TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet clos le 28 décembre 2024.

De solides ventes au mois de décembre ont donné lieu à un retour de la croissance des ventes comparables au quatrième trimestre.

Les dépenses par membre du programme de fidélisation Triangle ont augmenté au quatrième trimestre, et les membres ont gagné et échangé plus d'Argent Canadian Tire par rapport à l'exercice précédent.

Au quatrième trimestre, le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 7,37 $; le BPA dilué normalisé, à 4,07 $, en hausse de 20,4 pour cent.

Le BPA dilué pour l'exercice complet s'est établi à 15,92 $; le BPA dilué normalisé1 pour l'exercice complet s'est établi à 12,62 $, en hausse de 21,7 pour cent.

« Au cours du trimestre, nous avons réalisé un bénéfice solide et un retour à la croissance, tout en observant des signes encourageants sur le plan économique, comme un regain de confiance de la part des consommateurs et une augmentation de leurs dépenses » a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Le succès du programme Récompenses Triangle était manifeste au quatrième trimestre : les ventes liées au programme de fidélisation ont augmenté de 4 pour cent, et le nombre accru de promotions personnalisées offertes a permis d'attirer et de mobiliser près d'un demi-million de nouveaux membres et de membres habitués en 2024.

Au-delà de notre stratégie Mieux connecté, il est de plus en plus évident qu'un arrimage étroit entre nos enseignes de détail et notre programme de fidélisation favorise l'engagement des membres et les ventes. »

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées 1 et les ventes au détail consolidées ont enregistré un retour à la croissance et ont toutes deux augmenté de 1,1 pour cent en raison des ventes solides au mois de décembre dans toutes les enseignes; les ventes liées au programme de fidélisation 1 ont augmenté de 4 pour cent. Les ventes comparables du Groupe détail Canadian Tire 1 (le « Groupe détail ») ont augmenté de 1,1 pour cent. Cette croissance solide a été stimulée par la catégorie Au volant et contrebalancée par les légères baisses enregistrées dans d'autres divisions. Les catégories d'articles essentiels ont augmenté de 4 pour cent, tandis que les catégories d'articles de consommation discrétionnaires ont baissé de 2 pour cent en raison du fait que la demande des consommateurs pour cette catégorie soit demeurée restreinte. Les ventes comparables de SportChek 1 ont augmenté pour un deuxième trimestre consécutif, la croissance s'étant établie à 0,4 pour cent, stimulée par les solides ventes des franchises. Au cours du trimestre, les catégories les plus performantes ont été les articles de hockey, les articles pour l'hydratation et les chaussures mode. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 1,8 pour cent en raison du retour à la croissance dans la catégorie des vêtements de travail, et l'ouverture de nouveaux magasins a entraîné une croissance générale dans l'ensemble des catégories des magasins Mark's.

et les ventes au détail consolidées ont enregistré un retour à la croissance et ont toutes deux augmenté de 1,1 pour cent en raison des ventes solides au mois de décembre dans toutes les enseignes; les ventes liées au programme de fidélisation ont augmenté de 4 pour cent. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 529,1 millions de dollars, en hausse de 266,1 millions. Le bénéfice avant impôt normalisé 1 s'est chiffré à 324,3 millions de dollars, en hausse de 39,7 millions, ou 13,9 pour cent, en raison de l'amélioration de la rentabilité du secteur Détail. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 436,7 millions de dollars, en hausse de 275,0 millions, ou de 41,2 millions sur une base normalisée 1 , en raison d'une marge brute en dollars favorable, de la hausse des produits, de la baisse des charges d'exploitation et de la baisse des charges financières nettes. Le bénéfice avant impôt des Services Financiers a diminué de 17,7 millions de dollars, ou de 10,3 millions sur une base normalisée, en raison des coûts liés à l'examen stratégique récemment terminé et des réductions ciblées de l'effectif à l'exercice précédent. Les hausses attendues des pertes de valeur nettes et la hausse des frais de financement expliquent le reste de la baisse.

s'est chiffré à 324,3 millions de dollars, en hausse de 39,7 millions, ou 13,9 pour cent, en raison de l'amélioration de la rentabilité du secteur Détail.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE COMPLET

Les ventes au détail et les ventes comparables consolidées, excluant la Division pétrolière 1 , ont diminué de 1,7 pour cent, ce qui reflète un ralentissement de la demande des consommateurs. Au Groupe détail, les catégories d'articles essentiels ont augmenté de 1 pour cent, principalement dans la catégorie Au volant, surpassant ainsi la baisse de 5 pour cent des catégories d'articles de consommation discrétionnaire.

, ont diminué de 1,7 pour cent, ce qui reflète un ralentissement de la demande des consommateurs. Au Groupe détail, les catégories d'articles essentiels ont augmenté de 1 pour cent, principalement dans la catégorie Au volant, surpassant ainsi la baisse de 5 pour cent des catégories d'articles de consommation discrétionnaire. Le taux de pénétration du programme de fidélisation 1 représentait 54,4 pour cent des ventes au détail de l'exercice complet, selon le balayage des cartes de fidélité, ce qui a entraîné une hausse de l'émission d'Argent électronique Canadian Tire (« Argent Canadian Tire ») dans l'écosystème et a stimulé les remises pour créer plus de valeur pour les membres Triangle. Un montant de 360 millions de dollars en Argent Canadian Tire a été réclamé par les Canadiens et Canadiennes en 2024, ce qui représente une hausse de 7 pour cent.

représentait 54,4 pour cent des ventes au détail de l'exercice complet, selon le balayage des cartes de fidélité, ce qui a entraîné une hausse de l'émission d'Argent électronique Canadian Tire (« Argent Canadian Tire ») dans l'écosystème et a stimulé les remises pour créer plus de valeur pour les membres Triangle. Un montant de 360 millions de dollars en Argent Canadian Tire a été réclamé par les Canadiens et Canadiennes en 2024, ce qui représente une hausse de 7 pour cent. L'amélioration du taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , en hausse de 50 points de base pour s'établir à 36,0 pour cent, et notre discipline soutenue à l'égard de charges d'exploitation ont contribué à l'amélioration de la rentabilité des activités de détail et du rendement du capital investi du secteur Détail 1 , qui s'est établi à 9,4 pour cent. Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail s'est établi à 558,0 millions de dollars, en hausse de 27,4 pour cent; le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 772,2 millions, incluant le profit réalisé à la vente d'un immeuble industriel à Brampton , conclue en décembre 2024.

, en hausse de 50 points de base pour s'établir à 36,0 pour cent, et notre discipline soutenue à l'égard de charges d'exploitation ont contribué à l'amélioration de la rentabilité des activités de détail et du rendement du capital investi du secteur Détail , qui s'est établi à 9,4 pour cent. Le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail s'est établi à 558,0 millions de dollars, en hausse de 27,4 pour cent; le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 772,2 millions, incluant le profit réalisé à la vente d'un immeuble industriel à , conclue en décembre 2024. La vente continue des stocks existants, partiellement contrebalancée par les investissements dans de nouveaux stocks de détail en prévision de 2025, a entraîné une baisse de 5 pour cent des stocks à la fin de l'exercice par rapport à la fin de l'exercice de 2023. L'amélioration du fonds de roulement a contribué à une hausse des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation1 attribuables aux activités de détail, qui se sont établis à près de 1,7 milliard de dollars, comparativement à 1,1 milliard en 2023. À la fin du quatrième trimestre, la Société avait remboursé en totalité ses emprunts de 895 millions de dollars liés au rachat, en octobre 2023, d'une participation de 20 pour cent des activités des Services Financiers Canadian Tire.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES

Depuis 2022, la Société met en œuvre sa stratégie Mieux connecté , qui consiste à moderniser les éléments fondamentaux de la vente au détail en investissant dans l'entreprise, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 totalisant 1,8 milliard de dollars. Au cours de cette période, la Société a également remis 1,9 milliard de dollars aux actionnaires au moyen de rachats d'actions et de versements de dividendes.

, qui consiste à moderniser les éléments fondamentaux de la vente au détail en investissant dans l'entreprise, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation totalisant 1,8 milliard de dollars. Au cours de cette période, la Société a également remis 1,9 milliard de dollars aux actionnaires au moyen de rachats d'actions et de versements de dividendes. Au cours de la troisième année de mise en œuvre de la stratégie Mieux connecté , la Société a : lancé d'autres projets d'investissement dans les magasins du Groupe détail, de sorte que près d'un quart des 502 magasins du Groupe détail ont été modernisés depuis 2022. Ces projets, combinés aux nouveaux concepts de magasin et aux travaux de rénovation réalisés dans les magasins d'autres enseignes, ont permis à la Société d'augmenter la superficie de commerce de détail de toutes les enseignes d'environ un million de mètres carrés au cours de la même période. La Société a également généré de la valeur en monétisant des actifs immobiliers excédentaires en 2024; renforcé ses capacités numériques pour améliorer l'arrimage des canaux numériques et physiques, et ainsi générer des ventes de commerce électronique 1 annuelles de 1,1 milliard de dollars. Ces travaux ont contribué à une expérience client enrichie, ce qui s'est traduit par une amélioration de l'indice de recommandation client; continué de renforcer le portefeuille de marques détenues dans l'ensemble de ses enseignes, ce qui a permis de faire croître et de mettre en valeur les plus grandes marques comme MotoMaster, qui a enregistré une croissance à deux chiffres en 2024. Depuis 2022, trois autres marques ont réalisé des ventes annuelles de plus de 100 millions de dollars, portant le total à 17. Les marques détenues ont maintenu un important différentiel de la marge par rapport aux marques nationales. La loyauté des clients à l'égard de ces marques reste bien présente; vu accroître le nombre de ses membres actifs du programme Triangle, qui est passé de 7,8 millions à la fin de 2021 à 9,2 millions à la fin de 2024. Le taux de pénétration du programme de fidélisation 1 , selon le balayage des cartes de fidélité, est en hausse de 480 points de base, ce qui offre à la Société des données internes encore plus solides sur lesquelles s'appuyer; continué de transformer son réseau de chaîne d'approvisionnement et d'investir pour moderniser et renforcer la résilience de son réseau de TI. Les investissements dans la chaîne d'approvisionnement comprennent l'optimisation de l'utilisation de la capacité et l'exécution automatisée dans les centres de distribution existants, ainsi que l'expansion de la capacité régionale dans l'Ouest canadien grâce à un nouveau centre de distribution dans le Grand Vancouver, qui devrait ouvrir ses portes en 2025.

, la Société a :

APERÇU CONSOLIDÉQUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits se sont établis à 4 507,3 millions de dollars, soit une hausse de 1,5 pour cent par rapport à 4 443,0 millions au cours de la période correspondante de l'exercice précédent; les produits (excluant la Division pétrolière) 1 se sont chiffrés à 4 002,6 millions, en hausse de 1,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent.

se sont chiffrés à 4 002,6 millions, en hausse de 1,6 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 529,1 millions de dollars, une hausse de 266,1 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 39,7 millions de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 7,37 $, ou 4,07 $ sur une base normalisée, comparativement à 3,09 $, ou 3,38 $ sur une base normalisée à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

EXERCICE COMPLET

Les ventes au détail consolidées se sont établies à 18 177,7 millions de dollars, une baisse de 326,4 millions, ou 1,8 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes au détail consolidées, excluant la Division pétrolière, ont diminué de 1,7 pour cent, et les ventes comparables consolidées, de 1,7 pour cent.

Les produits consolidés se sont chiffrés à 16 357,8 millions de dollars, soit une baisse de 1,8 pour cent; les produits (excluant la Division pétrolière) ont diminué de 1,7 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, la diminution dans le secteur Détail ayant été partiellement contrebalancée par la hausse dans le secteur Services Financiers.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 1 246,0 millions de dollars, et à 1 041,2 millions sur une base normalisée, l'augmentation du bénéfice avant impôt normalisé étant principalement attribuable à la hausse du bénéfice du secteur Détail.

Le BPA dilué s'est établi à 15,92 $, comparativement à 3,78 $ à l'exercice précédent. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 12,62 $, soit une augmentation de 21,7 pour cent d'un exercice à l'autre, comparativement à 10,37 $ sur une base normalisée à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours de l'exercice.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAILQUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 5 380,5 millions de dollars, en hausse de 1,1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2023. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) 1 et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 1,2 pour cent et de 1,1 pour cent, respectivement.

se sont chiffrées à 5 380,5 millions de dollars, en hausse de 1,1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2023. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 1,2 pour cent et de 1,1 pour cent, respectivement. Les ventes au détail 1 du Groupe détail ont augmenté de 1,3 pour cent et les ventes comparables, de 1,1 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

du Groupe détail ont augmenté de 1,3 pour cent et les ventes comparables, de 1,1 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de SportChek ont augmenté de 0,2 pour cent et les ventes comparables, de 0,4 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de SportChek ont augmenté de 0,2 pour cent et les ventes comparables, de 0,4 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont augmenté de 2,4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 1,8 pour cent.

de Mark's ont augmenté de 2,4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 1,8 pour cent. Les produits d'Helly Hansen ont augmenté de 11,9 pour cent par rapport à la période correspondante de 2023.

Les produits du secteur Détail se sont établis à 4 123,2 millions de dollars, en hausse de 53,2 millions, ou 1,3 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 ont augmenté de 1,4 pour cent.

ont augmenté de 1,4 pour cent. La marge brute du secteur Détail s'est chiffrée à 1 336,8 millions de dollars, en baisse de 0,1 pour cent ou, en excluant la Division pétrolière 1 , de 0,1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute normalisée du secteur Détail a augmenté de 16,1 millions de dollars. Le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) a augmenté de 56 points de base pour s'établir à 35,5 pour cent, ou 7 points de base sur une base normalisée, pour s'établir à 36,0 pour cent.

, de 0,1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute normalisée du secteur Détail a augmenté de 16,1 millions de dollars. Le taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) a augmenté de 56 points de base pour s'établir à 35,5 pour cent, ou 7 points de base sur une base normalisée, pour s'établir à 36,0 pour cent. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 436,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, ou à 222,5 millions sur une base normalisée, comparativement à 161,7 millions, ou à 181,3 millions sur une base normalisée, à l'exercice précédent.

Le rendement du capital investi du secteur Détail, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 9,4 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2024, comparativement à 7,9 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2023, en raison de l'augmentation du bénéfice par rapport à la période précédente.

Se reporter à la section 5.2.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERSQUATRIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 76,9 millions de dollars, comparativement à 87,2 millions à l'exercice précédent, après normalisation pour tenir compte des coûts liés à l'examen stratégique de 2024 et aux réductions ciblées de l'effectif de 2023. Selon les données présentées, le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 67,5 millions de dollars pour le trimestre, soit une baisse de 17,7 millions par rapport à l'exercice précédent.

aux réductions ciblées de l'effectif de 2023. Selon les données présentées, le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 67,5 millions de dollars pour le trimestre, soit une baisse de 17,7 millions par rapport à l'exercice précédent. Les produits ont augmenté de 2,4 pour cent, mais la marge brute a diminué en raison de l'augmentation prévue des radiations nettes par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 2,3 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. L'engagement élevé des titulaires de cartes s'est traduit par une hausse des dépenses sur carte de crédit, particulièrement en décembre, ce qui a ajouté au solde moyen des comptes 1 , qui a augmenté de 2,6 pour cent.

ont augmenté de 2,3 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. L'engagement élevé des titulaires de cartes s'est traduit par une hausse des dépenses sur carte de crédit, particulièrement en décembre, ce qui a ajouté au solde moyen des comptes , qui a augmenté de 2,6 pour cent. Se reporter aux sections 5.3.1 et 5.3.2 du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT QUATRIÈME TRIMESTRE ET EXERCICE COMPLET

Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 1 (« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 1,7 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2023; le bénéfice net dilué par part s'est établi à 0,452 $, comparativement à 0,161 $ au cours du quatrième trimestre de 2023.

(« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 1,7 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2023; le bénéfice net dilué par part s'est établi à 0,452 $, comparativement à 0,161 $ au cours du quatrième trimestre de 2023. CT REIT a annoncé trois nouveaux investissements totalisant 59 millions de dollars, qui devraient se traduire par l'ajout à son portefeuille d'une superficie locative brute additionnelle d'environ 284 000 pieds carrés à l'achèvement du projet.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le quatrième trimestre de 2024 publié le 10 février 2025.

RÉPARTITION DU CAPITALDÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 575,1 millions de dollars en 2024, comparativement à 683,4 millions en 2023.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont établies à 478,4 millions de dollars en 2024, comparativement à 615,3 millions en 2023, ce qui est conforme à la fourchette de 475,0 millions à 525,0 millions annoncée précédemment par la Société.

Pour 2025, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation devraient se situer dans une fourchette de 525 millions à 575 millions de dollars.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 12 février 2025, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 1,775 $ par action ordinaire et par action de catégorie A sans droit de vote payable le 1er juin 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 avril 2025. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 7 novembre 2024, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 200 millions de dollars en 2025, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution.

Les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote seront effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités existantes de la Société, qui expire le 1er mars 2025 et sera ensuite renouvelée, et du programme de rachat de titres automatique, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation.

1. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci-dessous au rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 désignent le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre clos le 28 décembre 2024, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Bénéfice net 431,7 $ 197,2 $ 971,9 $ 339,1 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 411,5

172,5

887,7

213,3

Plus les éléments de normalisation, après impôt :















Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (197,4) $ -- $ (197,4) $ -- $ Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 13,2

--

13,2

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif --

15,9

--

15,9

Charge liée à l'incendie au centre de distribution --

--

--

8,4

Charge relative à la TPS/TVH1 --

--

--

24,7

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --

--

--

328,0

Bénéfice net normalisé 247,5 $ 213,1 $ 787,7 $ 716,1 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires1 227,3 $ 188,4 $ 703,5 $ 585,3 $ BPA dilué normalisé 4,07 $ 3,38 $ 12,62 $ 10,37 $

1. Un montant de 5,0 millions de dollars est attribuable aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et n'est pas inclus dans le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires.

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé, bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé, le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et le bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Bénéfice avant impôt 529,1 $ 263,0 $ 1 246,0 $ 572,8 $

















Plus les éléments de normalisation :















Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

(222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 18,1

--

18,1

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif --

21,6

--

21,6

Charge liée à l'incendie au centre de distribution --





--

11,3

Charge relative à la TPS/TVH --

--

--

33,3

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable --





--

328,0

Bénéfice avant impôt normalisé 324,3 $ 284,6 $ 1 041,2 $ 967,0 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Bénéfice avant impôt 529,1 $ 263,0 $ 1 246,0 $ 572,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 92,4

101,3

473,8

165,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 436,7 $ 161,7 $ 772,2 $ 407,0 $ Plus les éléments de normalisation :















Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

(222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 8,7

--

8,7

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif --

19,6

--

19,6

Charge liée à l'incendie au centre de distribution --

--

--

11,3

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 222,5 $ 181,3 $ 558,0 $ 437,9 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers et du bénéfice avant impôt, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Bénéfice avant impôt 529,1 $ 263,0 $ 1 246,0 $ 572,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 461,6

177,8

884,0

187,8

Bénéfice avant impôt des Services Financiers 67,5 $ 85,2 $ 362,0 $ 385,0 $ Plus les éléments de normalisation :















Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 9,4

--

9,4

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif --

2,0

--

2,0

Charge relative à la TPS/TVH --

--

--

33,3

Bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers 76,9 $ 87,2 $ 371,4 $ 420,3 $

Marge brute normalisée du secteur Détail et mesures connexes

La marge brute normalisée du secteur Détail, la marge brute normalisée du secteur Détail, excluant la Division pétrolière, le taux de la marge brute normalisé du secteur Détail et le taux de la marge brute normalisé du secteur Détail, excluant la Division pétrolière, servent de mesures additionnelles pour évaluer le montant des produits des activités ordinaires conservés après avoir engagé des coûts directs liés aux produits et services que la Société fournit. La marge brute normalisée du secteur Détail et ses dérivés successifs sont les mesures les plus directement comparables à la marge brute, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

Le taux de la marge brute normalisé du secteur Détail correspond à la marge brute normalisée du secteur Détail divisée par les produits. Le taux de la marge brute normalisé du secteur Détail, excluant la Division pétrolière, correspond à la marge brute normalisée du secteur Détail divisée par les produits, excluant la Division pétrolière.

(en millions de dollars canadiens) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Marge brute 1 529,6 $ 1 536,8 $ 5 618,7 $ 5 703,6 $ Moins : autres secteurs opérationnels 192,8

198,0

820,2

856,9

Marge brute du secteur Détail 1 336,8 $ 1 338,8 $ 4 798,5 $ 4 846,7 $ Plus les éléments de normalisation :















Réduction de valeur des stocks liée à la vente du centre de distribution de Brampton 18,1

--

18,1

--

Marge brute normalisée du secteur Détail 1 354,9 $ 1 338,8 $ 4 816,6 $ 4 846,7 $ Moins : marge brute de la Division pétrolière 52,4

52,6

210,2

214,0

Marge brute normalisée du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 302,5 $ 1 286,2 $ 4 606,4 $ 4 632,7 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et FTOA par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en millions de dollars canadiens) T4 2024

T4 2023

2024

2023

Bénéfice avant impôt 529,1 $ 263,0 $ 1 246,0 $ 572,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 393,8

224,7

811,8

343,3

Bénéfice avant impôt de CT REIT 135,3 $ 38,3 $ 434,2 $ 229,5 $ Plus :















Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste valeur de CT REIT (54,8)

39,3

(119,1)

78,6

Impôt différé de CT REIT (0,3)

(0,6)

(0,1)

--

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,2)

(0,2)

(0,8)

(0,9)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT (1,4)

0,5

(0,7)

(0,6)

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,4

0,4

1,2

1,3

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 79,0 $ 77,7 $ 314,7 $ 307,9 $ Moins :















Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,1)

(0,3)

(4,6)

(1,7)

Coûts de location directs de CT REIT 0,2

0,3

0,9

1,2

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,9

6,2

26,0

25,0

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 73,0 $ 71,5 $ 292,4 $ 283,4 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2024.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2024

2023

Bénéfice avant impôt 1 246,0 $ 572,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 473,8

165,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 772,2 $ 407,0 $ Plus les éléments de normalisation :







Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks (222,9)

--

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT 8,7

--

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif --

19,6

Charge liée à l'incendie au centre de distribution --

11,3

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 558,0 $ 437,9 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 218,5

213,2

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 344,3

323,5

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 601,2

622,7

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 25,2 % 28,4 % Plus : impôt du secteur Détail (323,7)

(332,2)

Rendement du secteur Détail 961,3 $ 838,7 $









Total de l'actif moyen 22 333,6 $ 22 173,6 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 334,4

4 421,3

Actif moyen du secteur Détail 17 999,2 $ 17 752,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 339,8

3 722,2

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 803,9

2 841,2

Actif moyen de Franchise Trust 583,8

517,0

Capital investi moyen du secteur Détail 10 271,7 $ 10 671,9 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 9,4 % 7,9 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour en savoir davantage sur cette mesure, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) 2024

2023

Total des entrées1 636,8 $ 668,6 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie (61,7)

14,8

Moins : acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 96,7

68,1

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 478,4 $ 615,3 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles du secteur Détail

Les flux de trésorerie disponibles du secteur Détail sont une mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités de détail. Les flux de trésorerie disponibles du secteur Détail se définissent comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du secteur Détail, déduction faite des dépenses d'investissement et des paiements de loyers. Les flux de trésorerie à la disposition du secteur Détail correspondent aux flux de trésorerie disponibles plus les distributions reçues des Services Financiers et de CT REIT. La direction est d'avis que les flux de trésorerie à la disposition du secteur Détail constituent une mesure importante pour évaluer la capacité de la Société à financer ses distributions à ses actionnaires, ses activités de financement et de possibles acquisitions.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés, avec les flux de trésorerie à la disposition du secteur Détail.

(en millions de dollars canadiens) 2024

2023

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 066,5 $ 1 354,3 $ Moins : autres secteurs opérationnels 380,5

220,0

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du secteur Détail 1 686,0 $ 1 134,3 $









Dépenses d'investissement du secteur Détail, déduction faite des commissions de location (449,2)

(475,6)

Paiement d'obligations locatives (sur le capital) du secteur Détail, déduction faite des paiements reçus (602,2)

(656,2)

Flux de trésorerie disponibles du secteur Détail 634,6 $ 2,5 $









Dividendes versés par les Services Financiers au secteur Détail 358,0

344,4

Dividendes versés par CT REIT au secteur Détail 212,1

206,7

Flux de trésorerie à la disposition du secteur Détail 1 204,7 $ 553,6 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt du secteur Détail avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du secteur Détail.

(en millions de dollars canadiens) 2024

2023

Bénéfice avant impôt 1 246,0 $ 572,8 $ Moins : autres secteurs opérationnels 473,8

165,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 772,2 $ 407,0 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :







Produits tirés des Services Financiers et de CT REIT (340,5)

(328,3)

Amortissements du secteur Détail 974,5

989,1

Variation du fonds de roulement du secteur Détail 507,9

102,5

Impôt sur le résultat, charges d'intérêts et autres du secteur Détail (228,1)

(36,0)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du secteur Détail 1 686,0 $ 1 134,3 $

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 10.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2024 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées et ventes au détail consolidées (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables consolidées et ventes comparables consolidées (excluant la Division pétrolière)

Produits (excluant la Division pétrolière)

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Taux de la marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Solde moyen des comptes

Ventes liées au programme de fidélisation

Ventes de commerce électronique

Taux de pénétration du programme de fidélisation

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du secteur Détail

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : https://mma.prnewswire.com/media/2619382/2024_Combined_MDA_and_FS___Canadian_Tire_Corporation___French_ID_b61972311705.pdf

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant les attentes de la Société en matière de dépenses d'investissement liées à l'exploitation et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les informations prospectives fournissent des indications sur les attentes et les projets actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société et à toutes ses sous-sections, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 13 février 2025. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (ou la « Société ») est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

Bilans consolidés

(en millions de dollars canadiens) Au 28 décembre 2024

Au 30 décembre 2023











ACTIF







Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 7) 475,6 $ 311,2 $ Placements à court terme 128,4

177,2

Créances clients et autres débiteurs (note 8) 1 263,0

1 151,3

Créances sur prêts (note 9) 6 697,5

6 568,3

Stocks de marchandises 2 558,3

2 693,7

Impôt sur le résultat à recouvrer 9,3

125,9

Charges payées d'avance et dépôts 212,0

246,6

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 3,8

18,9

Total des actifs courants 11 347,9

11 293,1

Créances à long terme et autres actifs (note 10) 711,9

645,8

Placements à long terme 72,8

108,2

Goodwill et immobilisations incorporelles (note 11) 2 176,2

2 254,7

Immeubles de placement (note 12) 436,7

443,7

Immobilisations corporelles (note 13) 5 394,4

5 219,5

Actifs au titre de droits d'utilisation (note 14) 2 034,8

1 933,8

Impôt différé (note 16) 65,9

79,5

Total de l'actif 22 240,6 $ 21 978,3 $









PASSIF







Dépôts (note 17) 1 171,4 $ 1 041,7 $ Dettes fournisseurs et autres créditeurs (note 18) 2 931,4

2 689,4

Provisions (note 19) 186,2

219,9

Emprunts à court terme (note 21) 295,8

965,7

Emprunts (note 22) 563,2

519,9

Tranche courante des obligations locatives (note 14) 418,5

378,5

Impôt à payer 88,5

13,4

Tranche courante de la dette à long terme (note 23) 680,4

560,5

Total des passifs courants 6 335,4

6 389,0

Provisions à long terme (note 19) 67,1

59,8

Dette à long terme (note 23) 3 875,5

4 404,0

Dépôts à long terme (note 17) 2 386,0

2 322,6

Obligations locatives à long terme (note 14) 2 071,6

1 986,0

Impôt différé (note 16) 245,5

182,1

Autres passifs à long terme (note 24) 171,2

190,0

Total du passif 15 152,3

15 533,5

CAPITAUX PROPRES







Capital social (note 26) 625,9

598,7

Cumul des autres éléments de bénéfice global (perte globale) (85,3)

(181,8)

Bénéfices non distribués 5 614,4

5 128,2

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire 6 155,0

5 545,1

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (note 15) 933,3

899,7

Total des capitaux propres 7 088,3

6 444,8

Total du passif et des capitaux propres 22 240,6 $ 21 978,3 $

États consolidés du résultat net

Pour les exercices clos



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et

les montants par action) le 28 décembre 2024

le 30 décembre 2023











Produits (note 28) 16 357,8 $ 16 656,5 $ Coûts des activités génératrices de produits (note 29) 10 739,1

10 952,9

Marge brute 5 618,7

5 703,6

Autres charges (produits) (note 13) (291,8)

34,4

Frais de vente, généraux et administratifs (note 30) 3 553,3

3 675,7

Amortissements (note 31) 762,2

771,2

Charges financières nettes (produits financiers nets) (note 32) 349,0

321,5

Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable (note 34) --

328,0

Bénéfice avant impôt 1 246,0

572,8

Charge (économie) d'impôt (note 16) 274,1

233,7

Bénéfice net 971,9 $ 339,1 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :







Actionnaires de la Société Canadian Tire 887,7 $ 213,3 $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (note 15) 84,2

125,8



971,9 $ 339,1 $ Bénéfice par action de base 15,96 $ 3,79 $ Bénéfice par action dilué 15,92 $ 3,78 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de catégorie A sans droit de vote en circulation :







De base 55 625 884

56 228 680

Dilué 55 766 848

56 457 450















États consolidés du résultat global

(en millions de dollars canadiens) le 28 décembre 2024

le 30 décembre 2023











Bénéfice net 971,9 $ 339,1 $ Autres éléments de bénéfice global (perte globale), déduction faite de l'impôt







Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net :







Profits nets (pertes nettes) liés à la couverture de flux de trésorerie des stocks 178,4

(7,2)

Profits nets (pertes nettes) liés à la juste valeur des dérivés désignés

comme étant des couvertures de flux de trésorerie, à l'exclusion de la valeur temps des options sur swap 16,3

(38,4)

Variations de la juste valeur de la valeur temps des options sur swap (8,5)

38,5

Reclassement de pertes (profits) en résultat (8,8)

0,8

Écart de change (11,7)

(51,1)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :







Gains actuariels (pertes actuarielles) 17,3

(6,4)

Autres éléments de bénéfice global (perte globale) 183,0 $ (63,8) $ Autres éléments de bénéfice global (perte globale) attribuables aux :







Actionnaires de la Société Canadian Tire 183,0 $ (74,0) $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle --

10,2



183,0 $ (63,8) $ Bénéfice global 1 154,9 $ 275,3 $ Bénéfice global attribuable aux :







Actionnaires de la Société Canadian Tire 1 070,7 $ 139,3 $ Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 84,2

136,0



1 154,9 $ 275,3 $

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Pour les exercices clos

(en millions de dollars canadiens) le 28 décembre 2024

le 30 décembre 20231















Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :









Activités d'exploitation









Bénéfice net (perte nette) 971,9 $ 339,1 $

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :









Amortissement des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 664,9

675,2



Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 8,6

6,3



Impôt sur le résultat1 274,1

233,7



Charges financières nettes (note 32) 349,0

321,5



Amortissement des immobilisations incorporelles (note 11) 120,2

127,0



Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs

détenus en vue de la vente et d'actifs au titre de droits d'utilisation (279,6)

(2,7)



Variation de la juste valeur de l'instrument financier rachetable (note 34) --

328,0



Charge sans effet sur la trésorerie liée à l'incendie au centre de distribution A.J. Billes --

53,2



Total, à l'exception des éléments suivants : 2 109,1

2 081,3



Intérêts versés (413,6)

(366,1)



Intérêts reçus 44,0

38,8



Impôt sur le résultat payé (reçu) (46,9)

(210,5)



Variation des créances sur prêts (139,0)

(289,3)



Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres 510,2

99,5



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 2 063,8

1 353,7



Activités d'investissement









Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (576,3)

(580,9)



Entrées d'immobilisations incorporelles (60,5)

(87,7)



Total des entrées (636,8)

(668,6)



Acquisition de placements à court terme (183,0)

(210,9)



Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme 271,2

269,9



Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement,

d'immobilisations incorporelles et d'actifs détenus en vue de la vente 321,1

0,1



Paiements de loyers reçus au titre de contrats de sous-location sous forme de

contrats de location-financement (sur le capital) 16,0

19,8



Acquisition de placements à long terme et autres (9,4)

(110,9)



Variation des créances sur prêts de Franchise Trust (43,2)

(47,2)



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement (264,1)

(747,8)



Activités de financement









Dividendes versés (359,8)

(360,8)



Distributions payées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (70,3)

(142,1)



Émission nette (remboursement) de titres d'emprunt à court terme (669,9)

389,6



Émission nette (remboursement) de titres d'emprunt de Franchise Trust 43,2

47,2



Émission de titres d'emprunt à long terme 550,0

1 750,0



Remboursement sur la dette à long terme (960,4)

(1 040,1)



Paiement d'obligations locatives (sur le capital) (349,3)

(425,2)



Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme (2,0)

(6,0)



Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote (29,8)

(376,1)



Rachat de la participation de 20 pour cent que détenait la Banque Scotia dans CTFS Holdings Limited --

(904,5)



Encaissements (paiements) nets liés aux instruments financiers 25,2

53,5



Variation des dépôts 187,8

393,5



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (1 635,3)

(621,0)



Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période 164,4

(15,1)



Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début 311,2

326,3



Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (note 7) 475,6 $ 311,2 $









1 Certains chiffres de l'exercice précédent ont été retraités conformément à la présentation de l'exercice considéré.

