Le sondage Ipsos a révélé que la pandémie a non seulement nui à l'accès actuel au sport et au jeu, mais produit aussi des effets réels qui se feront sentir à long terme. Au total, 81 % des organismes sportifs communautaires se préoccupent de leur capacité à offrir des programmes en 2021 et 52 % d'entre eux risquent de fermer définitivement en raison de la pandémie. En outre, les parents qui disent que la pandémie a eu un impact considérable sur la participation de leurs enfants à des activités sportives ou récréatives sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants se sentent seuls (78 % par rapport à 64 %) et trouvent difficile de réduire leur stress et leur anxiété (68 % par rapport à 53 %), ce qui démontre un lien entre la perte d'occasions de faire du sport et le bien-être mental et physique.

« La réponse massive au Fonds d'aide au sport de Bon départ en 2020 a démontré le besoin important et grandissant de soutien, déclare Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Durant cette pandémie, la raison d'être de Canadian Tire depuis près d'un siècle n'a pas changé. Nous demeurons fidèles à notre engagement d'être là pour les Canadiens et les Canadiennes lorsqu'ils ont le plus besoin de nous. Maintenant, plus que jamais, notre pays et nos communautés ont besoin du sport récréatif et amateur - et le sport a besoin de Canadian Tire. »

En plus des 12 millions de dollars versés au Fonds d'aide au sport de Bon départ, la Société Canadian Tire s'engage à amasser 20 millions de dollars pour soutenir la Fondation en 2021. Les efforts de cette année seront concentrés sur l'augmentation de l'accès au jeu en supprimant les obstacles et en aménageant de nouveaux espaces de jeu. La Fondation Bon départ :

Aménagera de nouveaux terrains de jeu inclusifs et accessibles d'une superficie totale allant jusqu'à 150 000 pieds carrés à l'échelle du pays afin de fournir plus d'espace pour le sport structuré et le jeu libre;

Aidera les enfants à surmonter les obstacles financiers au jeu en octroyant des subventions individuelles aux enfants;

Appuiera le lancement d'un nouveau programme de bénévolat d'entreprise à la suite des commentaires reçus directement d'organismes partenaires communautaires, qui sont aux prises avec une pénurie croissante d'entraîneurs, d'administrateurs et de responsables bénévoles;

Élargira ses ressources Jouez à la maison pour continuer à offrir aux enfants des façons de rester actifs à la maison durant la pandémie.

« La pandémie continue d'avoir un effet néfaste sur les organismes de sports locaux, car un grand nombre de ceux qui font partie de notre réseau se demandent s'ils seront en mesure de poursuivre leurs activités après 2021, déclare Catriona Le May Doan, deux fois championne olympique et présidente et chef de la direction de Sport Calgary. « Grâce au soutien de Canadian Tire et de Bon départ, nous pouvons contribuer à assurer le retour au sport et au jeu dans le but d'aider les enfants, les athlètes et les communautés à non seulement relever ce défi, mais aussi à en sortir encore plus forts. »

Depuis près d'un siècle, la Société Canadian Tire a le mandat d'aider les familles à prendre part à des activités sportives et récréatives. Bien que nous ne connaissions pas actuellement l'impact à long terme de la pandémie, la Société est fière de remplir son rôle afin de rétablir le sport au pays et, ultimement, d'aider les communautés à se relever. La Société Canadian Tire est persuadée que, si notre nation continue à unir ses efforts, le pays et ses communautés pourront sortir plus forts de cette crise.

La période de présentation des demandes auprès du Fonds d'aide au sport de Bon départ est maintenant commencée. Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur le processus de demande, veuillez consulter le site bondepart.canadiantire.ca.

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur de détail, une division des Services Financiers et la Fiducie de placement immobilier CT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardin. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. En outre, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site corp.canadiantire.ca.

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la famille d'entreprises Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de deux millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005. Pour plus de renseignements, visitez bondepart.canadiantire.ca.

Suivez la Fondation Bon départ sur Twitter et sur Facebook pour en apprendre davantage sur la façon dont la Fondation permet à des enfants partout au pays de faire du sport.

