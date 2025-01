Gregory Craig prendra sa retraite après une carrière de 31 ans à la Société Canadian Tire

Darren Myers lui succédera à compter du 1er avril

TORONTO, le 20 janv. 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire (la « Société » ou « l'entreprise ») (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) a annoncé aujourd'hui que Darren Myers se joindra à l'entreprise à titre de vice-président directeur et chef des finances à compter du 1er avril, après le départ à la retraite de Gregory Craig.

La recherche d'un(e) successeur(e) au poste de chef des finances a débuté lorsque M. Craig a décidé de prendre sa retraite après une carrière de 31 ans à la Société, au cours de laquelle il a apporté une contribution significative tant au sein des Services Financiers Canadian Tire que lors de ses cinq ans à titre de vice-président directeur et chef des finances de la Société Canadian Tire.

Darren Myers remplira ce rôle après avoir dirigé pendant plus d'une décennie des fonctions finances opérationnelles et des interactions sur les marchés financiers. Il a occupé le poste de chef des finances à Celestica (TSX/NYSE : CLS) pour ensuite assumer ces mêmes responsabilités chez le détaillant Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) et Algonquin Power & Utilities Corporation (TSX/ NYSE : AQN), deux sociétés inscrites à l'indice composé S&P/TSX 60.

« Alors que nous mettons le cap sur notre prochain horizon s'étendant au-delà de notre stratégie Mieux connecté, M. Myers apportera son expertise opérationnelle, transformationnelle et sectorielle au sein de notre solide équipe de direction, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Il a fait ses preuves en matière de gestion de rendement à court terme et de planification à long terme, et il maîtrise les complexités du commerce de détail. »

« Canadian Tire est une entreprise canadienne emblématique qui s'impose comme un leader dans le secteur dynamique de la vente au détail depuis plus de 100 ans, dit M. Myers. Je suis ravi d'avoir l'occasion de miser sur mon enthousiasme et mon expérience dans le cadre du défi stratégique consistant à poursuivre cette trajectoire, et de me joindre à une équipe reconnue pour ses valeurs et sa crédibilité. »

Afin d'assurer une transition harmonieuse, M. Craig assumera la gestion des rapports du T4 de 2024 de l'entreprise et exercera les fonctions de conseiller de haute direction jusqu'au 30 juin 2025.

« M. Craig a guidé notre rendement financier durant une période extrêmement difficile tout en instaurant une discipline opérationnelle afin d'investir dans des priorités qui seront la toile de fond de nos prochains chapitres, dit M. Hicks. Au cours des cinq dernières années, il a été un partenaire inestimable pour moi ainsi que pour ses pairs au sein de la direction. Nous le remercions et lui transmettons nos meilleurs vœux de retraite. »

La Société Canadian Tire publiera ses résultats du T4 de 2024 comme prévu, le jeudi 13 février 2025.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de la vente au détail comprend également Mark's / L'Équipeur, un chef de file pour les vêtements décontractés et industriels; Pro Hockey Life est un magasin spécialisé destiné aux joueurs d'élite; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere proposent les meilleures marques de vêtements de sport. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter Corp.CanadianTire.ca.

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461

