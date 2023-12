La situation presque complétement rétablie sur le réseau routier de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'à la suite des fortes pluies des derniers jours ayant entraîné une montée subite des eaux et occasionné la fermeture de plusieurs et routes, une seule entrave demeure en place à l'endroit suivant :

Rue Jacques-Bédard, au-dessus de la rivière Saint-Charles , à Québec - fermeture d'une voie sur deux avec circulation en alternance.

Cette entrave est la seule option possible pour assurer la sécurité des usagers de la route.

La priorité du Ministère est d'évaluer, dès que la situation le permettra, si l'infrastructure a subi des dommages avant de procéder à la réouverture complète de la route.

Le Ministère suit de près l'évolution de la situation et suggère à la population de consulter le site Internet de la Ville de Québec afin d'en savoir davantage sur l'entrave en place.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724