La SHDM sécurise les loyers abordables de 40 logements supplémentaires

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) acquiert un nouvel immeuble, permettant de maintenir les loyers abordables sur le long terme de 40 logements supplémentaires dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Situé au 4435 rue de Bellechasse, cet immeuble compte 12 studios,13 3 ½ et 15 4 ½ pouvant accueillir des familles. Avec cette nouvelle acquisition, la SHDM est aujourd'hui propriétaire de 4 887 logements résidentiels abordables sur l'ensemble de l'île de Montréal.

La SHDM acquiert cet immeuble de la rue Bellechasse (Groupe CNW/Société d'habitation et de développement de Montréal)

« Cette acquisition permet à la SHDM d'accroître son parc immobilier de logements locatifs abordables pour répondre aux besoins criants de logements à Montréal, dans un quartier central en forte demande, a précisé Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM. Depuis six mois, la SHDM a poursuivi sa stratégie d'acquisition à un rythme soutenu ; ce sont 119 logements supplémentaires répartis sur trois immeubles qui pourront demeurer abordables à long terme. Nous sommes fiers de contribuer, dans le cadre de notre mission, à la crise du logement avec des solutions concrètes ».

« Cette acquisition permettra de pérenniser des loyers abordables de manière durable. Nous collaborons avec la SHDM pour mettre en place des solutions pour offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un toit qui respecte leur portefeuille. La SHDM continue à démontrer la pertinence de sa mission et à jouer un rôle important pour réaliser les ambitions du Chantier Montréal abordable », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

www.shdm.org

SOURCE Société d'habitation et de développement de Montréal

Renseignements: Société d'habitation et de développement de Montréal - SHDM, Julien Serra, conseiller communication et marketing, 438 868 8361, [email protected]