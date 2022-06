La Société Canadian Tire lance sa toute première gamme de vêtements pour la vie active Forward With Design

TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - La Société Canadian Tire (CTC) a annoncé le lancement de sa toute première marque de vêtements pour la vie active, Forward With Design (FWD), conçus, élaborés et créés à l'interne pour des gens d'ici au mode de vie actif.

Les vêtements Forward with Design ont été créés à partir de zéro en seulement un peu plus de 900 jours, de l'idéation du concept au lancement de la marque complète. Dans la foulée de notre Stratégie Mieux connecté, nous avions pour objectif de créer et d'offrir des articles de classe mondiale qui permettent de renforcer les liens émotionnels avec nos clients et de créer une marque qui effectue une transition en douceur, partout où la vie amène les gens d'ici.

« Il est difficile de savoir où tracer la ligne de démarcation entre le travail et les loisirs, car elle est souvent floue. La Société Canadian Tire a réuni ses plus grands talents pour élaborer une marque de vêtements pour la vie active ancrée dans la polyvalence, » affirme Anthony Wolf, vice-président, Développement de produits à la Société Canadian Tire. « La gamme Forward With Design fait ressortir non seulement nos capacités internes de création de marque, mais propose aussi une collection centrée sur les clients qui allient style à fonctionnalité, conçue avec soin pour effectuer la transition avec les gens d'ici dans leurs activités quotidiennes. »

SportChek, membre du groupe d'entreprises Canadian Tire, est le détaillant exclusif des trois collections capsules - Push, Friday et Free de Forward With Design. Chaque collection capsule de vêtements fonctionnels, mais interchangeables incorpore des tissus durables et des méthodes de fabrication responsables alliées au style, au confort et à la commodité :

La collection Push met l'accent sur les vêtements pour la vie active de qualité supérieure, conçus pour les gens actifs et destinés à des activités intenses .

met l'accent sur les vêtements pour la vie active de qualité supérieure, conçus pour les gens actifs . La collection Free met l'accent sur les vêtements de détente pour les moments de transition dans la vie et sur les tissus durables, les silhouettes tendances et les couleurs avant-gardistes.

met l'accent sur les vêtements de détente pour les moments de transition dans la vie et sur les tissus durables, les silhouettes tendances et les couleurs avant-gardistes. Fusionnant un design épuré et minimal aux technologies de vêtements pour la vie active, la collection Friday met l'accent sur les vêtements en mode travail-loisirs de transition conçus pour la vie en mouvement.

« Nous nous efforçons sans cesse de proposer à nos clients des articles de la plus haute qualité pour soutenir leur vie saine et active, et mourions d'impatience d'ajouter la gamme Forward With Design à notre assortiment, » affirme Dale Skulsky, vice-président, Achats, SportChek. « La gamme Forward With Design complète non seulement la promesse de la marque SportChek, mais propose aussi à nos clients une gamme complète d'articles ancrée dans le mode actif, la qualité et la pleine conscience. »

L'assortiment complet de Forward With Design pour les femmes, les hommes et les enfants est maintenant offert dans plus de 200 magasins SportChek et Sports Experts partout au pays et en ligne. Pour en savoir plus sur les collections capsules et la collection Forward With Design, veuillez consulter le site www.forwardwithdesign.com. Suivez-nous dans notre parcours à @forwardwithdesign.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services financiers et CT REIT. Fondée en 1922, Canadian Tire est à la tête de nos opérations de détail, et offre aux gens d'ici des articles pour la vie ici dans ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipements de hockey haut de gamme s'adressant aux joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière au niveau local. De plus, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

À propos de SportChek

SportChek partage la passion des gens d'ici pour le sport et le plein air, et est fière d'être le plus grand détaillant d'articles de sports au pays comptant plus de 200 magasins partout au Canada, dont Atmosphere et Sports Experts. Notre croyance dans l'importance d'une vie saine et active est soutenue par le dévouement de nos représentants commerciaux qui démontrent une compréhension approfondie du sport et un engagement envers le sport. Nous proposons un vaste assortiment de vêtements et d'équipements, ainsi que les marques de sport les plus réputées dans le monde, et nous nous efforçons d'aider les athlètes et les amateurs de tous les niveaux à réussir. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site sportchek.ca.

