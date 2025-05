LA SHQ DÉJÀ EN ACTION POUR DONNER SUITE AU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Prenant acte des constats et recommandations que le Vérificateur général du Québec (VGQ) a rendu publics aujourd'hui dans son rapport d'audit, la Société d'habitation du Québec (SHQ) constate avec satisfaction que plusieurs des mesures sur lesquelles elle travaille déjà vont apporter, dès leur mise en place, des solutions concrètes aux éléments soulevés par le VGQ.

La collecte et la diffusion des informations

Soucieuse d'appuyer ses décisions sur un portrait de la situation collé à la réalité du terrain et sur des informations de qualité, ainsi que de faire preuve de transparence, la SHQ travaille déjà sur plusieurs solutions concrètes.

Par exemple, un tableau de bord a été lancé sur le site Web de la SHQ pour suivre l'état d'avancement des projets de construction de logements sociaux et abordables en cours. Il permet notamment d'apprendre que plus de 10 000 logements de ce genre sont actuellement en construction au Québec.

La SHQ prévoit aussi rendre bientôt disponible un autre volet de ce tableau de bord qui montrera l'effort sans précédent de rénovation des HLM déployé présentement par les offices d'habitation du Québec.

De plus, de concert avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la SHQ identifie des indicateurs clés qui permettront de mieux diagnostiquer la situation en habitation et d'établir des portraits régionaux détaillés.

Pour légaliser l'obtention des renseignements requis auprès des ménages occupant un logement abordable, un projet de règlement est en élaboration. Il pourrait permettre d'exiger une compensation aux ménages dont les revenus dépassent le plafond établi.

Le respect des critères d'admissibilité au logement social

Pour la SHQ, il n'y a pas de doute que la priorité accordée aux mises en chantier a un effet bénéfique sur la situation des ménages à faible revenu au Québec.

Actuellement, les interventions de la SHQ reposent largement sur les organismes et municipalités investis dans des projets d'habitation de leur secteur, ce qui lui permet d'assurer une distribution régionale basée sur différents facteurs et statistiques.

Il faut par ailleurs ajouter que des mécanismes en place ont fait leurs preuves. Par exemple, la SHQ exige déjà dans les conventions d'exploitation que les organismes locateurs s'assurent que la situation financière des ménages qui occuperont les logements correspond aux seuils établis par les programmes. Puis, dans les HLM et les logements subventionnés par le Programme de supplément au loyer Québec, les règlements sur l'attribution des logements à loyer modique et sur les conditions de location de ces logements encadrent les situations possibles.

L'accès aux logements sociaux et abordables

Pour faciliter l'accès aux logements sociaux et abordables, la SHQ compte étendre à l'ensemble du Québec un guichet unique pour les demandeurs. Le projet consiste à développer une plateforme Web centralisée sur laquelle les citoyens pourront à la fois déposer leur demande et en suivre le traitement.

À terme, un tel guichet permettra de simplifier et de rendre plus équitable la démarche des citoyens qui souhaitent obtenir un logement social ou abordable.

La construction de nouveaux logements

Tout en priorisant la construction de logements en réponse à la crise qui sévit, le gouvernement a reconnu que le coffre à outils du passé ne convenait plus pour répondre efficacement aux problématiques actuelles. Il a confié à la SHQ le mandat de mettre en œuvre des initiatives variées, certaines avec des partenaires chevronnés. Pensons au Fonds de solidarité FTQ, à la Fédération des caisses Desjardins, à Fondaction, ainsi qu'à Mission Unitaînés.

Des façons de faire plus souples ont aussi vu le jour, portées notamment par le Programme d'habitation abordable Québec et, plus récemment, par le statut de « développeur qualifié ». La construction de multilogements abordables hautement préfabriqués s'inscrit dans cette même logique d'accélération des mises en chantier.

Ces mesures nécessitent des ajustements et occasionnent parfois des délais, mais à plus long terme, la SHQ est convaincue qu'elles s'avèreront de précieux outils pour répondre aux besoins en habitation.

Citation

« La SHQ accueille avec ouverture les constats et recommandations du Vérificateur général du Québec. À plusieurs égards, nous constatons les mêmes défis que ceux identifiés dans son rapport d'audit. C'est à ce point vrai que nous sommes déjà très actifs dans la mise en place de solutions. Nous allons poursuivre sur cet élan afin d'améliorer nos façons de faire et d'œuvrer dans l'intérêt des ménages à faible revenu. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

