En tant que boisson isotonique et boisson nutritive pour le sport officielle de Canada Soccer depuis 2022, Gatorade annonce que Tajon Buchanan sera l'athlète de sa campagne 2026 et lance une édition limitée de Punch glacial, renforçant ainsi son engagement à alimenter le soccer canadien, de l'équipe nationale à la prochaine génération.

MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Gatorade® Canada, l'une des marques du portefeuille de PepsiCo Canada et la boisson isotonique et boisson nutritive pour le sport officielle de Canada Soccer, est fière d'accueillir Tajon Buchanan, l'ailier de l'équipe nationale masculine du Canada, en tant qu'athlète partenaire de la campagne de 2026, qui comprend également le lancement de Punch glacial, une saveur en édition limitée. Ensemble, ces événements marquent un été historique pour le soccer canadien, puisque l'équipe masculine nationale s'apprête à disputer des matchs à domicile devant un public international, alimentée par la boisson énergétique qui fait partie de la préparation de l'équipe depuis mars 2022.

Gatorade® Canada est fière d’accueillir Tajon Buchanan en tant qu’athlète partenaire de sa campagne 2026 (Groupe CNW/PepsiCo)

Au fil des années d'efforts, de persévérance et d'ascension constante dans les classements mondiaux, Gatorade a été présente sur le banc de l'équipe nationale masculine du Canada : sa formule est conçue pour remplacer rapidement les liquides et les minéraux que les athlètes perdent par la sueur, les alimentant afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.

"Gatorade accompagne l'équipe nationale masculine du Canada depuis plus de trois ans, et nous sommes ici grâce à tout ce que nous avons bâti ensemble », a déclaré Reid Black, directeur principal du marketing de Gatorade Canada. "L'annonce de la collaboration avec Tajon en tant qu'athlète partenaire s'inscrit dans le prolongement naturel de cet engagement. Notre mission est de veiller à ce que cette équipe dispose d'une boisson sportive scientifiquement prouvée pour réhydrater, remplacer et réalimenter2, afin qu'elle puisse continuer à donner le meilleur d'elle-même lors des moments les plus importants."

Appuyée par des études scientifiques. Prête pour le banc.

Gatorade contribue ses 60 ans d'expérience et l'expertise de l'institut des sciences du sport de Gatorade (Gatorade Sports Science Institute) au banc de Canada Soccer. Au soccer, les athlètes peuvent perdre entre 1 et 2 litres de liquide par la sueur au cours d'un match de 90 minutes1, et parmi tous les sports d'équipe étudiés, c'est au soccer que l'on a signalé le plus régulièrement des cas de déshydratation importante. La formule de Gatorade, riche en électrolytes et en glucides, a été scientifiquement conçue pour remplacer rapidement les pertes subies par les athlètes; elle est intégrée directement dans les protocoles de jour de match de Canada Soccer afin d'alimenter les performances, ce qui confère à l'équipe nationale masculine un avantage dans un sport où chaque seconde compte. Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits Gatorade Canada, rendez-vous sur gatorade.ca.

As-tu ça en toi?

L'ailier de l'équipe nationale masculine du Canada, Tajon Buchanan, se joint à Gatorade Canada en tant qu'athlète partenaire de la campagne 2026 pour intégrer la célèbre plateforme "As-tu ça en toi?" dans l'univers du soccer canadien. Pour Tajon Buchanan, la préparation est primordiale, et une hydratation et une alimentation adéquates sont essentielles pour lui permettre de jouer au plus haut niveau.

"Chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, je suis conscient de tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là. Pour moi, l'hydratation est un élément essentiel de cette préparation : quand le corps est à bout de forces, ça se voit. Gatorade m'aide à donner le meilleur de moi-même, de la première à la dernière minute. Cet été sera exceptionnel pour le soccer canadien, et pour la marque qui alimente cette équipe depuis le tout début", a déclaré Tajon Buchanan, ailier de l'équipe nationale masculine du Canada et athlète partenaire de Gatorade Canada.

Alimenter l'équipe nationale et la prochaine génération

Depuis qu'elle est devenue la boisson isotonique et boisson nutritive pour le sport officielle de Canada Soccer, en 2022, Gatorade soutient les équipes masculine et féminine canadiennes à l'aide de protocoles de jour de match et en s'intégrant aux routines de l'élite athlétique du Canada qui représente notre nation sur la scène internationale. Cet été, l'engagement de Gatorade envers le soccer canadien s'étend du banc de l'équipe nationale à la prochaine génération de joueurs et de joueuses. Des serviettes et des bouteilles Gx personnalisées aux couleurs de Gatorade et de Canada Soccer soutiendront l'équipe nationale masculine sur le bord du terrain, tandis qu'une partie de ces articles sera remise aux jeunes athlètes de soccer dans le cadre de la campagne. En 2026, Gatorade a également distribué 50 000 bouteilles, sachets de poudre et articles de sport à des associations de soccer juvéniles partout au Canada, rejoignant ainsi 2 500 équipes à l'échelle nationale. Une nouvelle série d'emballages à l'image de Canada Soccer pour la gamme principale de Gatorade vient compléter la présence de la marque sur le terrain et ailleurs. De plus, faisant son arrivée dès le 23 mars dans les principaux détaillants partout au Canada, Punch glacial, une saveur en édition limitée scientifiquement formulée pour aider à réhydrater, à remplacer et à réalimenter, sera aux côtés de l'équipe nationale masculine du Canada lorsqu'elle entrera sur le terrain cet été.

Alors que l'équipe nationale masculine du Canada se prépare à jouer, Gatorade sera là où elle a toujours été : derrière les athlètes, alimentant leur sueur.

À propos du Gatorade Sports Science Institute

Le Gatorade Sports Science Institute (Institut des sciences du sport de Gatorade, ou GSSI) s'engage à aider les athlètes à optimiser leur santé et leur performance grâce à la recherche et à l'éducation en science de l'hydratation et de la nutrition sportive. Depuis 1985, l'Institut est à l'avant-garde de la recherche en sciences du sport, travaillant avec des athlètes et des équipes d'élite du monde entier. Les scientifiques de l'Institut mènent des études évaluées par des pairs et fournissent des recommandations basées sur des données probantes aux athlètes à tous les niveaux.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de près de 94 milliards de dollars en 2025 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant notamment les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte de nombreuses marques générant chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques grâce à notre approche gagnante pep+ (PepsiCo Positive). Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et les gens. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.ca et suivez nos comptes X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn, @PepsiCo.

1 Barnes KA, et coll. (2019). Données de référence concernant le taux de transpiration, la concentration en sodium dans la sueur et la perte de sodium par la sueur chez les athlètes : mise à jour et analyse par sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute. 2 Aide à maintenir l'équilibre normal entre l'eau et les électrolytes. Les glucides fournissent de l'énergie.

SOURCE PepsiCo

Pour de plus amples renseignements : Personne-ressource des médias: Meg Murphy, Golin pour Gatorade, [email protected]