OTTAWA, ON, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Les députées et députés fédéraux montrent leur solidarité envers les 700 000 personnes en portant une épinglette « Ne m'oubliez pas ». La Société Alzheimer du Canada a invité les député•es à la porter au Parlement le mercredi 25 septembre en l'honneur du Mois mondial de la maladie d'Alzheimer.

Les troubles neurocognitifs touchent des millions de personnes dans le monde et constituent un défi croissant de santé publique au Canada. On prévoit que d'ici 2050, 1,7 million de personnes vivront avec un trouble neurocognitif au pays. Au-delà des conséquences personnelles, les troubles neurocognitifs ont des répercussions financières énormes, engendrant des coûts de plus de 10 milliards de dollars par année au Canada.

La Société Alzheimer a choisi le myosotis pour symboliser la perte de mémoire, l'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Porter cette épinglette est un rappel de la nécessité de poursuivre les initiatives de représentation, de recherche et de soutien pour toutes les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Luca Pisterzi, vice-président, Recherche, programmes et données probantes à la Société Alzheimer du Canada, explique l'importance de ce geste.

« En portant l'épinglette "Ne m'oubliez pas", les député•es et les Canadien•nes envoient un message clair : nous appuyons les familles et les personnes proches aidantes touchées par les troubles neurocognitifs, et nous nous engageons à sensibiliser la population et à réclamer un plus grand soutien. »

Des député•es de tous les partis s'uniront pour monter leur soutien et seront invités à publier des messages de solidarité dans les médias sociaux afin de sensibiliser leurs électeur•trices et l'ensemble de la population canadienne.

Les troubles neurocognitifs, une crise qui s'aggrave : Conclusions du Rapport mondial Alzheimer 2024

Le fardeau mondial des troubles neurocognitifs continue de s'alourdir, d'après le Rapport mondial Alzheimer 2024, publié par Alzheimer's Disease International (ADI) et la London School of Economics (LSE). Selon le rapport :

80 % des gens croient à tort que les troubles neurocognitifs font partie du processus de vieillissement normal;

65 % des professionnel•les de la santé tiennent aussi cette croyance, contre 62 % en 2019;

88 % des personnes vivant avec un trouble neurocognitif disent avoir subi de la discrimination en raison de leur affection, contre 83 % en 2019.

Ces chiffres alarmants soulignent l'importance de lutter contre les préjugés au sujet des troubles neurocognitifs. Paola Barbarino, PDG d'ADI, insiste sur l'importance de faire savoir que les troubles neurocognitifs sont bel et bien un problème médical :

« Cette méprise entourant les troubles neurocognitifs est vraiment inquiétante, surtout chez les professionnel•les de la santé, car elle peut contribuer à retarder le diagnostic et donc l'accès aux traitements, aux soins et aux ressources appropriées. »

La stigmatisation entourant les troubles neurocognitifs se traduit par une hausse de l'isolement social : 31 % des personnes vivant avec un trouble neurocognitif évitent de participer à des activités sociales par crainte du jugement des autres, et 47 % des aidant•es disent refuser des invitations de la part d'ami•es et de membres de la famille. Non seulement cet isolement affecte-t-il le bien-être émotionnel, mais il peut également exacerber les symptômes des troubles neurocognitifs, créant un cercle vicieux qui nuit à la qualité de vie des personnes touchées.

« Malgré ces défis, il y a des raisons d'être optimistes, constate M. Pisterzi. Le public se sent plus confiant qu'en 2019 de pouvoir lutter contre la discrimination entourant les troubles neurocognitifs; 64 % des personnes interrogées dans des pays à revenu élevé s'estiment mieux habilités à le faire. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement qui change réellement les choses, qui aide les personnes touchées et qui milite pour des avancées en matière de recherche, de soins et de compréhension. »

Nous invitons les Canadiennes et les Canadiens à participer au Mois mondial de la maladie d'Alzheimer en affichant leur soutien sur les réseaux sociaux au moyen des mots-clics #MoisMondialAlzheimer #AgissonsContreLesTroublesNeurocognitifs #AgissonsContreLAlzheimer.

