Il n'est pas facile de recevoir un diagnostic de troubles neurocognitifs. Établir rapidement un lien avec une communauté pour être soutenu peut vraiment changer la donne en éliminant l'incertitude et les inconnues. La Société Alzheimer est le premier endroit vers lequel se tourner -- le Premier Lien MD avec du soutien, des soins, des connaissances, de l'expertise et pour être orienté.

Le programme Premier lienMD de la Société Alzheimer offre des informations et des services approuvés aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, ainsi qu'aux proches aidants. Ils englobent les domaines de la réduction des risques, la sensibilisation, la qualité de vie avec la maladie, la communauté, la recherche et la défense des intérêts : un guichet unique qui rassemble tous les aspects des soins et de la gestion des troubles neurocognitifs au Canada.

Avec plus d'un demi-million de Canadiens souffrant de troubles neurocognitifs aujourd'hui, un nombre qui devrait atteindre un million d'ici dix ans, la Société Alzheimer continue de renforcer son soutien auprès des personnes atteintes pour répondre rapidement à leurs besoins et tout au long de leur cheminement.

L'objectif du programme Premier lienMD consiste à s'assurer que l'utilisateur dispose des services, des informations et du soutien appropriés, et ce dès le moment de l'obtention du diagnostic et pendant toute la progression de la maladie. En se tournant vers Premier lien, l'utilisateur a accès à tous les services disponibles dans sa région. À l'échelle locale, les Sociétés partout au pays administrent différents programmes et services. Ils comprennent des services de counseling et d'autres qui permettent aux personnes touchées de mieux comprendre les différentes options de soins de santé qui s'offrent à elles dans une province et une Société en particulier; les membres du personnel les orienteront ensuite vers les services adéquats aux différents stades de la maladie.

Pour accéder à ces services et programmes, les utilisateurs sont encouragés à appeler directement leur Société locale ou à demander à leur médecin de famille de les aiguiller vers la Société Alzheimer.

Tout le mois de janvier, et pendant le reste de l'année, les Canadiens sont invités à se rendre à alzheimer.ca/PremierLien

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national œuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. Active dans les communautés partout au Canada, la Société informe, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le bailleur de fonds principal de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes curatifs.

Faits en bref

Aujourd'hui, plus d'un demi-million de Canadiens vivent avec un trouble neurocognitif, notamment la maladie d'Alzheimer.

Dans près de 10 ans, on s'attend à ce que ce chiffre passe à près d'un million.

Les Sociétés Alzheimer partout au Canada offrent des programmes et des services de soutien aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, y compris de la maladie d'Alzheimer, en plus de soutenir les proches aidants.

La Société Alzheimer est un bailleur de fonds canadien de premier plan qui finance des programmes de recherche sur les troubles neurocognitifs. Depuis 1989, nous avons investi plus de 67 M$ sous forme de bourses et de prix pour financer des recherches innovantes sur les troubles neurocognitifs au moyen du Programme de recherche de la Société Alzheimer. Ces efforts nous ont permis d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant une expérience vécue et de nous rapprocher d'un avenir sans maladie d'Alzheimer ni autre trouble neurocognitif.

La Société Alzheimer est un partenaire clé de l'élaboration de la première stratégie nationale sur la démence du Canada . Cette stratégie consolidera les efforts entrepris dans le domaine de la recherche et garantira à tous les Canadiens touchés par un trouble neurocognitif d'avoir accès à des services de soin et de soutien de qualité.

