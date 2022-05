« Nous avons enregistré un premier trimestre vigoureux par rapport aux résultats exceptionnels du premier trimestre de l'exercice précédent. La croissance de nos ventes continue d'être favorisée par notre assortiment multicatégories très pertinent et unique dans toutes les enseignes. Les ventes dans les magasins comparables ont augmenté de façon importante, notamment grâce aux performances exceptionnelles de SportChek, du fait qu'un plus grand nombre de familles ont recommencé à pratiquer le hockey et le ski, et de Mark's, qui a enregistré une croissance dans toutes les catégories, tant dans les marques nationales que dans les marques détenues. De plus, notre secteur Services Financiers a enregistré une croissance des nouveaux comptes et des créances, les Canadiens ayant augmenté leurs dépenses de voyage et de divertissement », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

« Grâce à notre stratégie Mieux connecté, nous renforçons nos capacités omnicanaux et nous améliorons l'intégration de nos enseignes, de nos marques et de nos canaux afin de créer une meilleure expérience client, d'établir une position concurrentielle encore plus solide et de générer une croissance à long terme continue », a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Le vaste assortiment multicatégories de la Société a généré une forte croissance du chiffre d'affaires dans toutes les enseignes. Les ventes au détail consolidées 1 ont augmenté de 9,7 pour cent, et les ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière) 1 , de 6,4 pour cent par rapport au premier trimestre de 2021.

Les ventes comparables 1 du Groupe détail Canadian Tire (« Groupe détail ») ont augmenté de 4,5 pour cent grâce aux solides performances des articles liés à l'automobile, des articles de hockey et des catégories d'articles pour l'hiver.

Mark's et SportChek ont enregistré une croissance des ventes comparables 1 exceptionnelle, en hausse de 17,1 pour cent et de 10,2 pour cent, respectivement; Mark's a connu une augmentation à deux chiffres dans la vaste majorité des catégories, tandis que la demande pour les articles de hockey, les vêtements d'hiver, les skis et les planches à neige a stimulé la croissance chez SportChek.

À 8,2 pour cent, le taux de pénétration du commerce électronique 1 est demeuré plus de deux fois plus élevé que les niveaux enregistrés avant la pandémie, malgré un retour aux achats en magasin favorisé par l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 par rapport au premier trimestre de 2021, particulièrement en Ontario .

est demeuré plus de deux fois plus élevé que les niveaux enregistrés avant la pandémie, malgré un retour aux achats en magasin favorisé par l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 par rapport au premier trimestre de 2021, particulièrement en . La Société met en œuvre sa stratégie Mieux connecté présentée lors du Jour de l'investisseur en mars 2022.

Les ventes de marques détenues 1 ont représenté 36,0 pour cent des ventes du trimestre. FWD (Forward with Design), une marque sportive et décontractée conçue et développée à l'interne, a été lancée chez SportChek.

Miser sur l'engagement des membres du programme Récompenses Triangle et sur les nouvelles adhésions; les mesures sont demeurées solides au premier trimestre de 2022 alors que près de 400 000 nouveaux membres ont adhéré au programme Récompenses Triangle. La croissance des ventes liées au programme de fidélisation 1 parmi les 11 millions de membres actifs a augmenté de 13 pour cent, dépassant la croissance des ventes non liées au programme de fidélisation.

Nous offrons une expérience client omnicanal, de sorte que les deux tiers des magasins Canadian Tire sont maintenant dotés de casiers de ramassage et que les capacités de livraison à domicile ont été améliorées chez SportChek grâce à l'expansion à l'échelle nationale de son partenariat avec DoorDash.

La croissance du BPA dilué s'est établie à 23 pour cent et à 19 pour cent sur une base normalisée, favorisée par la performance du secteur Détail.

Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 a augmenté de 39,7 millions de dollars, ou 35,7 pour cent, principalement en raison de la hausse de 15,9 pour cent des produits.

Le bénéfice avant impôt du secteur Services Financiers s'est établi à 125,3 millions de dollars, en légère diminution par rapport à 126,4 millions au premier trimestre de 2021, un montant qui comprenait une réduction de 21,1 millions de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues.



Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 11,8 pour cent au cours du trimestre. La moyenne des comptes actifs a augmenté de près de 8 pour cent en raison de l'accroissement des activités des clients et des investissements qui ont entraîné la hausse des demandes de nouvelles cartes.

Les niveaux de risque demeurent inférieurs aux niveaux historiques.

Le taux de dividende trimestriel augmentera à compter de septembre 2022 pour s'établir à 1,625 $ par action, en hausse de 25 pour cent, ce qui reflète l'attention soutenue de la Société afin de maintenir une approche équilibrée en matière de répartition du capital en offrant un rendement aux actionnaires par le versement de dividendes et les rachats d'actions, et en investissant dans la croissance des activités.

1. Le lecteur est invité à consulter les notes à la section « MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES » du présent communiqué pour la définition de ces mesures et pour un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, le cas échéant.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les ventes au détail se sont établies à 3 421,4 millions de dollars, en hausse de 303,6 millions, ou 9,7 pour cent, par rapport au premier trimestre de 2021. Les ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière) ont augmenté de 6,4 pour cent.

Les produits ont augmenté de 514,5 millions de dollars pour s'établir à 3 837,4 millions, en hausse de 15,5 pour cent; les produits (excluant la Division pétrolière) 1 ont augmenté de 12,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

ont augmenté de 12,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 294,9 millions de dollars, une hausse de 15,9 pour cent par rapport au premier trimestre de 2021 et de 12,8 pour cent sur une base normalisée 1 .

de 12,8 pour cent sur une base normalisée . Le BPA dilué s'est établi à 3,03 $, comparativement à 2,47 $ à l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 0,56 $ par action, ou 22,7 pour cent; le BPA dilué normalisé s'est établi à 3,06 $ pour le trimestre, une hausse de 0,49 $ par action, ou 19,1 pour cent.

Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 13,8 pour cent à la fin du premier trimestre, comparativement à 12,2 pour cent à la fin du premier trimestre de 2021.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 13,8 pour cent à la fin du premier trimestre, comparativement à 12,2 pour cent à la fin du premier trimestre de 2021. Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2022 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les produits du secteur Détail ont augmenté de 481,7 millions de dollars pour s'établir à 3 504,5 millions, en hausse de 15,9 pour cent par rapport à l'exercice précédent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail 1 ont augmenté de 12,2 pour cent.

, ont augmenté de 5,6 pour cent. Les ventes au détail 1 du Groupe détail Canadian Tire ont augmenté de 4,5 pour cent au premier trimestre, et les ventes comparables, de 4,5 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de Mark's ont augmenté de 17,4 pour cent au premier trimestre, et les ventes comparables, de 17,1 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'Helly Hansen ont augmenté de 24,4 pour cent par rapport à la période correspondante de 2021.

La marge brute du secteur Détail a augmenté de 12,1 pour cent au premier trimestre, ou de 11,7 pour cent en excluant la Division pétrolière 1 .

. Le bénéfice avant impôt s'est établi à 148,8 millions de dollars, en hausse de 46,3 millions par rapport à 102,5 millions à l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt normalisé s'est établi à 150,9 millions de dollars, en hausse de 39,7 millions par rapport à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2022 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et aux sections 4.2.1 et 4.2.2 du même rapport de gestion pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Les créances moyennes brutes ont augmenté de 11,8 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'accroissement des activités des titulaires de cartes de crédit, le nombre moyen de comptes actifs ayant augmenté de 7,8 pour cent par rapport au premier trimestre de 2021.

La croissance des ventes liées aux cartes de crédit 1 s'est établie à 26,0 pour cent pour le trimestre.

s'est établie à 26,0 pour cent pour le trimestre. La marge brute a augmenté de 9,9 millions de dollars, ou 4,8 pour cent, ce qui reflète la hausse des produits, contrebalancée par la hausse des pertes de valeur nettes découlant de la réduction de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues au premier trimestre de 2021.

Le bénéfice avant impôt s'est établi à 125,3 millions de dollars, en baisse de 1,1 million par rapport à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 4.3.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2022 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société.

APERÇU DE CT REIT

Comme il a été annoncé dans le communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2022, CT REIT augmente son taux annuel de distribution de 3,4 pour cent, pour le porter à 0,86784 $ par part, à compter de la distribution de juillet 2022.

REIT augmente son taux annuel de distribution de 3,4 pour cent, pour le porter à 0,86784 $ par part, à compter de la distribution de juillet 2022. CT REIT a annoncé cinq nouveaux investissements qui nécessiteront à terme un montant total estimatif de 60 millions de dollars et qui ajouteront une superficie locative brute additionnelle d'environ 286 000 pieds carrés au portefeuille une fois achevés.

CT REIT a enregistré une croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA ») par part 1 de 1,8 pour cent, après dilution, au premier trimestre.

de 1,8 pour cent, après dilution, au premier trimestre. Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2022 publié le 9 mai 2022.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont chiffrées à 142,0 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à 85,8 millions au premier trimestre de 2021.

se sont chiffrées à 142,0 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à 85,8 millions au premier trimestre de 2021. Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 154,3 millions de dollars, comparativement à 89,3 millions au premier trimestre de 2021.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a déclaré un dividende trimestriel payable aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,625 $ par action, ce qui représente une augmentation de 25 pour cent par rapport au montant trimestriel de 1,300 $ par action versé au premier trimestre de 2022.

Les dividendes accrus seront payables le 1er septembre 2022 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 juillet 2022. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 11 novembre 2021, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions ») pour un montant maximal de 400 millions de dollars, en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de l'exercice 2022. Au 2 avril 2022, la Société avait racheté des actions pour un montant de 225,6 millions de dollars par rapport au montant maximal de 400 millions.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS ET PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOMATIQUE

Le 17 février 2022, la TSX a accepté ce qui suit : 1) l'avis d'intention de la Société en vue d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter un nombre maximal de 5,3 millions d'actions entre le 2 mars 2022 et le 1er mars 2023 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2022-2023 »); 2) le programme de rachat d'actions automatique de la Société qui expirera le 1er mars 2023 permettant à un courtier désigné de racheter des actions aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2022-2023 pendant les périodes d'interdiction d'opération de la Société.

1. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci-dessous au rapport de gestion du premier trimestre de 2022 désignent le rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2022 couvrant la période de 13 semaines close le 2 avril 2022, qui est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre 2022.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Bénéfice net 217,6 $ 186,4 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 182,1

151,8

Plus les éléments de normalisation : programme d'efficacité opérationnelle 1,5

6,4

Bénéfice net normalisé 219,1 $ 192,8 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 183,6 $ 158,2 $ BPA dilué normalisé 3,06 $ 2,57 $



Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre 2022.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt, qui est une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Bénéfice avant impôt 294,9 $ 254,5 $ Plus les éléments de normalisation : programme d'efficacité opérationnelle 2,1

8,7

Bénéfice avant impôt normalisé 297,0 $ 263,2 $



Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt du secteur Détail, qui est une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Bénéfice avant impôt 294,9 $ 254,5 $ Moins : autres secteurs opérationnels 146,1

152,0

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 148,8 $ 102,5 $ Plus les éléments de normalisation : programme d'efficacité opérationnelle 2,1

8,7

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 150,9 $ 111,2 $



Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA ») par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR, qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre 2022.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt avec les FTOA.

(en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Bénéfice avant impôt 294,9 $ 254,5 $ Moins : Autres secteurs opérationnels 201,8

179,9

Bénéfice avant impôt de CT REIT 93,1 $ 74,6 $ Plus :







Ajustement au titre (du profit) à la juste valeur de CT REIT (22,1)

(4,3)

Impôt différé de CT REIT 0,5

0,7

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,1)

(0,2)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT 0,2

0,4

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,2

0,2

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 71,8 $ 71,4 $ Plus :







Ajustement des produits locatifs tirés des immeubles comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (0,5)

(1,7)

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT (6,3)

(6,2)

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 65,0 $ 63,5 $



Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre 2022.



Période de 12 mois close au (en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Bénéfice avant impôt 1 742,2 $ 1 423,7 $ Moins : autres secteurs opérationnels 520,2

483,3

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 1 222,0 $ 940,4 $ Plus les éléments de normalisation : programme d'efficacité opérationnelle 34,3

57,9

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 256,3 $ 998,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 198,2

191,6

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 245,5

273,2

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 550,5

523,0

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 27,0 % 29,0 % Plus : impôt du secteur Détail (499,9)

(465,2)

Rendement du secteur Détail 1 354,2 $ 1 137,7 $









Total de l'actif moyen 21 491,6 $ 20 337,5 $ Moins :







Actif moyen des Services Financiers 7 620,1

7 271,9

Actif moyen de CT REIT 6 444,9

6 154,5

Éliminations et ajustements moyens (9 046,6)

(8 812,2)

Actif moyen du secteur Détail 16 473,2 $ 15 723,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 3 432,5

3 397,9

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 583,5

2 405,9

Actif moyen de Franchise Trust 482,1

553,9

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 167,4

14,0

Capital investi moyen du secteur Détail 9 807,7 $ 9 351,6 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 13,8 % 12,2 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.



Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre 2022.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) T1 2022

T1 2021

Total des entrées1 160,0 $ 111,8 $ Plus : montants à payer au titre des entrées (5,7)

(22,5)

Moins :







Regroupements d'entreprises, actifs de propriété intellectuelle et commissions de location --

--

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 12,3

3,5

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 142,0 $ 85,8 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.



B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2022 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées

Ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière)

Produits (excluant la Division pétrolière)

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Taux de pénétration du commerce électronique

Ventes de marques détenues

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Croissance des ventes liées aux cartes de crédit

Ventes liées au programme de fidélisation

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2022, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

