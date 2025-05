TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 29 mars 2025.

Les ventes comparables consolidées 1 ont augmenté de 4,7 pour cent, et les produits du secteur Détail ont augmenté de 4,0 pour cent.

Au cours du premier trimestre, les catégories d'articles essentiels et d'articles de consommation discrétionnaires ont enregistré une augmentation des achats stimulée par une hausse de l'achalandage.

Le bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé1 s'est établi à 2,18 $ au premier trimestre, en hausse de 0,80 $; le BPA dilué s'est chiffré à 0,67 $, en baisse de 0,71 $ par rapport à l'exercice précédent.

« Le trimestre a été marqué par la vigueur des ventes et de la croissance du bénéfice. Nous avons pris en main les facteurs que nous contrôlons, renforcé la fidélisation de la clientèle et fourni aux clients la valeur élevée et les articles saisonniers qu'ils recherchent. Sans aucun doute, la Société Canadian Tire est le premier choix des Canadiens et des Canadiennes », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société.

« En mars, nous avons annoncé le lancement de notre nouvelle stratégie de croissance transformatrice Vrai Nord, puis nous avons commencé en force avec des investissements dans le déploiement de nouveaux concepts de magasin et dans l'expansion fulgurante du programme Récompenses Triangle, avec l'ajout de nouveaux partenariats de fidélisation avec la RBC et WestJet. Nous avons également établi une nouvelle structure d'entreprise qui nous permet d'optimiser les perspectives de classe mondiale sur la clientèle et d'aiguiser nos capacités de mise en marché pour les rendre plus efficaces et modernes. »

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,7 pour cent, et les ventes au détail consolidées 1 ont augmenté de 5,1 pour cent. La hausse des visites en magasin a favorisé la croissance des ventes dans toutes les enseignes, particulièrement en Ontario , au Québec et dans l'est du Canada . Les ventes comparables du Groupe détail Canadian Tire 1 ont augmenté de 4,7 pour cent, sous l'effet de hausses dans toutes les catégories du Groupe détail, à l'exception de la catégorie À l'atelier. Cette croissance a été stimulée par les ventes solides dans la catégorie d'articles pour l'hiver. Au cours du trimestre, les catégories les plus performantes ont été les articles d'entretien automobile, les outils d'extérieur et les pièces automobiles. SportChek a enregistré une croissance des ventes comparables 1 pour un troisième trimestre consécutif, avec une hausse de 6,3 pour cent attribuable aux ventes solides tant dans les succursales et que dans les magasins franchisés. Au cours du trimestre, les catégories les plus performantes ont été les articles pour le ski et la planche à neige, les articles de hockey et les vêtements pour l'extérieur. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 2,2 pour cent grâce à la performance de la catégorie des vêtements de travail. L'ouverture de nouveaux magasins continue d'être le principal élément contribuant à la croissance des ventes au détail et à l'amélioration de l'indice de recommandation client (« IRC ») en magasin.

En raison du succès de la marque Canadian Tire et de l'engagement des membres du programme Récompenses Triangle, la croissance des ventes liées au programme de fidélisation a surpassé celle des ventes au détail. Le taux de pénétration du programme de fidélisation 1 , calculé sur 12 mois, a enregistré une augmentation de 132 points de base, et représentait 54,5 pour cent des ventes au détail selon le balayage des cartes de fidélité.

, calculé sur 12 mois, a enregistré une augmentation de 132 points de base, et représentait 54,5 pour cent des ventes au détail selon le balayage des cartes de fidélité. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 51,6 millions de dollars, en baisse de 51,3 millions, et le BPA dilué établi à 0,67 $, incluant les résultats des activités d'Helly Hansen (faisant désormais partie des activités abandonnées) et les dépenses liées à la mise en œuvre de la stratégie Vrai Nord de la Société.

de la Société. Le bénéfice avant impôt normalisé 1 pour tenir compte des charges liées à la stratégie Vrai Nord selon les activités poursuivies a augmenté de 62,8 millions de dollars pour s'établir à 165,7 millions, ce qui a donné lieu à un BPA dilué normalisé (pour les activités poursuivies) de 2,00 $, une hausse de 0,92 $ par rapport à l'exercice précédent. L'amélioration du bénéfice avant impôt est principalement due à une amélioration de la rentabilité du secteur Détail. Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 , selon les activités poursuivies, s'est établi à 50,9 millions de dollars, en hausse de 69,2 millions, en raison de l'augmentation de la marge brute et de la baisse des charges d'intérêts. Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 97,0 millions de dollars, en hausse de 1,3 million, en raison de l'augmentation des produits qui a contrebalancé la hausse prévue des pertes de valeur nettes et des frais de financement.

L'amélioration du bénéfice avant impôt est principalement due à une amélioration de la rentabilité du secteur Détail.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES

Au cours du premier trimestre, la Société a lancé Vrai Nord , sa nouvelle stratégie de croissance transformatrice qui se déroulera sur une période de quatre ans, et dont l'objectif est de favoriser la croissance de ses activités fondamentales de commerce de détail grâce à quatre éléments stratégiques clés : des dépenses d'investissement judicieuses qui permettront d'offrir une expérience exceptionnelle en ligne et en magasin; l'élargissement du programme de fidélisation Récompenses Triangle; la personnalisation accrue du lien avec le client grâce aux données et un modèle d'exploitation agile, axé sur la technologie et efficace. La stratégie vise à engendrer une valeur pour les actionnaires supérieure aux niveaux passés de la Société. Amorcée en 2025, la stratégie Vrai Nord prévoit des dépenses d'investissements de plus de 2 milliards de dollars sur quatre ans par l'entremise d'une série d'initiatives génératrices de valeur pour chaque élément clé, qui seront supervisées par un bureau de gestion de la transformation nouvellement établi.

La transformation est en cours et les progrès se manifestent sur plusieurs fronts. Dans le cadre de l'objectif de la stratégie Vrai Nord consistant à élargir la portée du programme Récompenses Triangle, la Société a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Récompenses WestJet, en plus de l'ajout de la Banque Royale du Canada (« RBC ») en tant que partenaire stratégique du programme Récompenses Triangle annoncé le 27 mars. Les deux partenariats devraient être lancés en 2026 et constitueront des piliers de la stratégie, puisqu'ils généreront plus de valeur pour les membres Triangle, favoriseront l'acquisition de nouveaux membres et l'engagement de ceux-ci et contribueront à la croissance des ventes au détail en élargissant la portée et l'octroi de l'Argent Canadian Tire au-delà des enseignes de détail de la Société et de la BCT. Les investissements du programme d'amélioration des magasins de la stratégie Vrai Nord permettront le déploiement de nouveaux concepts de magasin modernes qui favoriseront la croissance des ventes et des marges ainsi qu'une expérience client bonifiée. Les investissements prévus en 2025 comprennent plus de 30 projets touchant les magasins Canadian Tire et 18 projets touchant les magasins Mark's/L'Équipeur, dont sept nouveaux magasins aménagés selon le concept plus grand, plus audacieux et amélioré, afin de tirer profit des rendements additionnels qui font la marque des enseignes de Mark's et de nouvelles occasions de saisir des parts de marché dans les vêtements tout-aller. De plus, SportChek optimise son portefeuille, et le deuxième de ses deux magasins au nouveau concept « Destination sport » a ouvert ses portes à Toronto , en Ontario , en avril 2025. Depuis l'annonce de sa stratégie Vrai Nord , la Société a amorcé une restructuration pour adopter un modèle d'exploitation plus agile, dirigé par une nouvelle équipe de haute direction. La Société est en voie de finaliser le dessaisissement d'Helly Hansen précédemment annoncé. La transaction devrait être conclue avant la fin du deuxième trimestre, ce qui libérera du capital pour les actionnaires et pour les dépenses d'investissement stratégiques.



APERÇU CONSOLIDÉ

Au 25 mars 2025, les actifs et les passifs d'Helly Hansen ont été classés comme détenus en vue de la vente, et les résultats d'Helly Hansen, déduction faite des résultats intersectoriels, sont présentés séparément en tant qu'activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs. À moins d'indication contraire, toute l'information financière représente les résultats des activités poursuivies de la Société.

Les produits se sont établis à 3 456,7 millions de dollars, en hausse de 3,7 pour cent par rapport à 3 332,8 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 51,6 millions de dollars, une baisse de 51,3 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 62,8 millions de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 0,49 $, ou 2,00 $ sur une base normalisée, comparativement à 1,08 $ sur une base normalisée à l'exercice précédent.

Le BPA dilué pour les activités abandonnées s'est établi à 0,18 $ au premier trimestre de 2025, par rapport à 0,30 $ au premier trimestre de 2024.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 3 423,0 millions de dollars, en hausse de 5,1 pour cent par rapport au premier trimestre de 2024. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) 1 et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,9 pour cent et de 4,7 pour cent, respectivement.

Les ventes au détail du Groupe détail 1 ont augmenté de 5,0 pour cent et les ventes comparables, de 4,7 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les ventes au détail de SportChek 1 ont augmenté de 6,5 pour cent et les ventes comparables, de 6,3 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les ventes au détail de Mark's 1 ont augmenté de 2,6 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 2,2 pour cent.

Les produits du secteur Détail se sont établis à 3 061,8 millions de dollars, en hausse de 117,3 millions, ou 4,0 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 ont augmenté de 3,5 pour cent.

La marge brute du secteur Détail s'est chiffrée à 977,8 millions de dollars, en hausse de 4,2 pour cent ou, en excluant la Division pétrolière 1 , en hausse de 4,0 pour cent par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent; le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 a augmenté de 19 points de base pour s'établir à 36,1 pour cent.

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à (63,2) millions de dollars au premier trimestre de 2025, ou à 50,9 millions sur une base normalisée, comparativement à (18,3) millions sur une base normalisée à l'exercice précédent.

Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,4 pour cent à la fin du premier trimestre de 2025, comparativement à 8,9 pour cent à la fin du premier trimestre de 2024, en raison de l'augmentation du bénéfice au cours de la période.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 10,4 pour cent à la fin du premier trimestre de 2025, comparativement à 8,9 pour cent à la fin du premier trimestre de 2024, en raison de l'augmentation du bénéfice au cours de la période. Se reporter à la section 4.2.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 97,0 millions de dollars, comparativement à 95,7 millions à l'exercice précédent.

Comme prévu, les radiations nettes et les frais de financement étaient en hausse par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, mais ils ont été contrebalancés par les produits, qui ont enregistré une hausse de 1,7 pour cent.

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 1,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une croissance du solde moyen des comptes 1 , en hausse de 2,3 pour cent.

ont augmenté de 1,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une croissance du solde moyen des comptes , en hausse de 2,3 pour cent. Se reporter à la section 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 1 (« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 3,9 pour cent par rapport au premier trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,363 $, comparativement à 0,345 $ au cours du premier trimestre de 2024.

(« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 3,9 pour cent par rapport au premier trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,363 $, comparativement à 0,345 $ au cours du premier trimestre de 2024. Les distributions mensuelles par part augmenteront de 2,5 pour cent pour passer à 0,07903 $, ou 0,94836 $ par part sur une base annualisée. Cette augmentation entrera en vigueur avec le paiement du 15 juillet 2025 aux porteurs de parts inscrits aux registres le 30 juin 2025.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2025 publié le 5 mai 2025.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 115,9 millions de dollars, comparativement à 121,4 millions au premier trimestre de 2024.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont chiffrées à 110,4 millions de dollars par rapport à 119,1 millions au premier trimestre de 2024.

se sont chiffrées à 110,4 millions de dollars par rapport à 119,1 millions au premier trimestre de 2024. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice de 2025 devraient se rapprocher de la limite supérieure de la fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars annoncée précédemment par la Société.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 7 mai 2025, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende à un taux de 1,775 $ par action payable le 1er septembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 juillet 2025. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 7 novembre 2024, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 200 millions de dollars en 2025, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution.

Le 6 mars 2025, dans le cadre de l'annonce de sa stratégie Vrai Nord , la Société a revu à la hausse son intention de rachat d'actions pour un montant maximal de 400 millions de dollars, à condition que la vente d'Helly Hansen soit conclue (l'« intention de rachat d'actions de 2025 »). Ces rachats d'actions seront effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2025-2026.

Au cours du premier trimestre de 2025, la Société a racheté des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant de 78,1 millions de dollars en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025.

1) MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci-dessous au rapport de gestion du premier trimestre de 2025 désignent le rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2025

T1 2024

Bénéfice net 47,0 $ 79,1 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 27,3

59,9

Plus les éléments de normalisation, après impôt :







Coûts de restructuration 70,3

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 13,8

--

Bénéfice net normalisé 131,1 $ 79,1 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 111,4 $ 59,9 $ BPA dilué normalisé 2,00 $ 1,08 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2025

T1 2024

Bénéfice avant impôt 51,6 $ 102,9 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 18,7

--

Bénéfice avant impôt normalisé 165,7 $ 102,9 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé (de la perte avant impôt normalisée) du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2025

T1 2024

Bénéfice avant impôt 51,6 $ 102,9 $ Moins : autres secteurs opérationnels 114,8

121,2

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail (63,2) $ (18,3) $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 18,7

--

Bénéfice avant impôt normalisé (perte avant impôt normalisée) du secteur Détail 50,9 $ (18,3) $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et FTOA par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en millions de dollars canadiens) T1 2025

T1 2024

Bénéfice avant impôt 51,6 $ 102,9 $ Moins : autres secteurs opérationnels (53,9)

1,8

Bénéfice avant impôt de CT REIT 105,5 $ 101,1 $ Plus :







Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste valeur de CT REIT (24,8)

(23,6)

Impôt différé de CT REIT (0,2)

0,9

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,1)

(0,2)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT 0,2

(0,4)

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,5

0,4

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 81,1 $ 78,2 $ Moins :







Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,9)

(1,2)

Coûts de location directs de CT REIT 0,2

0,3

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,7

6,5

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 76,1 $ 72,6 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2025.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1 2025

T1 2024

Bénéfice avant impôt 1 123,8 $ 582,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 467,4

141,0

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 656,4 $ 441,1 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 95,4

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 18,7

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 8,7

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif



19,6

Incendie au centre de distribution --

(56,4)

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 556,3 $ 404,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 220,5

212,2

Plus :







Charges d'intérêts du secteur Détail2 319,8

329,8

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 569,8

593,1

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 24,5 % 26,3 % Plus : impôt du secteur Détail (299,6)

(293,2)

Rendement du secteur Détail 925,8 $ 821,8 $ Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 20 863,9 $ 20 734,9 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 353,9

4 437,8

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 16 510,0 $ 16 297,1 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 340,6

3 939,0

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 654,9

2 604,8

Actif moyen de Franchise Trust 574,9

531,3

Capital investi moyen du secteur Détail 8 939,6 $ 9 222,0 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 10,4 % 8,9 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) T1 2025

T1 2024

Total des entrées1 96,9 $ 116,6 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie 19,0

4,8

Moins : acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 5,5

2,3

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 110,4 $ 119,1 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2025 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées

Ventes comparables consolidées

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Taux de la marge brute du secteur Détail et marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Solde moyen des comptes

Taux de pénétration du programme de fidélisation

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2682187/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant : l'incidence de la stratégie Vrai Nord de la Société, le contrat visant la vente d'Helly Hansen; le lancement prévu des partenariats de fidélisation avec la RBC et WestJet; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société pour l'exercice de 2025, y compris les investissements prévus touchant les magasins du Groupe détail et les magasins Mark's/L'Équipeur; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société sur quatre ans dans le cadre de la stratégie Vrai Nord; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du premier trimestre de la Société et à toutes ses sous-sections, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 8 mai 2025. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A, TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, qui consiste à améliorer la vie au pays, la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacune étant destinée à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout‑aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle, qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, le programme Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

