TORONTO, le 10 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, au Jour de l'investisseur, La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) annonce un investissement important de 3,4 milliards de dollars sur quatre ans afin d'offrir une expérience client omnicanal améliorée. Le plan de croissance stratégique de la Société a une incidence sur plusieurs aspects de l'entreprise et s'appuie sur la confiance inégalée envers la marque de la Société et sur la nouvelle raison d'être de la marque, qui consiste à améliorer la vie au pays. En parallèle, la Société annonce de nouvelles aspirations financières à long terme.

« Au cours des deux dernières années, nous avons renforcé davantage notre position hautement concurrentielle et vigoureuse dans le marché, ainsi que notre compréhension inégalée du consommateur canadien. Nous réalisons des investissements stratégiques qui permettront de rehausser l'expérience client, d'approfondir les relations avec les clients et de stimuler la croissance à long terme et la valeur pour nos actionnaires. De plus, nos investissements dans les communautés que nous servons créeront des emplois et contribueront à stimuler l'économie locale », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Grâce à notre stratégie, nous poursuivrons notre évolution pour passer d'un ensemble d'enseignes, de marques et de canaux à une Société unique intégrée, au sein de laquelle tous nos actifs accroissent ensemble leur valeur pour créer une expérience client vraiment distincte. »

Aspirations financières à long terme*

La Société Canadian Tire prévoit atteindre les objectifs suivants d'ici 2025 :

Croissance des ventes comparables consolidées 1 (excluant la Division pétrolière) d'une moyenne annuelle de quatre pour cent et plus;

(excluant la Division pétrolière) d'une moyenne annuelle de quatre pour cent et plus; Rendement du capital investi du secteur Détail 2 de 15 pour cent et plus par rapport au rendement du capital investi du secteur Détail de 13,6 pour cent enregistré en 2021;

de 15 pour cent et plus par rapport au rendement du capital investi du secteur Détail de 13,6 pour cent enregistré en 2021; BPA dilué de 26,00 $ et plus, soit plus du double du BPA dilué de 12,58 $ enregistré en 2019 (BPA dilué de 18,38 $ et BPA dilué normalisé3 de 18,91 $ en 2021).

« Nous avons clairement énoncé notre plan de croissance stratégique, et nous sommes fermement convaincus que les investissements axés sur la croissance interne aux bons endroits représentent la meilleure utilisation du capital », a déclaré Gregory Craig, vice-président directeur et chef des finances de la Société Canadian Tire. « L'accent que nous mettons sur les investissements dans l'entreprise sera combiné à notre approche équilibrée à l'égard des dividendes et des rachats d'actions, ce qui nous place en position favorable pour continuer à générer des rendements attrayants pour les actionnaires à plus long terme. »

___________________ * Pour toutes les références, se reporter à la section intitulée Notes concernant les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR et mesures financières supplémentaires.

Plan de croissance stratégique

Croissance du portefeuille de marques maison différencié et novateur d'environ deux milliards de dollars

En s'appuyant sur son portefeuille de marques maison, qui représente des ventes au détail 1 de 5,7 milliards de dollars, la Société fera passer son taux de pénétration 1 consolidé des marques maison d'environ 38 pour cent à plus de 43 pour cent en accroissant les marques maison existantes et en lançant de nouveaux articles conçus pour améliorer la vie au pays.

de 5,7 milliards de dollars, la Société fera passer son taux de pénétration consolidé des marques maison d'environ 38 pour cent à plus de 43 pour cent en accroissant les marques maison existantes et en lançant de nouveaux articles conçus pour améliorer la vie au pays. Les lancements de nouveaux articles s'accéléreront; plus de 12 000 nouveaux articles de marques maison seront lancés d'ici 2025 dans toutes les enseignes, grâce aux renseignements tirés du programme de testeurs d'articles Testé pour la vie ici et du groupe d'études sur les clients de la Société, l'un des plus importants groupes d'études sur les clients du commerce de détail en Amérique du Nord.

Helly Hansen met en œuvre sa stratégie de croissance et prévoit tripler ses activités au Canada depuis son acquisition et accroître sa part de marché aux États-Unis et dans certains autres marchés internationaux.

depuis son acquisition et accroître sa part de marché aux États-Unis et dans certains autres marchés internationaux. Des partenariats seront établis pour développer et améliorer les marques nationales du portefeuille de détail, notamment avec Levi's, Petco et Reebok.

Investissement d'environ 2,2 milliards de dollars pour créer une expérience client omnicanal connectée

Expansion du programme Récompenses Triangle pour favoriser l'engagement des clients et stimuler la croissance dans l'ensemble des enseignes :

Renforcement des capacités de marketing personnalisé fondées sur les données grâce à un réseau de partenaires de classe mondiale;



Déploiement national de Triangle Sélect, un nouveau programme d'adhésion avec frais annuels de premier ordre visant à offrir une proposition de valeur rehaussée dans l'ensemble des enseignes de la Société;



Élargissement des gammes de produits de la Banque Canadian Tire afin d'inclure l'expansion du produit « Achetez maintenant, payez petit à petit » existant pour financer les dépenses de voyage et de vacances des membres, et l'introduction des transferts d'argent à l'échelle mondiale avec les cartes Triangle Mastercard, qui permet d'envoyer de l'argent dans plus de 100 pays dans le monde;



Augmentation des ventes liées au programme de fidélisation en pourcentage des ventes au détail 4 , pour les faire passer de 58 pour cent à plus de 63 pour cent, de façon à accroître la quantité de données de première main de la Société.

, pour les faire passer de 58 pour cent à plus de 63 pour cent, de façon à accroître la quantité de données de première main de la Société. Une tranche d'environ 1,2 milliard de dollars des investissements de la Société sera affectée à l'amélioration de la connexion des canaux numériques et physiques et au rehaussement de l'expérience client.

Déploiement du nouveau format de magasin « Concept Connecté » dans environ 225 magasins Canadian Tire;



Lancement d'un nouveau concept remarquable de magasins de grand format, comptant plus de 100 000 pieds carrés, qui ouvriront leurs portes à Ottawa et à Welland en 2022, et un autre devrait ouvrir ses portes à Calgary en 2025;

et à en un autre devrait ouvrir ses portes à en 2025;

Rapidité accrue et expérience rehaussée pour les options de ramassage en magasin le jour même, y compris le ramassage en bordure de magasin avec notification par texto et le déploiement de casiers automatiques « cliquez et ramassez »;



Accélération de la transition au numérique afin de créer des « magasins connectés », notamment par l'utilisation accrue d'étiquettes électroniques sur les étagères, par la prise de rendez-vous par Internet, par la signalisation numérique et par l'amélioration de l'expérience en magasin avec l'appli mobile au moyen de l'échange de l'Argent électronique Canadian Tire, y compris en échangeant les offres dans le cadre du programme de fidélisation;



Amélioration de la localisation des stocks au moyen d'assortiments en magasin propres au marché générés par l'IA.

L'expérience utilisateur en ligne sera transformée pour toutes les enseignes, grâce au déploiement de la Plateforme numérique unique de la Société.

Investissement d'environ 675 millions de dollars pour renforcer l'infrastructure d'exécution et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement

Ajout de 1,6 million de pieds carrés de superficie additionnelle d'entreposage dans l'ensemble du pays :

Ouverture d'une installation d'exécution des commandes de commerce électronique à la fine pointe de la technologie d'une superficie de 1,3 million de pieds carrés dans la région du Grand Toronto;



Agrandissement du centre de distribution de Montréal de 322 000 pieds carrés;



Mise en œuvre d'un système robotique automatisé novateur dans les centres de distribution de Calgary , de Brampton et de Montréal;

, de et de Montréal;

Expansion continue des capacités dans l'Ouest canadien, y compris le développement d'Ashcroft Terminal.

Exécution améliorée des commandes au moyen d'une plateforme unique commune utilisée par toutes les enseignes de la Société.

Investissement d'environ 500 millions de dollars pour moderniser l'infrastructure informatique et accroître l'efficacité des activités de la Société

Implantation d'une infrastructure d'entreprise de grande envergure dans des domaines d'activité clés, notamment la Plateforme numérique unique, la gestion des transports et la gestion du capital humain;

Investissement dans une nouvelle plateforme de banque commerciale principale numérique;

Investissement continu dans les données et l'analytique afin de soutenir les efforts de personnalisation du programme Triangle.

Comme la Société accorde la priorité aux investissements dans ses activités de détail principales, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation5 se situeront entre 825 millions de dollars et 875 millions en 2022, comparativement à des dépenses d'investissement liées à l'exploitation équivalentes de 670 millions en 2021. La stratégie de croissance de la Société fait en sorte que le bilan continuera de soutenir le rendement pour les actionnaires.

La Société maintient également son engagement à l'égard de son programme d'efficacité opérationnelle, après avoir atteint son objectif d'économies annualisées de 200 millions de dollars et plus avant sa cible de 2022. La Société s'attend toujours à réaliser des économies additionnelles de 100 millions de dollars d'ici la fin de 2022. À mesure que la Société progresse dans la troisième année du programme d'efficacité opérationnelle, elle procède à une transformation des systèmes et à des initiatives d'efficacité plus globales qui lui permettront de continuer à établir la trajectoire pour une compétitivité accrue dans l'avenir.

NOTES CONCERNANT LES MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET LES MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR, ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références au rapport de gestion de 2021 ci-après se rapportent au rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022, qui est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

1. Ventes comparables (excluant la Division pétrolière), ventes au détail des marques maison; taux de pénétration des marques maison

Ces mesures constituent des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.3, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de 2021 de la Société pour plus d'information sur la composition de ces mesures.



2. Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi moyen du secteur Détail. Le rendement du capital investi du secteur Détail est un ratio non conforme aux PCGR, tandis que le rendement du secteur Détail et le capital investi moyen du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de 2021. Il n'y a aucune différence dans la composition des mesures prospectives et leurs équivalents historiques. Le tableau suivant présente un rapprochement du rendement du secteur Détail et du capital investi moyen du secteur Détail avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes pour l'exercice clos le 1er janvier 2022.



(en millions de dollars canadiens) 2021 2020 Bénéfice avant impôt 1 701,9 $ 1 172,1 $ Moins :







Bénéfice avant impôt des Services Financiers 432,4

327,3

Bénéfice avant impôt de CT REIT 456,9

183,3

Éliminations et ajustements (363,1)

(76,8)

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 1 175,7 $ 738,3 $ Plus les éléments de normalisation :







Programme d'efficacité opérationnelle 40,9

56,7

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 216,6 $ 795,0 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 196,5

192,8

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 251,8

283,4

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 541,5

520,0

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 27,1 % 28,3 % Plus : impôt du secteur Détail (491,4)

(397,7)

Rendement du secteur Détail 1 322,0 $ 1 007,9 $









Total de l'actif moyen 21 364,1 $ 19 983,4 $ Moins :







Actif moyen des Services Financiers 7 653,0

7 000,0

Actif moyen de CT REIT 6 343,1

6 124,4

Éliminations et ajustements moyens (8 970,1)

(8 814,0)











Actif moyen du secteur Détail 16 338,1 $ 15 673,0 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 3 421,2

3 389,0

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 519,8

2 347,1

Actif moyen de Franchise Trust 507,6

576,6

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 167,4

14,0

Capital investi moyen du secteur Détail 9 722,1 $ 9 346,3 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 13,6 % 10,8 %

Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. Exclut Franchise Trust. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

3. Bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de 2021. Il n'y a aucune différence dans la composition des mesures prospectives et leurs équivalents historiques. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes pour l'exercice clos le 1er janvier 2022.



(en millions de dollars canadiens) 2021 2020 2019 Bénéfice net 1 260,7 $ 862,6 $ 894,8 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 1 127,6

751,8

778,4

Plus les éléments de normalisation :











Programme d'efficacité opérationnelle 30,1

42,3

25,1

Party City :











Frais connexes à l'acquisition --

--

1,6

Ajustement de la juste valeur des stocks acquis --

--

1,8

Bénéfice net normalisé 1 290,8 $ 904,9 $ 923,3 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 1 157,7 $ 794,1 $ 806,9 $ BPA dilué normalisé 18,91 $ 13,00 $ 13,04 $

4. Ventes liées au programme de fidélisation en pourcentage des ventes au détail

Les ventes liées au programme de fidélisation sont une mesure financière supplémentaire calculée en divisant les ventes attribuables aux membres Triangle par les ventes du secteur Détail.



5. Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de 2021. Il n'y a aucune différence dans la composition des mesures prospectives et leurs équivalents historiques. Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice clos le 1er janvier 2022.

(en millions de dollars canadiens) 2021 2020 Total des entrées1 778,8 $ 436,5 $ Plus : montants à payer au titre des entrées 25,1

17,3

Moins :







Regroupements d'entreprises, actifs de propriété intellectuelle et commissions de location --

1,4

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 134,1

141,4

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 669,8 $ 311,0 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient de l'information de nature prospective qui est fondée sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme la performance financière et les résultats d'exploitation futurs de la Société.

L'information prospective décrite dans le présent document comprend, sans s'y limiter, l'information concernant les éléments suivants :

les aspirations financières de la Société, y compris la croissance annuelle moyenne des ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière), le rendement du capital investi du secteur Détail et le BPA dilué;



le portefeuille de marques maison, y compris la croissance des ventes et le taux de pénétration des marques maison et le lancement de nouveaux articles de marques maison;



les intentions de la Société en matière de dépenses d'investissement, notamment en ce qui a trait à l'expérience client omnicanal connectée, à l'infrastructure d'exécution et à l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et à la modernisation de l'infrastructure informatique;



les ventes liées au programme de fidélisation en pourcentage des ventes au détail;



les ventes et la part de marché d'Helly Hansen;



le programme d'efficacité opérationnelle de la Société.

L'information prospective fournit des indications sur les attentes et les projets actuels de la direction et permet aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Certaines informations autres que l'information historique figurant dans le présent document, y compris, mais sans s'y limiter, l'information ayant trait aux attentes actuelles de la direction en ce qui concerne les résultats et les perspectives futurs possibles ou hypothétiques, les objectifs et priorités stratégiques de la Société, ses actions et leurs résultats, de même que les perspectives économiques et commerciales pour la Société, peuvent également constituer de l'information prospective. L'information prospective est souvent, mais pas toujours, signalée par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. L'information prospective repose sur des hypothèses posées, des analyses ou des estimations faites et sur des avis et des opinions donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des tendances, de la situation actuelle et des faits futurs prévus ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle cette information est communiquée.

Par sa nature, l'information prospective exige que la direction pose des hypothèses et soit assujettie à des facteurs de risque et à des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la direction soient incorrects et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Les hypothèses importantes et les avis de la direction, qui pourraient s'avérer inexacts, comprennent, sans s'y limiter, la durée et l'incidence de la COVID-19 sur les activités, les liquidités, la situation financière ou les résultats de la Société, ou les conditions économiques futures et les répercussions connexes sur l'inflation, les dépenses des consommateurs, les taux d'intérêt, les taux de change, les conditions actuelles et futures en matière de concurrence et la position de la Société dans le contexte concurrentiel, les économies de coûts et les gains d'efficacité opérationnelle anticipés, ainsi que les avantages anticipés dans le cadre d'initiatives stratégiques et autres et la capacité à disposer de liquidités suffisantes. Bien que la Société estime que l'information prospective présentée dans ce document repose sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, une telle information est nécessairement assujettie à un certain nombre de facteurs de risque d'ordre commercial, économique, concurrentiel et autre qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés. Certains de ces facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société et dont elle peut difficilement prédire les répercussions, mais qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats présentés dans l'information prospective, comprennent : a) le risque de crédit, le risque de marché, le risque de change, les risques opérationnels, le risque de liquidité et le risque de financement, y compris les changements de la conjoncture et les variations des taux d'intérêt et des taux d'imposition; b) la capacité de la Société à attirer et à conserver des dirigeants et des employés pour toutes ses entreprises, des marchands, des détaillants de la Division pétrolière, ainsi que des franchisés Mark's et SportChek de grande qualité, ainsi que les ententes financières de la Société avec eux; c) la croissance de certaines activités et de certains secteurs du marché et la volonté des clients d'effectuer leurs achats dans les magasins de la Société ou de se procurer des articles de ses marques maison et ses produits et services financiers; d) les marges et les ventes de la Société et celles de ses concurrents; e) les préférences et les attentes changeantes des consommateurs envers le commerce électronique, la vente au détail en ligne et l'arrivée de nouvelles technologies; f) les effets possibles sur les activités de la Société de conflits internationaux, des contextes politiques et d'autres faits nouveaux, notamment les changements concernant ou touchant les questions économiques et commerciales ainsi que l'éclosion de contagions et de maladies pandémiques; g) les risques et les incertitudes liés à la gestion de l'information, aux technologies, aux cybermenaces, à la gestion et à l'aménagement de biens, aux risques liés à l'environnement, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la sécurité des produits, à la concurrence, à la saisonnalité, aux conditions météorologiques, aux changements climatiques, aux prix des marchandises et à la continuité des activités; h) les relations de la Société avec les marchands, les franchisés, les fournisseurs, les fabricants, les partenaires et les autres tiers; i) les modifications aux lois, aux règles, aux règlements et aux politiques applicables aux activités de la Société; j) le risque d'atteinte à la réputation et à la marque de la Société; k) le coût de l'expansion du réseau de magasins et des conversions; l) la structure du capital, la stratégie de financement, le programme de contrôle des coûts et le cours des actions de la Société; m) la capacité de la Société à obtenir toutes les approbations réglementaires requises; n) la capacité de la Société à conclure toute acquisition proposée; et o) la capacité de la Société à réaliser les avantages et les synergies attendus de ses acquisitions et ses investissements.

Le tableau qui suit présente les risques et les hypothèses supplémentaires applicables aux informations prospectives décrites ci-dessous :

Croissance annuelle moyenne des ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière) de quatre pour cent et plus sur quatre ans Hypothèses importantes Apport positif de chacune des unités commerciales individuelles à la croissance des ventes comparables consolidées

Croissance supplémentaire des ventes générée par les investissements dans les biens immobiliers

Apport positif des ventes grâce à l'attention soutenue et aux investissements stratégiques dans les catégories de détail, l'architecture des assortiments et l'expérience omnicanal

Engagement continu des clients dans le programme Récompenses Triangle et les offres personnalisées Risques importants Baisse de la croissance économique, de la confiance des consommateurs et des dépenses des ménages et autres perturbations des marchés

Imposition de restrictions économiques généralisées, limites dans la construction ou retards dans la chaîne d'approvisionnement résultant, entre autres, d'une résurgence de la pandémie mondiale

Pression sur les prix exercée par l'intensification de la concurrence de la part de joueurs nouveaux et des joueurs existants dans le marché

Perturbation accélérée des concurrents en commerce électronique

Changement important dans le secteur du commerce de détail BPA dilué de 26,00 $ et plus d'ici 2025 Hypothèses importantes Réalisation de l'aspiration relative à la croissance des ventes comparables consolidées

Aucune modification importante aux taux de la marge brute du secteur Détail

Discipline soutenue à l'égard des frais de vente, généraux et administratifs, par l'institutionnalisation du programme d'efficacité opérationnelle

Apport positif au bénéfice du secteur Services Financiers au moyen de la croissance des comptes utilisés pour la première fois et des créances moyennes brutes

Aucun changement important quant au levier financier et à l'approche de répartition du capital de la Société Risques importants Risques associés à l'aspiration relative à la croissance des ventes comparables consolidées décrite précédemment

Apport moindre des initiatives d'efficacité opérationnelle

Augmentation des coûts liés à l'approvisionnement mondial ayant une incidence sur la capacité de la Société à gérer les coûts d'exploitation ou les coûts de la chaîne d'approvisionnement

Conjoncture économique ou conditions réglementaires défavorables ayant une incidence négative sur la croissance des créances moyennes brutes et augmentant la volatilité de la correction de valeur des créances sur cartes de crédit

Incidence à court terme sur le BPA des changements inattendus aux initiatives de répartition du capital de la Société

Effets négatifs résultant des prix des marchandises défavorables, des taux d'intérêt et des fluctuations des taux de change Rendement du capital investi du secteur Détail de 15 pour cent et plus d'ici 2025 Hypothèses importantes Réalisation des aspirations relatives à la croissance des ventes comparables consolidées et au BPA dilué

Gestion prudente du fonds de roulement et des priorités de répartition du capital de la Société

Poursuite des investissements fructueux dans des entreprises en vue de réaliser une croissance interne et dans des projets et des initiatives qui améliorent la productivité des actifs Risques importants Croissance du bénéfice moins élevée que prévu (se reporter aux risques afférents à l'aspiration relative au BPA dilué décrite précédemment)

Taux d'intérêt défavorables ayant une incidence sur la valeur de l'actif de la Société au titre des contrats de location nouveaux et renouvelés Intentions de dépenses d'investissement : dépenses prévues de 3,4 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années (2022 à 2025) Hypothèses importantes Aucun changement significatif quant aux priorités de la Société en matière de stratégie et de répartition du capital

Aucun changement significatif quant aux perspectives en matière de bénéfice et au levier financier de la Société

Aucun changement important dans le contexte du commerce de détail ou de la réglementation

Maintien de l'accès à des talents qualifiés et aux matières brutes aux fins de la mise en œuvre du programme de dépenses d'investissement

Poursuite des investissements fructueux dans des entreprises en vue de réaliser une croissance interne et dans des projets et des initiatives qui améliorent la productivité des actifs Risques importants Imposition de restrictions économiques généralisées, limites dans la construction ou retards dans la chaîne d'approvisionnement résultant, entre autres, d'une résurgence de la pandémie mondiale

Pénurie de matières premières ou de main-d'œuvre qualifiée nécessaires à la mise en œuvre des plans de dépenses d'investissement

Inflation des coûts plus élevée que prévu pour les matériaux, le matériel et la main-d'œuvre nécessaires à la mise en œuvre des plans de dépenses d'investissement

Capacité organisationnelle de mettre en œuvre le programme de dépenses d'investissement Économies annualisées additionnelles de 100 millions de dollars par l'entremise du programme d'efficacité opérationnelle, pour un total de 300 millions et plus d'ici la fin de 2022 Hypothèses importantes Réalisation des avantages prévus dans le cadre des initiatives d'efficacité opérationnelle réalisées et nouvelles

Équipes d'exploitation demeurant disciplinées afin de maintenir les économies réalisées par l'entremise des initiatives déjà mises en œuvre Risques importants Apport moindre des initiatives d'efficacité opérationnelle réalisées et nouvelles

Capacité organisationnelle de mettre en œuvre les initiatives d'efficacité opérationnelle

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs de risque et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, se reporter à la section 10, Risques clés et gestion des risques, et à toutes les sous-sections qui s'y rapportent dans le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022. Pour plus d'information, se reporter également aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur le site SEDAR, aux adresses http://www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca.

La Société signale que la liste de facteurs de risque et d'hypothèses importants qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Les investisseurs et les autres lecteurs sont priés de tenir compte des risques, des incertitudes, des facteurs et des hypothèses susmentionnés au moment d'évaluer l'information prospective et sont prévenus de ne pas se fier indûment à celle-ci. L'information prospective présentée dans ce document reflète certains facteurs et hypothèses à la date des présentes. Elle ne tient pas compte de l'incidence des transactions, des éléments non récurrents, ni des autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la publication de l'information sur les activités de la Société. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

