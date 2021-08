« Je suis ravi de nos résultats solides, qui démontrent clairement nos capacités omnicanal et l'engagement croissant des clients envers notre marque. Tandis qu'un tiers de nos magasins ont été touchés par les fermetures et que beaucoup d'autres ont fait l'objet de restrictions au cours du trimestre, nos clients ont adopté nos canaux numériques, ce qui a fait grimper les ventes de commerce électronique à des niveaux records et doubler le volume de commandes par rapport au dernier trimestre », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « La demande pour nos marques maison a atteint 38 pour cent du total des ventes de nos enseignes Canadian Tire, SportChek et Mark's, et elle a contribué à générer de solides marges sur les articles. »

« Nous avons continué à étendre notre programme Récompenses Triangle, en accueillant près de 600 000 nouveaux clients au cours du trimestre, et le nombre de membres actifs a augmenté de 11 pour cent », a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS

Les ventes de commerce électronique ont atteint un record de 856,7 millions de dollars pour le trimestre, et de 2,1 milliards au cours des 12 derniers mois.

Le commerce électronique a contribué à la croissance des produits, et le Groupe détail a connu le plus important trimestre de son histoire en termes de ventes de commerce électronique, en hausse de 63,2 pour cent, pour atteindre plus de 600 millions de dollars.



Un total de 8,8 millions de commandes ont été exécutées, soit le double du trimestre précédent et en hausse de 38 pour cent par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes comparables consolidées (en excluant la Division pétrolière) ont augmenté de 3,2 pour cent par rapport à l'exercice précédent, et de 15,1 pour cent par rapport à 2019.

Au sein du Groupe détail, l'imposition de restrictions pour une période plus longue qu'à l'exercice précédent a eu une incidence particulière en Ontario , qui représente 40 pour cent du réseau de magasins du Groupe détail, les magasins ayant été fermés pendant 70 pour cent du trimestre.

, qui représente 40 pour cent du réseau de magasins du Groupe détail, les magasins ayant été fermés pendant 70 pour cent du trimestre.

Dans l'ensemble, les ventes comparables du Groupe détail ont diminué de 2,0 pour cent, les catégories d'articles pour le jardinage, d'articles récréatifs saisonniers, d'articles pour le camping et d'articles pour l'auto ayant toutes enregistré une croissance à deux chiffres au cours du trimestre. Par rapport à 2019, les ventes comparables ont augmenté de 18,3 pour cent, et plus de 70 pour cent des catégories ont connu une croissance.



Les ventes dans les magasins comparables de SportChek ont augmenté de 28,6 pour cent et celles de Mark's, de 43,2 pour cent, respectivement, favorisées par les ventes de chaussures et de vêtements de sport et de travail. Par rapport à 2019, les ventes comparables ont augmenté de 5,1 pour cent pour SportChek, et celles de Mark's n'ont que légèrement augmenté.



Le taux de pénétration des marques maison s'est établi à 38 pour cent dans l'ensemble des enseignes, ce qui représente des ventes de près de 1,6 milliard de dollars pour le trimestre, cette croissance étant attribuable aux marques Raleigh , Canvas, Diamondback et Denver Hayes .

, Canvas, Diamondback et . L'engagement accru des membres du programme Récompenses Triangle s'est traduit par un apport solide.

Les membres représentaient 57 pour cent des ventes au détail, et les dépenses moyennes des membres ont augmenté de trois pour cent.



Trente-trois pour cent des membres ont fait des achats dans plus d'une enseigne de détail.



Le programme Récompenses Triangle compte maintenant 10,4 millions de membres, et près de 600 000 nouveaux membres se sont joints au programme au cours du trimestre, et les efforts d'engagement visant à fidéliser les membres existants se sont accrus.

Nous avons enregistré notre quatrième trimestre consécutif de bénéfice solide pour le secteur Détail, ce qui a entraîné une hausse importante du BPA et un rendement exceptionnel du capital investi dans les activités de détail de 14,1 pour cent.

Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail a augmenté de 275,3 millions de dollars, ce qui reflète :



la croissance des produits du secteur Détail (en excluant la Division pétrolière) de 23,4 pour cent, favorisée par la croissance des produits de toutes les enseignes, et en particulier par la croissance des livraisons au sein du Groupe détail;





l'augmentation du taux de la marge brute (en excluant la Division pétrolière) de 425 points de base, en hausse dans toutes les enseignes, et particulièrement au sein du Groupe détail;





le levier d'exploitation s'est amélioré, les frais de vente, généraux et administratifs normalisés (en excluant la Division pétrolière) en pourcentage des produits ayant augmenté de plus de 200 points de base.



Le bénéfice avant impôt des Services Financiers a augmenté de 74,3 millions de dollars, ou 145,7 pour cent, au cours du trimestre, ce qui reflète :



les solides mesures relatives au risque du portefeuille et aux clients;





une amélioration de la marge brute d'un exercice à l'autre principalement attribuable à la réduction de 31,2 millions de dollars de la correction de valeur des créances sur prêts, comparativement à une correction de valeur additionnelle enregistrée à l'exercice précédent.

APERÇU CONSOLIDÉ

Au cours du deuxième trimestre, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 506,9 millions de dollars, ou 11,6 pour cent, par rapport à la période correspondante de 2020. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 8,2 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits consolidés ont augmenté de 756,7 millions de dollars, ou 23,9 pour cent, au deuxième trimestre. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont augmenté de 20,4 pour cent.

Le BPA dilué s'est établi à 3,64 $ pour le trimestre, une hausse de 3,97 $ par action par rapport à l'exercice précédent. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 3,72 $ pour le trimestre, une hausse de 3,97 $ par action.

Se reporter à la section 3.1.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les produits du secteur Détail ont augmenté de 773,4 millions de dollars, ou 27,1 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 23,4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les ventes au détail du Groupe détail ont augmenté de 1,9 pour cent, et les ventes comparables ont diminué de 2,0 pour cent.

Les ventes au détail de SportChek ont augmenté de 39,8 pour cent et les ventes comparables, de 28,6 pour cent.

Les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 58,0 pour cent et les ventes comparables, de 43,2 pour cent.

Les produits externes d'Helly Hansen se sont établis à 100,6 millions de dollars, en hausse de 45,9 pour cent.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 274,8 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2020. Le bénéfice avant impôt normalisé a augmenté de 275,3 millions de dollars.

Se reporter à la section 3.1.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le secteur Services Financiers a continué d'afficher une bonne performance pendant la pandémie, comme en témoignent un certain nombre de mesures clés, notamment les ventes, les paiements de clients et les taux de défaillance.

La diminution des créances à recevoir, conformément aux tendances de l'industrie, a entraîné une baisse des produits de 4,5 pour cent au cours du trimestre.

La marge brute a augmenté de 86,8 millions de dollars, ou 68,8 pour cent, par rapport à la période correspondante de 2020, principalement en raison de la baisse des pertes de valeur nettes, qui reflète une réduction de 31,0 millions de la correction de valeur des créances sur prêts, ainsi que de la diminution des radiations nettes.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 74,3 millions de dollars, ou 145,7 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Se reporter à la section 3.1.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

CT REIT a enregistré une croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 8,2 pour cent au deuxième trimestre.

CT REIT a annoncé cinq nouveaux investissements qui nécessiteront un montant total estimatif de 60,3 millions de dollars pour les mener à terme, lesquels ajouteront une superficie locative brute additionnelle d'environ 266 000 pieds carrés au portefeuille une fois achevés.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le deuxième trimestre de 2021 publié le 9 août 2021.

RÉPARTITION DES CAPITAUX

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont chiffrées à 128,8 millions de dollars pour le trimestre, une hausse comparativement à 52,0 millions au deuxième trimestre de 2020.

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 184,6 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 113,2 millions.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 11 août 2021, le conseil d'administration de la Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,175 $ par action, payables le 1er décembre aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 octobre. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

La Société a l'intention de continuer à racheter des actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 pour compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions en vertu de son régime de réinvestissement des dividendes et de son régime d'options sur actions conformément à la politique de la Société. La Société conserve la souplesse nécessaire pour racheter des actions additionnelles au-delà de ses exigences en matière d'antidilution, mais elle n'a pas l'intention de le faire pour le moment.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : https://mma.prnewswire.com/media/1593269/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E_La_Soci_t__Canadian_Tire_annonce_d.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés à la COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 2 janvier 2021, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 12 août 2021. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 730 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Liens connexes

http://www.canadiantire.ca