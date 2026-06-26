Conçue grâce à des collaborations avec les restaurants Pizzeria Badiali, Ask For Luigi, et Nora Gray, la série canadienne en édition limitée de croustilles cuites à la marmite est de retour. À compter du 26 juin, 100 trousses de croustilles Miss Vickie's seront offertes sur réservation uniquement.

La série Ristoranti de Miss Vickie's en un coup d'œil

Réservez votre trousse de croustilles de la série Ristoranti de Miss Vickie's : réservation gratuite, dès 12 h (midi) HE le 26 juin 2026, à l'adresse https://reservemissvickies.ca/ristoranti/fr/. Les trousses seront attribuées selon l'ordre de réception des demandes, jusqu'à épuisement des stocks.

Trois saveurs issues de trois collaborations avec des restaurants canadiens : Pizza sauce Romanoff (Pizzeria Badiali, Toronto), Fromage et poivre (Ask For Luigi, Vancouver), Pepperoncini épicé et focaccia (Nora Gray, Montréal).

Lancement en magasin : le 12 juillet 2026, chez des détaillants à l'échelle du Canada.

TORONTO, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'an dernier, lorsque la marque Miss Vickie's a collaboré avec Pizzeria Badiali, Ask for Luigi, et Nora Gray, trois des restaurants italiens les plus aimés au Canada, pour créer des croustilles qui valent le détour, la population canadienne est partie à leur recherche. Les gens ont traqué les sacs de la série Ristoranti en édition limitée partout au pays, ont partagé leurs repérages en ligne, et ont transformé le lancement de nouvelles croustilles en une véritable chasse au trésor nationale. Les sacs disparaissaient des tablettes aussitôt trouvés. Les recherches en valaient la peine, et la délicieuse récompense était à la hauteur des attentes.

La série Ristoranti de Miss Vickie’s revient en 2026, et, cette fois-ci, vous pouvez réserver vos croustilles avant leur arrivée sur les tablettes (Groupe CNW/PepsiCo)

Aujourd'hui, la marque Miss Vickie's annonce le retour de la série Ristoranti. Les trois saveurs -- Pizza sauce Romanoff, Fromage et poivre, et Pepperoncini épicé et focaccia -- reviennent sur les tablettes des détaillants partout au Canada le 12 juillet 2026. Mais tout d'abord, il y a du nouveau.

Qu'est-ce que la réservation de croustilles de la marque Miss Vickie's?

À compter d'aujourd'hui, 26 juin, Miss Vickie's offre à 100 Canadiens et Canadiennes la possibilité de réserver, tout à fait gratuitement, leurs croustilles de la série Ristoranti deux semaines avant leur arrivée en magasin. Chaque trousse de croustilles contient les trois saveurs de la série Ristoranti, avec un message de chaque restaurant et une carte exclusive de réservation certifiant que le ou la destinataire fait partie des 100 premières personnes. Les réservations sont ouvertes dès maintenant à l'adresse https://reservemissvickies.ca/ristoranti/fr/ et sont offertes jusqu'à épuisement des stocks.

La réservation de croustilles est la réponse de la marque à l'engouement manifesté par la population canadienne l'an dernier, non seulement pour les croustilles, mais aussi pour l'expérience de les trouver. Pour souligner leur retour, la marque canalise cette énergie dans une initiative réfléchie : une réservation convoitée, limitée et numérotée, réservée aux adeptes qui souhaitent arriver à table en premier.

« L'an dernier, la série Ristoranti a démontré que les gens du Canada ont un réel désir de consommer des collations fabriquées avec soin, sans compromis. La décision de ramener la série n'a pas été difficile à prendre. La réservation nous permet de répondre à la demande et de proposer cette expérience aux consommateurs et consommatrices qui l'attendaient avec impatience. » Lisa Allie, directrice principale, Marketing des aliments, PepsiCo Canada.

Les saveurs : créées avec les restaurants italiens les plus aimés au Canada

Les croustilles Miss Vickie's sont concoctées pour les Canadiennes et Canadiens depuis 1987. Les restaurants canadiens à l'origine de cette série ont passé des années à se tailler une place dans la culture gastronomique canadienne, tous de la même manière : en misant sur le savoir-faire et en s'appuyant sur un engagement sincère envers les plats qu'ils proposent. Chacune des trois saveurs a été élaborée grâce à un long processus comprenant des dégustations en restaurant, une analyse des plats, et des essais répétés d'assaisonnements, en étroite collaboration avec l'équipe de recherche et développement ainsi que l'équipe culinaire de Miss Vickie's, dans le but de recréer le goût du plat sous forme de croustilles.

Croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's Fromage et poivre

En collaboration avec Ask For Luigi, Vancouver

Les réservations au restaurant Ask For Luigi partent à la vitesse de l'éclair, mais les gens sont prêts à tout pour en obtenir une, car les pâtes y sont tout simplement succulentes. Le spaghetti cacio e pepe est le plat que les gens redemandent encore et encore. Trois ingrédients, sans raccourci. C'est précisément pour cette raison que nous avons conçu une croustille en son honneur. Le résultat : un fromage fort et crémeux, assaisonné de poivre noir concassé, préparé avec toute la précision que ce plat exige. Comme le résume bien Jennifer Rossi, cofondatrice d'Ask For Luigi : « Le cacio e Pepe, c'est trois ingrédients mis en valeur, tout comme le fait cette croustille ».

Croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's Pizza sauce Romanoff

En collaboration avec Pizzeria Badiali, Toronto

Il faut s'armer de patience pour obtenir une pointe à la Pizzeria Badiali un vendredi soir. La file avance lentement et personne n'abandonne. La pizza qui génère l'attente dehors est la « Vodka Sauce » (sauce Romanoff). C'est la pointe qui les pousse à revenir encore et encore, et c'est cette pizza que la marque a décidé de recréer sous forme de croustille. Tomate riche et crémeuse, goût grillé du four au charbon de bois, et origan : voilà le genre de saveurs qui fidélisent la clientèle. Ryan Baddeley, propriétaire de Pizzeria Badiali, est clair : « Nous n'apposons pas notre nom sur des produits à la légère. Celui-ci l'a mérité ».

Croustilles assaisonnées cuites à la marmite Miss Vickie's Pepperoncini épicé et focaccia

En collaboration avec Nora Gray, Montréal

Lorsqu'on obtient une table au Nora Gray, on annule tous ses autres plans. Le menu évolue au fil des saisons, mais pas la focaccia maison : c'est un plat qui a ses propres adeptes, celui dont les gens parlent quand ils conseillent à quelqu'un d'y aller. C'est ce qui en a fait la source d'inspiration idéale pour créer une croustille : des piments pepperoncini relevés, de l'oignon doux, et toute la complexité du pain au levain qui vous donne envie d'y revenir encore et encore. Emma Cardarelli, cofondatrice, copropriétaire et cheffe du restaurant Nora Gray : « Il y a des gens qui viennent au Nora Gray juste pour la focaccia. Le fait que cette croustille vous donne envie d'en remanger est la preuve que c'est mission accomplie ».

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de près de 94 milliards de dollars en 2025 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant notamment les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte de nombreuses marques générant chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques grâce à notre approche gagnante pep+ (PepsiCo Positive). Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et les gens. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.ca et suivez nos comptes X (Twitter), Instagram, Facebook, et LinkedIn @PepsiCo.

À propos de Miss Vickie's

Depuis 1987, les croustilles Miss Vickie's sont cuites à la marmite à partir d'ingrédients de qualité, pour que la population canadienne puisse déguster leurs saveurs emblématiques et cette texture croquante distinctive. Faisant partie du portefeuille de PepsiCo Canada Aliments, la marque Miss Vickie's innove constamment et développe avec soin de nouvelles saveurs dont les Canadiens et Canadiennes raffolent. Les croustilles cuites à la marmite Miss Vickie's sont fièrement concoctées au Canada. Visitez le www.missvickies.ca pour en savoir plus sur la marque.

SOURCE PepsiCo

Personne-ressource pour les médias : Allison Chin, [email protected]; PepsiCo Canada, [email protected]