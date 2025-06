La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers… j'embarque encore!

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le lancement de la deuxième Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. Toujours sur le thème La protection des travailleurs de chantier, j'embarque, l'édition 2025 a lieu du 9 au 15 juin.

Cette semaine thématique est l'occasion de rappeler l'importance d'adopter un comportement sécuritaire aux abords des chantiers routiers, afin que chaque travailleur puisse retourner à la maison sain et sauf après son quart de travail.

Pour cette raison, il est important de respecter la signalisation, les consignes des signaleurs routiers et la limite de vitesse affichée, tout en restant attentifs à leur environnement.

Cette année, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) déploiera différentes actions de sensibilisation, dont :

la diffusion d'un balado représentant divers experts jouant un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sur les routes et dans la prévention des accidents;

l'envoi d'une trousse de communication, proposant du contenu et des supports visuels mis à jour, afin que les partenaires clés puissent relayer les divers messages;

la diffusion sur les réseaux sociaux d'une capsule vidéo présentant le témoignage d'un travailleur routier.

Encore une fois, plusieurs partenaires soutiendront le développement des initiatives proposées pour cette deuxième semaine nationale, soit le ministère de la Sécurité publique, la Société de l'assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Sûreté du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec.

Citation

« En 2023, j'ai déposé notre Plan d'action en sécurité routière, qui créait la toute première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. Alors que s'amorce la saison des chantiers, c'est le moment idéal de rappeler l'importance de faire attention à nos courageux travailleurs, grâce à qui nous pouvons continuer de nous déplacer pendant que nos projets avancent! Soyons extrêmement prudents aux abords des chantiers et respectons leurs directives pour éviter de les mettre en danger. Et pourquoi ne pas les saluer et les remercier au passage? Ils le méritent! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers fait partie de l'une des 27 mesures du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 (PASR).

La tenue de cette semaine thématique a été officialisée par une motion à l'Assemblée nationale du Québec, en mai 2024.

Un investissement de plus de 180 M$ est réservé à la mise en œuvre des différentes mesures du PASR.

Rappelons que le MTMD rendra disponibles davantage de radars photo, principalement sur le réseau municipal, afin d'améliorer la sécurité sur les routes, notamment aux abords des chantiers routiers. L'acquisition de ceux-ci est prévue de manière progressive au cours des prochaines années. La publication d'un premier appel d'offres est prévue en 2025. Parallèlement, le MTMD poursuit les travaux législatifs découlant du projet de loi 48 concernant la désignation de sites nécessaires à ce déploiement.

